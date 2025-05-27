Трамп закликає Велику Британію відмовитися від вітрової енергетики на користь видобутку нафти в Північному морі

Президент США Дональд Трамп закликав уряд Великої Британії зменшити інвестиції у вітрову енергетику та зосередитися на відновленні видобутку нафти в Північному морі, вказуючи на Абердин як потенційний центр цієї діяльності. Ці заяви викликали суперечки щодо економічної доцільності та екологічних наслідків такої стратегії.

Протистояння між офшорною нафтою та вітровою енергетикою у Великій Британії

У своїх останніх заявах Дональд Трамп закликав Велику Британію відмовитися від вітрової енергетики, яку він назвав «дорогою та неестетичною», на користь відновлення видобутку нафти в Північному морі. Він стверджує, що запаси нафти в регіоні можуть забезпечити країну енергією на сто років, а Абердин в Шотландії може стати центром цієї діяльності.

Однак експерти, такі як економістка з Оксфордського університету Суганда Срівастава, ставлять під сумнів ці твердження, зазначаючи, що залишкові запаси нафти значно менші, ніж стверджує Трамп, а витрати на їх видобуток можуть бути високими для британських платників податків.

Економічна доцільність: Видобуток залишкових запасів нафти в Північному морі потребує значних інвестицій, особливо в передові технології буріння.

Видобуток залишкових запасів нафти в Північному морі потребує значних інвестицій, особливо в передові технології буріння. Політичні наслідки: Заяви Трампа можуть вплинути на енергетичну політику Великої Британії, особливо в контексті нещодавно підписаної торговельної угоди між двома країнами.

Заяви Трампа можуть вплинути на енергетичну політику Великої Британії, особливо в контексті нещодавно підписаної торговельної угоди між двома країнами. Конфлікт інтересів: Трамп має економічні інтереси в Абердині, де його родина володіє готельно-гольфовим комплексом, що підвищує занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів.

У той час як Трамп закликає до збільшення видобутку нафти, уряд Великої Британії продовжує інвестувати в розвиток вітрової енергетики. Проте, згідно з аналізом BNEF, країна може не досягти своєї мети щодо встановлення 43 ГВт потужностей офшорної вітрової енергетики до 2030 року, оскільки очікується, що буде введено в експлуатацію лише 33 ГВт.

Крім того, Шотландська комісія попереджає, що без належного плану переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, громади на північному сході країни можуть зіткнутися з економічними та соціальними потрясіннями, подібними до тих, що сталися під час занепаду вугільної та сталеливарної промисловості.

«Збільшення видобутку нафти в Північному морі може знизити енергетичні витрати Великої Британії», — заявив Дональд Трамп.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times, The Times, Energy News