Стан енергосистеми України на 23 травня: відновлення, підготовка, заклики до економії

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Стан енергосистеми України на 23 травня: відновлення, підготовка, заклики до економії

Українська енергосистема поступово відновлюється після обстрілів. Тривають ремонтні роботи, модернізація обладнання, підготовка до зими та літніх пікових навантажень. Споживачів просять обмежити використання електроенергії в години пік.

Відновлення та стабілізація енергосистеми

  • На енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок атак, продовжуються відновлювальні роботи.
  • Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після чергових обстрілів критичної інфраструктури.
  • Триває підготовка обладнання до наступного опалювального сезону та літніх періодів підвищеного навантаження.

Раціональне споживання електроенергії — внесок кожного

  • Міненерго закликає використовувати електроенергію раціонально, особливо вранці та ввечері, у години пікового навантаження.
  • Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та підтримати її стабільність.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • Рівень води у ставку-охолоджувачі складає 14,01 метра.
  • Цей рівень достатній для забезпечення технологічних потреб станції.

Українська енергосистема працює попри загрози та навантаження. Стабільність можлива завдяки спільним зусиллям енергетиків і споживачів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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