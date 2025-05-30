У США падають ціни на дизель: експерти вбачають сигнал рецесії

Середня роздрібна ціна на дизель у США знову знизилася, поновивши тенденцію, що може свідчити про початок економічного сповільнення, попри коливання на нафтовому ринку.
Рух вниз: ціна на дизель відображає глибші економічні зрушення
- Середня ціна на дизельне пальне в США знизилася на 4,9 цента — до $3,487 за галон, згідно з тижневими даними Міністерства енергетики та EIA (станом на 27 травня).
- Зниження стало продовженням п’ятитижневої низхідної динаміки, що була перервана короткочасним зростанням на 6 центів минулого тижня.
- З січневого піку ($3,715 за галон) ціна впала на 22,8 цента.
- Ф’ючерси на ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel) впали на 5,7% з 14 по 21 травня — з $2,2061 до $2,0794 за галон.
- Водночас Brent за цей самий період подешевшав лише на 3%.
Споживання дизелю в США різко впало
- За даними енергетичного економіста Філіпа Верлегера, споживання дистилятів у США скоротилося на 600 тис. барелів на добу у період з середини лютого до середини травня.
- Таке падіння є історично значним і порівнюється лише з кризовим періодом 2008 року.
- Верлегер пов’язує цю динаміку з «триваючим скороченням інвестиційної активності», яке ще не врахованf в прогнозах, але вже починає впливати на ВВП.
- Відкладене споживання або перенесені імпортні партії могли вплинути на показники, але головний фактор — економічне сповільнення.
Позиція ОПЕК+ та глобальний ринок
- На ринок також тисне рішення ОПЕК+ відмовитися від частини скорочень видобутку: у червні на ринок повернеться понад 400 тис. барелів на добу.
- Це додатково сприяє зниженню цін та відображає макроекономічну невизначеність, пов’язану з тарифними ризиками.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Yahoo Finance, EIA
Додаткові джерела інформації по темі:
* Reuters: US distillate demand signals downturn
* Bloomberg: Diesel demand drops hint at weakness in investment