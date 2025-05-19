Китай нарощує видобуток вугілля попри зростання «зеленої» генерації

E квітні Китай збільшив видобуток вугілля на 3,8% порівняно з минулим роком. Імпорт вугілля зменшився на 16%. Частка вітру та сонця в енергетиці Китаю досягла рекорду, але може скоротитися у наступних кварталах.

Попит на внутрішній ресурс зростає на тлі зниження імпорту

У квітні 2025 року Китай видобув 389,31 млн тонн вугілля, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хоча показник зменшився порівняно з березневим рекордом, він все ще підтверджує стратегічну роль вугілля у національному енергобалансі.

Імпорт вугілля скоротився на 16% — через зниження світових цін та зростання споживання внутрішнього ресурсу.

— через зниження світових цін та зростання споживання внутрішнього ресурсу. За перші чотири місяці року видобуток вугілля склав 1,58 млрд тонн , що на 6,6% більше , ніж роком раніше.

, що на , ніж роком раніше. Генерація електроенергії на ТЕС у квітні знизилася на 2,3% у річному вимірі.

Вплив зовнішньої торгівлі та «зеленої» енергетики

Зменшення виробництва електроенергії у першому кварталі пов’язане з уповільненням промисловості, спричиненим торговельним конфліктом США та Китаю. Після тимчасового врегулювання спору, промислова активність почала відновлюватися, що, своєю чергою, активізувало споживання вугілля.

Частка вітрової та сонячної енергії в енергобалансі країни в І кварталі склала 39% — рекорд за всю історію, що на 18% більше , ніж роком раніше.

— рекорд за всю історію, що на , ніж роком раніше. Очікується, що у ІІ кварталі частка ВДЕ зменшиться через повернення попиту на базову генерацію із вугільних ТЕС.