Китай нарощує видобуток вугілля попри зростання «зеленої» генерації

Обновлено: Май 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Китай нарощує видобуток вугілля попри зростання «зеленої» генерації

E квітні Китай збільшив видобуток вугілля на 3,8% порівняно з минулим роком. Імпорт вугілля зменшився на 16%. Частка вітру та сонця в енергетиці Китаю досягла рекорду, але може скоротитися у наступних кварталах.

Попит на внутрішній ресурс зростає на тлі зниження імпорту

У квітні 2025 року Китай видобув 389,31 млн тонн вугілля, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хоча показник зменшився порівняно з березневим рекордом, він все ще підтверджує стратегічну роль вугілля у національному енергобалансі.

  • Імпорт вугілля скоротився на 16% — через зниження світових цін та зростання споживання внутрішнього ресурсу.
  • За перші чотири місяці року видобуток вугілля склав 1,58 млрд тонн, що на 6,6% більше, ніж роком раніше.
  • Генерація електроенергії на ТЕС у квітні знизилася на 2,3% у річному вимірі.

Вплив зовнішньої торгівлі та «зеленої» енергетики

Зменшення виробництва електроенергії у першому кварталі пов’язане з уповільненням промисловості, спричиненим торговельним конфліктом США та Китаю. Після тимчасового врегулювання спору, промислова активність почала відновлюватися, що, своєю чергою, активізувало споживання вугілля.

  • Частка вітрової та сонячної енергії в енергобалансі країни в І кварталі склала 39% — рекорд за всю історію, що на 18% більше, ніж роком раніше.
  • Очікується, що у ІІ кварталі частка ВДЕ зменшиться через повернення попиту на базову генерацію із вугільних ТЕС.

«Хоча зростання використання вітру та сонця змістило структуру енергоспоживання, вугілля залишається основою надійності енергосистеми Китаю. У 2024 році вугільна генерація досягла рекорду в 6,34 трлн кВт·год.»

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com,

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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