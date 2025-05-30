У США падають ціни на дизель: експерти вбачають сигнал рецесії

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

У США падають ціни на дизель: експерти вбачають сигнал рецесії

Середня роздрібна ціна на дизель у США знову знизилася, поновивши тенденцію, що може свідчити про початок економічного сповільнення, попри коливання на нафтовому ринку.

Рух вниз: ціна на дизель відображає глибші економічні зрушення

  • Середня ціна на дизельне пальне в США знизилася на 4,9 цента — до $3,487 за галон, згідно з тижневими даними Міністерства енергетики та EIA (станом на 27 травня).
  • Зниження стало продовженням п’ятитижневої низхідної динаміки, що була перервана короткочасним зростанням на 6 центів минулого тижня.
  • З січневого піку ($3,715 за галон) ціна впала на 22,8 цента.
  • Ф’ючерси на ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel) впали на 5,7% з 14 по 21 травня — з $2,2061 до $2,0794 за галон.
  • Водночас Brent за цей самий період подешевшав лише на 3%.

Споживання дизелю в США різко впало

  • За даними енергетичного економіста Філіпа Верлегера, споживання дистилятів у США скоротилося на 600 тис. барелів на добу у період з середини лютого до середини травня.
  • Таке падіння є історично значним і порівнюється лише з кризовим періодом 2008 року.
  • Верлегер пов’язує цю динаміку з «триваючим скороченням інвестиційної активності», яке ще не врахованf в прогнозах, але вже починає впливати на ВВП.
  • Відкладене споживання або перенесені імпортні партії могли вплинути на показники, але головний фактор — економічне сповільнення.

Позиція ОПЕК+ та глобальний ринок

  • На ринок також тисне рішення ОПЕК+ відмовитися від частини скорочень видобутку: у червні на ринок повернеться понад 400 тис. барелів на добу.
  • Це додатково сприяє зниженню цін та відображає макроекономічну невизначеність, пов’язану з тарифними ризиками.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Yahoo Finance, EIA

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: US distillate demand signals downturn
* Bloomberg: Diesel demand drops hint at weakness in investment

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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