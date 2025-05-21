Ціни на нафту коливаються через геополітичну невизначеність і слабкий попит у Китаї

Обновлено: Май 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту коливаються через геополітичну невизначеність і слабкий попит у Китаї

Ціни на нафту залишаються нестабільними на тлі невизначеності щодо перемовин між США та Іраном. Попит на нафту в Китаї демонструє ознаки слабкості.  G7 обговорює зниження цінової стелі на російську нафту.  Запаси нафти у США знижуються третій раз за чотири тижні

Напруга навколо Ірану та обмеження для російського експорту

Нафта Brent торгувалась на рівні \$65,38 за барель, а WTI — \$62,56, показуючи незначне зниження попри збереження високої напруги у геополітичній площині.

  • Іран рішуче відкинув вимогу США припинити збагачення урану, що загрожує провалу перемовин щодо нової ядерної угоди
  • Угода США–Іран могла б дозволити Тегерану збільшити експорт нафти на 300–400 тис. барелів на добу
  • Іран наразі є третім за обсягами видобутку серед країн ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку

«Вимоги США є надмірними та неприйнятними», — заявив Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Санкції ЄС і Британії проти росії та обмеження G7

Євросоюз і Велика Британія оголосили нові санкції проти рф, не чекаючи приєднання США. Це стало реакцією на безрезультатну розмову Трампа з путіним щодо припинення вогню в Україні.

  • Україна закликає країни G7 знизити цінову стелю на нафту рф з $60 до $30 за барель
  • Аналітики SEB зазначають, що навіть у випадку перемир’я масове повернення російської нафти на ринок малоймовірне через зобов’язання в межах ОПЕК+

Економічна ситуація в Китаї посилює занепокоєння

Китай, найбільший імпортер нафти у світі, повідомив про уповільнення зростання промислового виробництва та роздрібної торгівлі. Це викликало побоювання щодо майбутнього попиту на нафту.

  • Аналітики Goldman Sachs очікують відновлення обсягів торгівлі між Китаєм та США завдяки 90-денному припиненню тарифів, але не прогнозують швидкого зростання споживання пального
  • Китайські нафтопереробники поступово знижують темпи закупівель через надлишок пропозиції

Запаси нафти в США знову зменшуються

Американський інститут нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомляють, що запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 16 травня, зменшились на 1,2 млн барелів.

  • Це вже третє скорочення за останній місяць
  • Середній показник для аналогічного періоду за останні п’ять років — мінус 3,5 млн барелів

Фінансові настрої та перспективи

На тлі глобальної невизначеності інвестори очікують на два зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у 2025 році — перше з них може відбутись у вересні. Це потенційно підтримує нафтовий попит через здешевлення кредитів і зростання ділової активності.

«Ціни на нафту залишаються чутливими до новин із геополітичних гарячих точок — зокрема Ірану, рф та Китаю. Водночас фундаментальні фактори свідчать про невизначене майбутнє попиту», — вказує аналітик S&P Global.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, spglobal, Інших джерел

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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