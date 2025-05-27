Трамп закликає Велику Британію відмовитися від вітрової енергетики на користь видобутку нафти в Північному морі

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Трамп закликає Велику Британію відмовитися від вітрової енергетики на користь видобутку нафти в Північному морі

Президент США Дональд Трамп закликав уряд Великої Британії зменшити інвестиції у вітрову енергетику та зосередитися на відновленні видобутку нафти в Північному морі, вказуючи на Абердин як потенційний центр цієї діяльності. Ці заяви викликали суперечки щодо економічної доцільності та екологічних наслідків такої стратегії.

Протистояння між офшорною нафтою та вітровою енергетикою у Великій Британії

У своїх останніх заявах Дональд Трамп закликав Велику Британію відмовитися від вітрової енергетики, яку він назвав «дорогою та неестетичною», на користь відновлення видобутку нафти в Північному морі. Він стверджує, що запаси нафти в регіоні можуть забезпечити країну енергією на сто років, а Абердин в Шотландії може стати центром цієї діяльності.

Однак експерти, такі як економістка з Оксфордського університету Суганда Срівастава, ставлять під сумнів ці твердження, зазначаючи, що залишкові запаси нафти значно менші, ніж стверджує Трамп, а витрати на їх видобуток можуть бути високими для британських платників податків.

  • Економічна доцільність: Видобуток залишкових запасів нафти в Північному морі потребує значних інвестицій, особливо в передові технології буріння.
  • Політичні наслідки: Заяви Трампа можуть вплинути на енергетичну політику Великої Британії, особливо в контексті нещодавно підписаної торговельної угоди між двома країнами.
  • Конфлікт інтересів: Трамп має економічні інтереси в Абердині, де його родина володіє готельно-гольфовим комплексом, що підвищує занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів.

У той час як Трамп закликає до збільшення видобутку нафти, уряд Великої Британії продовжує інвестувати в розвиток вітрової енергетики. Проте, згідно з аналізом BNEF, країна може не досягти своєї мети щодо встановлення 43 ГВт потужностей офшорної вітрової енергетики до 2030 року, оскільки очікується, що буде введено в експлуатацію лише 33 ГВт.

Крім того, Шотландська комісія попереджає, що без належного плану переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, громади на північному сході країни можуть зіткнутися з економічними та соціальними потрясіннями, подібними до тих, що сталися під час занепаду вугільної та сталеливарної промисловості.

«Збільшення видобутку нафти в Північному морі може знизити енергетичні витрати Великої Британії», — заявив Дональд Трамп.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Financial Times, The TimesEnergy News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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