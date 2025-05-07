Бюджетний дефіцит Саудівської Аравії різко зріс

Саудівська Аравія зафіксувала бюджетний дефіцит у розмірі $15,6 млрд у першому кварталі 2025 року, що становить понад половину річного прогнозу, ще до значного падіння цін на нафту.
Дефіцит виник переважно через зниження нафтових доходів на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Уряд повністю покрив його за рахунок позикових коштів, не торкаючись валютних резервів.
Чому це важливо?
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За оцінками аналітиків, якщо середня ціна нафти Brent становитиме близько 62 за барель, річний дефіцит може злетіти до 67 млрд — це більш ніж удвічі вище запланованого показника ($27 млрд).
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Така ситуація може змусити країну збільшити державний борг та відкласти великі інвестиційні проєкти, такі як будівництво футуристичного міста Неом.
Вплив останнього падіння цін на нафту
Нафтовий ринок втратив понад $10 за барель через:
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торгові тарифи, які викликали побоювання щодо попиту;
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рішення OPEC+ (під проводом Саудівської Аравії) збільшити видобуток.
Водночас Ер-Ріяд, схоже, готовий терпіти низькі ціни, щоб:
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дисциплінувати країни OPEC+, які перевищують квоти;
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тиснути на американських виробників сланцевої нафти.
Що далі?
За словами економіста Goldman Sachs Фарука Суси, якщо ціна на Brent залишатиметься на рівні $62, Саудівській Аравії доведеться:
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прискорити запозичення;
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переглянути інвестиційні програми.
Фінансовий тиск на країну зростає, попри її багаторічні спроби зменшити залежність від нафтових доходів. Тепер уряду доведеться вибирати між фінансовою стабільністю та стратегічними проєктами.
Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: https://oilprice.com