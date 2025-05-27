Палата представників США підтримала продовження податкової пільги 45Z для сталого авіаційного палива до 2031 року

22 травня Палата представників США схвалила законопроєкт, який продовжує дію податкової пільги 45Z для виробників сталого авіаційного палива (SAF) до кінця 2031 року. Цей крок спрямований на стимулювання розвитку внутрішнього ринку SAF та підтримку сільськогосподарських виробників.
Ключові зміни в податковій пільзі 45Z
Законопроєкт, відомий як «One Big Beautiful Bill», передбачає наступні зміни:
- Продовження дії податкової пільги 45Z до 31 грудня 2031 року, що надає виробникам SAF довгострокову впевненість для інвестицій.
- Виключення з розрахунку викидів непрямих змін у використанні земель (ILUC), що робить рослинні олії, такі як соєва та канола, більш конкурентоспроможними як сировина для SAF.
- Обмеження на використання імпортної сировини; податкова пільга доступна лише для палива, виробленого з сировини, вирощеної в США, Канаді або Мексиці.
- Заборона на участь іноземних компаній у програмі 45Z з 2026 року, що сприяє розвитку внутрішнього виробництва.
Ці зміни мають на меті підтримати американських фермерів та зменшити залежність від імпортної сировини.
Реакція галузі та експертів
Галузеві організації, такі як SAF Coalition та Growth Energy, привітали продовження пільги 45Z, зазначивши, що це сприятиме інвестиціям у виробництво SAF та розвитку сільських економік. Економіст Скотт Ірвін підкреслив, що виключення ILUC з розрахунків викидів зробить рослинні олії більш привабливими для виробництва SAF.
«Це критичне законодавство забезпечує довгострокову впевненість для виробників SAF, стимулює інвестиції приватного сектору та сприяє розвитку внутрішнього ланцюга постачання», — зазначили в SAF Coalition.
Законопроєкт наразі передано до Сенату, де очікується його розгляд у червні. Попри підтримку з боку Республіканської партії, деякі положення можуть викликати дискусії серед сенаторів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: SAF Magazine, SAF Investor, Norton Rose Fulbright, ACAF, Quantum Commodity Intelligence, OPIS, ClearBlue Markets
Додаткові джерела інформації по темі:
SAF Magazine: House passes ‘big, beautiful bill’ with 45Z extension
SAF Investor: Trump’s ‘big, beautiful bill’ to extend 45Z credits through 2031
Norton Rose Fulbright: Effects of the Final House Tax Bill on Projects
ACAF: Encouraged by House Inclusion of Clean Fuel Production Credit in Reconciliation Package
Quantum Commodity Intelligence: US House passes revisions to key biofuel tax credit
OPIS: House Tax Draft Includes Extension, Alteration of 45Z Tax Credit
ClearBlue Markets: Behind the ‘Big, Beautiful Bill': How US Tax Proposals Could Reshape Clean Fuels and Benefit Canadian Feedstocks