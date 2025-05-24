Ціни на нафту знижуються: надлишок пропозиції переважує геополітичні ризики

Ф’ючерси на нафту цього тижня демонструють зниження, оскільки настрої на ринку формує низка факторів, пов’язаних із перевищенням пропозиції над попитом, попри тривалі геополітичні ризики.
Неочікуване зростання запасів у США тисне на ціни
- Контракти на нафту WTI завершили торги в четвер на рівні $60,72 за барель — це зниження на 2,02% порівняно з попереднім тижнем.
- Причини падіння: нарощення запасів у США, зниження попиту з боку Китаю, а також очікування можливого збільшення видобутку з боку країн ОПЕК+.
- Звіт Адміністрації енергетичної інформації США (EIA) зафіксував раптове збільшення запасів сирої нафти на 1,3 млн барелів, що суперечило очікуванням скорочення приблизно на ту саму величину.
- У результаті загальні запаси досягли 443,2 млн барелів.
За словами Емріла Джаміла з LSEG, ці дані свідчать про те, що дедалі більша частина американської сирої нафти буде переорієнтована на експорт до Європи та Азії через зменшення внутрішнього попиту.
- Імпорт нафти зріс до максимуму за шість тижнів, попри підвищені обсяги експорту.
- Попит на бензин і дистиляти у США водночас залишається млявим.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com