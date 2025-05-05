OPEC+ змінює стратегію: збільшення видобутку нафти на тлі економічної невизначеності

Обновлено: Май 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

OPEC+ змінює стратегію: збільшення видобутку нафти на тлі економічної невизначеності

У червні 2025 року OPEC+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу, що є частиною загального підвищення майже на 1 млн барелів за останні три місяці. Це рішення прийнято на тлі зниження цін на нафту, глобальних економічних ризиків та побоювань щодо рецесії, спричиненої торгівельними війнами. Аналітики попереджають про можливе подальше падіння цін на нафту, якщо поточні тенденції збережуться.

 

OPEC+ змінює стратегію: збільшення видобутку нафти на тлі економічної невизначеності

У червні 2025 року країни-члени OPEC+ погодилися на чергове збільшення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу. Це рішення стало продовженням квітневого та травневого підвищення, загальний обсяг яких становить майже 1 млн барелів на добу, що дорівнює 44% від попередніх добровільних скорочень у розмірі 2,2 млн барелів на добу.

Цей крок є частиною стратегії, спрямованої на дисциплінування країн, які не дотримуються встановлених квот, таких як Ірак та Казахстан. Саудівська Аравія, лідер OPEC+, прагне зміцнити контроль над ринком, навіть якщо це призведе до подальшого зниження цін на нафту.

Реакція ринку та прогнози

Ціни на нафту вже зазнали значного тиску, з Brent, що торгується близько $61 за барель, найнижчого рівня за останні чотири роки. Рішення OPEC+ призвело до додаткового зниження цін на 6%, посилюючи негативні настрої на ринку, викликані побоюваннями щодо торгівельних війн та слабких економічних даних.

Goldman Sachs знизив свій прогноз на грудень 2025 року для Brent до $66 за барель, а для WTI — до $62, посилаючись на висхідну пропозицію від OPEC+ та тарифні заходи адміністрації Трампа. У разі глобального економічного спаду та повного скасування добровільних скорочень OPEC+ ціни на Brent можуть впасти нижче $40 за барель до кінця 2026 року.

Standard Chartered також переглянув свої прогнози, знизивши очікування для Brent у 2025 році до $61 за барель, попереджаючи, що тарифна політика США сприяє зростанню ризиків рецесії та підриває довіру ринку.

Економічні ризики

JPMorgan підвищив ймовірність глобальної рецесії до 60% у 2025 році, вказуючи на нові тарифи, введені адміністрацією Трампа, як основний фактор ризику. Економісти попереджають, що тривалі торгівельні напруження можуть негативно вплинути на виробництво та сільське господарство, потенційно призводячи до ширшого економічного спаду.

Висновки

Рішення OPEC+ про збільшення видобутку нафти в умовах зниження цін та економічної невизначеності свідчить про зміну стратегічного підходу організації. Замість підтримки високих цін через скорочення видобутку, OPEC+ прагне зміцнити свою частку на ринку та забезпечити дотримання квот серед членів. Однак, з огляду на поточні економічні ризики та зниження попиту, така стратегія може призвести до подальшого падіння цін на нафту та посилення нестабільності на ринку.

Джерело: НТЦ Псіхєя  oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 1604)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: