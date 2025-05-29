Ціни на нафту зростають після блокування мит Трампа та очікувань нових санкцій проти росії

Світові ціни на нафту зросли після рішення федерального суду США, який заблокував більшість мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Крім того, ринок очікує на потенційні нові санкції США, спрямовані на обмеження експорту російської нафти, а також на рішення ОПЕК+ щодо можливого збільшення видобутку в липні.
Ключові фактори впливу на ринок нафти
- Блокування мит Трампа: Федеральний суд США визнав, що президент Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши широкомасштабні мита на імпорт, що спричинило позитивну реакцію на фінансових ринках та зростання цін на нафту. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Можливі нові санкції проти росії: США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій, спрямованих на обмеження експорту російської нафти, що може призвести до зменшення її постачання на світовий ринок. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- Очікування рішення ОПЕК+: Країни-члени ОПЕК+ планують обговорити можливість збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу, що може вплинути на баланс попиту і пропозиції на ринку. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
Ці фактори разом сприяють зростанню цін на нафту, попри загальне уповільнення світової економіки та інші геополітичні ризики.
«Рішення суду США щодо мит Трампа та можливі нові санкції проти росії створюють нову динаміку на нафтовому ринку, що може призвести до подальшого зростання цін» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Reuters, IEA, investing.com, Інших джерел
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