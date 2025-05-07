Бюджетний дефіцит Саудівської Аравії різко зріс

Обновлено: Май 07, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Бюджетний дефіцит Саудівської Аравії різко зріс

Саудівська Аравія зафіксувала бюджетний дефіцит у розмірі $15,6 млрд у першому кварталі 2025 року, що становить понад половину річного прогнозу, ще до значного падіння цін на нафту.

Дефіцит виник переважно через зниження нафтових доходів на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Уряд повністю покрив його за рахунок позикових коштів, не торкаючись валютних резервів.

Чому це важливо?

  • За оцінками аналітиків, якщо середня ціна нафти Brent становитиме близько 62 за барель, річний дефіцит може злетіти до  67 млрд — це більш ніж удвічі вище запланованого показника ($27 млрд).

  • Така ситуація може змусити країну збільшити державний борг та відкласти великі інвестиційні проєкти, такі як будівництво футуристичного міста Неом.

Вплив останнього падіння цін на нафту

Нафтовий ринок втратив понад $10 за барель через:

  • торгові тарифи, які викликали побоювання щодо попиту;

  • рішення OPEC+ (під проводом Саудівської Аравії) збільшити видобуток.

Водночас Ер-Ріяд, схоже, готовий терпіти низькі ціни, щоб:

  • дисциплінувати країни OPEC+, які перевищують квоти;

  • тиснути на американських виробників сланцевої нафти.

Що далі?

За словами економіста Goldman Sachs Фарука Суси, якщо ціна на Brent залишатиметься на рівні $62, Саудівській Аравії доведеться:

  • прискорити запозичення;

  • переглянути інвестиційні програми.

Фінансовий тиск на країну зростає, попри її багаторічні спроби зменшити залежність від нафтових доходів. Тепер уряду доведеться вибирати між фінансовою стабільністю та стратегічними проєктами.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  https://oilprice.com

 

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(Всего статей: 1618)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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