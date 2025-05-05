У червні 2025 року OPEC+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу, що є частиною загального підвищення майже на 1 млн барелів за останні три місяці. Це рішення прийнято на тлі зниження цін на нафту, глобальних економічних ризиків та побоювань щодо рецесії, спричиненої торгівельними війнами. Аналітики попереджають про можливе подальше падіння цін на нафту, якщо поточні тенденції збережуться.

OPEC+ змінює стратегію: збільшення видобутку нафти на тлі економічної невизначеності

У червні 2025 року країни-члени OPEC+ погодилися на чергове збільшення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу. Це рішення стало продовженням квітневого та травневого підвищення, загальний обсяг яких становить майже 1 млн барелів на добу, що дорівнює 44% від попередніх добровільних скорочень у розмірі 2,2 млн барелів на добу.

Цей крок є частиною стратегії, спрямованої на дисциплінування країн, які не дотримуються встановлених квот, таких як Ірак та Казахстан. Саудівська Аравія, лідер OPEC+, прагне зміцнити контроль над ринком, навіть якщо це призведе до подальшого зниження цін на нафту.

Реакція ринку та прогнози

Ціни на нафту вже зазнали значного тиску, з Brent, що торгується близько $61 за барель, найнижчого рівня за останні чотири роки. Рішення OPEC+ призвело до додаткового зниження цін на 6%, посилюючи негативні настрої на ринку, викликані побоюваннями щодо торгівельних війн та слабких економічних даних.

Goldman Sachs знизив свій прогноз на грудень 2025 року для Brent до $66 за барель, а для WTI — до $62, посилаючись на висхідну пропозицію від OPEC+ та тарифні заходи адміністрації Трампа. У разі глобального економічного спаду та повного скасування добровільних скорочень OPEC+ ціни на Brent можуть впасти нижче $40 за барель до кінця 2026 року.

Standard Chartered також переглянув свої прогнози, знизивши очікування для Brent у 2025 році до $61 за барель, попереджаючи, що тарифна політика США сприяє зростанню ризиків рецесії та підриває довіру ринку.

Економічні ризики

JPMorgan підвищив ймовірність глобальної рецесії до 60% у 2025 році, вказуючи на нові тарифи, введені адміністрацією Трампа, як основний фактор ризику. Економісти попереджають, що тривалі торгівельні напруження можуть негативно вплинути на виробництво та сільське господарство, потенційно призводячи до ширшого економічного спаду.

Висновки

Рішення OPEC+ про збільшення видобутку нафти в умовах зниження цін та економічної невизначеності свідчить про зміну стратегічного підходу організації. Замість підтримки високих цін через скорочення видобутку, OPEC+ прагне зміцнити свою частку на ринку та забезпечити дотримання квот серед членів. Однак, з огляду на поточні економічні ризики та зниження попиту, така стратегія може призвести до подальшого падіння цін на нафту та посилення нестабільності на ринку.

Джерело: НТЦ Псіхєя oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: oilprice.com