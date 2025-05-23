Стан енергосистеми України на 23 травня: відновлення, підготовка, заклики до економії

Українська енергосистема поступово відновлюється після обстрілів. Тривають ремонтні роботи, модернізація обладнання, підготовка до зими та літніх пікових навантажень. Споживачів просять обмежити використання електроенергії в години пік.
Відновлення та стабілізація енергосистеми
- На енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок атак, продовжуються відновлювальні роботи.
- Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після чергових обстрілів критичної інфраструктури.
- Триває підготовка обладнання до наступного опалювального сезону та літніх періодів підвищеного навантаження.
Раціональне споживання електроенергії — внесок кожного
- Міненерго закликає використовувати електроенергію раціонально, особливо вранці та ввечері, у години пікового навантаження.
- Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та підтримати її стабільність.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі складає 14,01 метра.
- Цей рівень достатній для забезпечення технологічних потреб станції.
Українська енергосистема працює попри загрози та навантаження. Стабільність можлива завдяки спільним зусиллям енергетиків і споживачів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України,