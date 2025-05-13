Повернення короля вугілля: принаймні в США

Президент США Дональд Трамп схвалив заходи для збільшення виробництва електроенергії з вугілля в країні, яке наразі становить 16% від загального обсягу виробництва електроенергії, з метою відновлення діяльності недавно закритих електростанцій, що працюють на «чистому красивому вугіллі», та запобігання закриттю інших.

Президент США Дональд Трамп схвалив свою адміністрацію на збільшення виробництва електроенергії з вугілля в країні, яке наразі становить 16% від загального обсягу виробництва електроенергії. Трамп прагне відновити діяльність недавно закритих електростанцій, що працюють на «чистому красивому вугіллі», та запобігти закриттю інших.

За словами Трампа, ці заходи спрямовані на підтримку національної енергетичної безпеки та створення нових робочих місць в енергетичному секторі. Попри глобальні тенденції до переходу на відновлювані джерела енергії, Трамп наполягає на важливості збереження традиційних видів енергії для стабільності економіки.

Водночас критики зазначають, що подібні рішення можуть негативно вплинути на навколишнє середовище та суперечать міжнародним зобов’язанням США щодо скорочення викидів вуглецю.

Джерело: НТЦ Псіхєя.

За матеріалами: Oil Markets Refocus on Geopolitical Risk.