Стан енергосистеми України: тривають відновлювальні роботи та підготовка до пікових навантажень

Попри наслідки попередніх обстрілів, в Україні продовжуються роботи з відновлення енергооб’єктів. Енергетики готуються до майбутніх періодів навантаження, а споживачів закликають раціонально користуватись електроенергією.
Ремонтні роботи й підготовка до навантажень
В Україні тривають заходи для стабілізації роботи енергосистеми, зокрема після атак на енергетичну інфраструктуру.
- Продовжується відновлення пошкоджених енергооб’єктів.
- Проводиться підготовка обладнання до наступного опалювального сезону.
- Увага приділяється літнім періодам підвищеного споживання.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
На Запорізькій АЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,01 м. Цей обсяг є достатнім для забезпечення технологічних потреб станції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України