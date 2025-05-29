Ціни на нафту зростають після блокування мит Трампа та очікувань нових санкцій проти росії

Обновлено: Май 29, 2025.

Ціни на нафту зростають після блокування мит Трампа та очікувань нових санкцій проти росії

Світові ціни на нафту зросли після рішення федерального суду США, який заблокував більшість мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Крім того, ринок очікує на потенційні нові санкції США, спрямовані на обмеження експорту російської нафти, а також на рішення ОПЕК+ щодо можливого збільшення видобутку в липні.

Ключові фактори впливу на ринок нафти

  • Блокування мит Трампа: Федеральний суд США визнав, що президент Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши широкомасштабні мита на імпорт, що спричинило позитивну реакцію на фінансових ринках та зростання цін на нафту. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
  • Можливі нові санкції проти росії: США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій, спрямованих на обмеження експорту російської нафти, що може призвести до зменшення її постачання на світовий ринок. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
  • Очікування рішення ОПЕК+: Країни-члени ОПЕК+ планують обговорити можливість збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу, що може вплинути на баланс попиту і пропозиції на ринку. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Ці фактори разом сприяють зростанню цін на нафту, попри загальне уповільнення світової економіки та інші геополітичні ризики.

«Рішення суду США щодо мит Трампа та можливі нові санкції проти росії створюють нову динаміку на нафтовому ринку, що може призвести до подальшого зростання цін» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Reuters, IEA, investing.com, Інших джерел

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: OPEC+ планує збільшити видобуток нафти в липні
* DTN: США розглядають додаткові санкції проти росії

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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