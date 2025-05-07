Бюджетний дефіцит Саудівської Аравії різко зріс

Саудівська Аравія зафіксувала бюджетний дефіцит у розмірі $15,6 млрд у першому кварталі 2025 року, що становить понад половину річного прогнозу, ще до значного падіння цін на нафту.

Дефіцит виник переважно через зниження нафтових доходів на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Уряд повністю покрив його за рахунок позикових коштів, не торкаючись валютних резервів.

Чому це важливо?

За оцінками аналітиків, якщо середня ціна нафти Brent становитиме близько 62 за барель, річний дефіцит може злетіти до 67 млрд — це більш ніж удвічі вище запланованого показника ($27 млрд).

Така ситуація може змусити країну збільшити державний борг та відкласти великі інвестиційні проєкти, такі як будівництво футуристичного міста Неом.

Вплив останнього падіння цін на нафту

Нафтовий ринок втратив понад $10 за барель через:

торгові тарифи , які викликали побоювання щодо попиту;

рішення OPEC+ (під проводом Саудівської Аравії) збільшити видобуток.

Водночас Ер-Ріяд, схоже, готовий терпіти низькі ціни, щоб:

дисциплінувати країни OPEC+, які перевищують квоти;

тиснути на американських виробників сланцевої нафти.

Що далі?

За словами економіста Goldman Sachs Фарука Суси, якщо ціна на Brent залишатиметься на рівні $62, Саудівській Аравії доведеться:

прискорити запозичення ;

переглянути інвестиційні програми.

Фінансовий тиск на країну зростає, попри її багаторічні спроби зменшити залежність від нафтових доходів. Тепер уряду доведеться вибирати між фінансовою стабільністю та стратегічними проєктами.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://oilprice.com