Китай нарощує видобуток вугілля попри зростання «зеленої» генерації

E квітні Китай збільшив видобуток вугілля на 3,8% порівняно з минулим роком. Імпорт вугілля зменшився на 16%. Частка вітру та сонця в енергетиці Китаю досягла рекорду, але може скоротитися у наступних кварталах.
Попит на внутрішній ресурс зростає на тлі зниження імпорту
У квітні 2025 року Китай видобув 389,31 млн тонн вугілля, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хоча показник зменшився порівняно з березневим рекордом, він все ще підтверджує стратегічну роль вугілля у національному енергобалансі.
- Імпорт вугілля скоротився на 16% — через зниження світових цін та зростання споживання внутрішнього ресурсу.
- За перші чотири місяці року видобуток вугілля склав 1,58 млрд тонн, що на 6,6% більше, ніж роком раніше.
- Генерація електроенергії на ТЕС у квітні знизилася на 2,3% у річному вимірі.
Вплив зовнішньої торгівлі та «зеленої» енергетики
Зменшення виробництва електроенергії у першому кварталі пов’язане з уповільненням промисловості, спричиненим торговельним конфліктом США та Китаю. Після тимчасового врегулювання спору, промислова активність почала відновлюватися, що, своєю чергою, активізувало споживання вугілля.
- Частка вітрової та сонячної енергії в енергобалансі країни в І кварталі склала 39% — рекорд за всю історію, що на 18% більше, ніж роком раніше.
- Очікується, що у ІІ кварталі частка ВДЕ зменшиться через повернення попиту на базову генерацію із вугільних ТЕС.
«Хоча зростання використання вітру та сонця змістило структуру енергоспоживання, вугілля залишається основою надійності енергосистеми Китаю. У 2024 році вугільна генерація досягла рекорду в 6,34 трлн кВт·год.»
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,