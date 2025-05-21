Ціни на нафту коливаються через геополітичну невизначеність і слабкий попит у Китаї

Ціни на нафту залишаються нестабільними на тлі невизначеності щодо перемовин між США та Іраном. Попит на нафту в Китаї демонструє ознаки слабкості. G7 обговорює зниження цінової стелі на російську нафту. Запаси нафти у США знижуються третій раз за чотири тижні
Напруга навколо Ірану та обмеження для російського експорту
Нафта Brent торгувалась на рівні \$65,38 за барель, а WTI — \$62,56, показуючи незначне зниження попри збереження високої напруги у геополітичній площині.
- Іран рішуче відкинув вимогу США припинити збагачення урану, що загрожує провалу перемовин щодо нової ядерної угоди
- Угода США–Іран могла б дозволити Тегерану збільшити експорт нафти на 300–400 тис. барелів на добу
- Іран наразі є третім за обсягами видобутку серед країн ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку
«Вимоги США є надмірними та неприйнятними», — заявив Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.
Санкції ЄС і Британії проти росії та обмеження G7
Євросоюз і Велика Британія оголосили нові санкції проти рф, не чекаючи приєднання США. Це стало реакцією на безрезультатну розмову Трампа з путіним щодо припинення вогню в Україні.
- Україна закликає країни G7 знизити цінову стелю на нафту рф з $60 до $30 за барель
- Аналітики SEB зазначають, що навіть у випадку перемир’я масове повернення російської нафти на ринок малоймовірне через зобов’язання в межах ОПЕК+
Економічна ситуація в Китаї посилює занепокоєння
Китай, найбільший імпортер нафти у світі, повідомив про уповільнення зростання промислового виробництва та роздрібної торгівлі. Це викликало побоювання щодо майбутнього попиту на нафту.
- Аналітики Goldman Sachs очікують відновлення обсягів торгівлі між Китаєм та США завдяки 90-денному припиненню тарифів, але не прогнозують швидкого зростання споживання пального
- Китайські нафтопереробники поступово знижують темпи закупівель через надлишок пропозиції
Запаси нафти в США знову зменшуються
Американський інститут нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомляють, що запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 16 травня, зменшились на 1,2 млн барелів.
- Це вже третє скорочення за останній місяць
- Середній показник для аналогічного періоду за останні п’ять років — мінус 3,5 млн барелів
Фінансові настрої та перспективи
На тлі глобальної невизначеності інвестори очікують на два зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у 2025 році — перше з них може відбутись у вересні. Це потенційно підтримує нафтовий попит через здешевлення кредитів і зростання ділової активності.
«Ціни на нафту залишаються чутливими до новин із геополітичних гарячих точок — зокрема Ірану, рф та Китаю. Водночас фундаментальні фактори свідчать про невизначене майбутнє попиту», — вказує аналітик S&P Global.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, spglobal, Інших джерел