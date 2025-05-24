Ціни на нафту знижуються: надлишок пропозиції переважує геополітичні ризики

Обновлено: Май 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються: надлишок пропозиції переважує геополітичні ризики

Ф’ючерси на нафту цього тижня демонструють зниження, оскільки настрої на ринку формує низка факторів, пов’язаних із перевищенням пропозиції над попитом, попри тривалі геополітичні ризики.

Неочікуване зростання запасів у США тисне на ціни

  • Контракти на нафту WTI завершили торги в четвер на рівні $60,72 за барель — це зниження на 2,02% порівняно з попереднім тижнем.
  • Причини падіння: нарощення запасів у США, зниження попиту з боку Китаю, а також очікування можливого збільшення видобутку з боку країн ОПЕК+.
  • Звіт Адміністрації енергетичної інформації США (EIA) зафіксував раптове збільшення запасів сирої нафти на 1,3 млн барелів, що суперечило очікуванням скорочення приблизно на ту саму величину.
  • У результаті загальні запаси досягли 443,2 млн барелів.

За словами Емріла Джаміла з LSEG, ці дані свідчать про те, що дедалі більша частина американської сирої нафти буде переорієнтована на експорт до Європи та Азії через зменшення внутрішнього попиту.

  • Імпорт нафти зріс до максимуму за шість тижнів, попри підвищені обсяги експорту.
  • Попит на бензин і дистиляти у США водночас залишається млявим.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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