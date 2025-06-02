США скасовують фінансування на $3,7 млрд для чистої енергетики: під ударом водневий проєкт ExxonMobil

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування 24 грантів на суму \$3,7 млрд, призначених для проєктів з декарбонізації та чистої енергетики, включаючи \$331 млн для водневого проєкту ExxonMobil у Техасі. Це рішення викликало занепокоєння щодо майбутнього інновацій у сфері енергетики та кліматичної політики США.

Скасування фінансування: причини та наслідки

30 травня 2025 року міністр енергетики США Кріс Райт оголосив про скасування 24 грантів, виданих Офісом демонстрацій чистої енергії (OCED), загальною вартістю понад \$3,7 млрд. Серед скасованих проєктів:

$331 млн для ExxonMobil на заміну газових пальників на водневі на заводі в Бейтауні, Техас.

$500 млн для Heidelberg Materials на проєкт з уловлювання вуглецю в Луїзіані.

$375 млн для Eastman Chemical на проєкт з молекулярної переробки пластику в Техасі.

$270 млн для Calpine на проєкти з уловлювання вуглецю в Техасі та Каліфорнії.

Міністерство енергетики США заявило, що ці проєкти «не відповідали енергетичним потребам американського народу, були економічно невигідними та не забезпечували позитивну віддачу від інвестицій платників податків». ([Houston Chronicle][1])

Критики вважають, що скасування фінансування підриває зусилля США у боротьбі зі зміною клімату та зменшує конкурентоспроможність країни у сфері чистих технологій. Зокрема, проєкт ExxonMobil у Бейтауні мав стати найбільшим у світі виробником чистого водню та ключовим елементом у перетворенні Техаського узбережжя на центр чистої енергетики. ([Houston Chronicle][1])

«Це величезне розчарування бачити скасування проєктів, які вже пройшли ретельний технічний огляд експертів DOE», — зазначила виконавчий директор Carbon Capture Coalition Джессі Столарк.

Джерело: Terminal

* Renewable Energy World: Energy secretary terminates \$3.7B-worth of Biden-era projects focusing on carbon capture, decarbonization

* TechCrunch: Trump administration to claw back \$3.7B in clean energy and manufacturing awards