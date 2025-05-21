Ціни на нафту коливаються через геополітичну невизначеність і слабкий попит у Китаї

Ціни на нафту залишаються нестабільними на тлі невизначеності щодо перемовин між США та Іраном. Попит на нафту в Китаї демонструє ознаки слабкості. G7 обговорює зниження цінової стелі на російську нафту. Запаси нафти у США знижуються третій раз за чотири тижні

Напруга навколо Ірану та обмеження для російського експорту

Нафта Brent торгувалась на рівні \$65,38 за барель, а WTI — \$62,56, показуючи незначне зниження попри збереження високої напруги у геополітичній площині.

Іран рішуче відкинув вимогу США припинити збагачення урану, що загрожує провалу перемовин щодо нової ядерної угоди

вимогу США припинити збагачення урану, що загрожує провалу перемовин щодо нової ядерної угоди Угода США–Іран могла б дозволити Тегерану збільшити експорт нафти на 300–400 тис. барелів на добу

могла б дозволити Тегерану збільшити експорт нафти на 300–400 тис. барелів на добу Іран наразі є третім за обсягами видобутку серед країн ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку

«Вимоги США є надмірними та неприйнятними», — заявив Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Санкції ЄС і Британії проти росії та обмеження G7

Євросоюз і Велика Британія оголосили нові санкції проти рф, не чекаючи приєднання США. Це стало реакцією на безрезультатну розмову Трампа з путіним щодо припинення вогню в Україні.

Україна закликає країни G7 знизити цінову стелю на нафту рф з $60 до $30 за барель

на нафту рф з $60 до $30 за барель Аналітики SEB зазначають, що навіть у випадку перемир’я масове повернення російської нафти на ринок малоймовірне через зобов’язання в межах ОПЕК+

Економічна ситуація в Китаї посилює занепокоєння

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, повідомив про уповільнення зростання промислового виробництва та роздрібної торгівлі. Це викликало побоювання щодо майбутнього попиту на нафту.

Аналітики Goldman Sachs очікують відновлення обсягів торгівлі між Китаєм та США завдяки 90-денному припиненню тарифів, але не прогнозують швидкого зростання споживання пального

очікують відновлення обсягів торгівлі між Китаєм та США завдяки 90-денному припиненню тарифів, але не прогнозують швидкого зростання споживання пального Китайські нафтопереробники поступово знижують темпи закупівель через надлишок пропозиції

Запаси нафти в США знову зменшуються

Американський інститут нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомляють, що запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 16 травня, зменшились на 1,2 млн барелів.

Це вже третє скорочення за останній місяць

Середній показник для аналогічного періоду за останні п’ять років — мінус 3,5 млн барелів

Фінансові настрої та перспективи

На тлі глобальної невизначеності інвестори очікують на два зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у 2025 році — перше з них може відбутись у вересні. Це потенційно підтримує нафтовий попит через здешевлення кредитів і зростання ділової активності.

«Ціни на нафту залишаються чутливими до новин із геополітичних гарячих точок — зокрема Ірану, рф та Китаю. Водночас фундаментальні фактори свідчать про невизначене майбутнє попиту», — вказує аналітик S&P Global.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, spglobal, Інших джерел