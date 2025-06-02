США скасовують фінансування на $3,7 млрд для чистої енергетики: під ударом водневий проєкт ExxonMobil

Обновлено: Июнь 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

США скасовують фінансування на $3,7 млрд для чистої енергетики: під ударом водневий проєкт ExxonMobil

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування 24 грантів на суму \$3,7 млрд, призначених для проєктів з декарбонізації та чистої енергетики, включаючи \$331 млн для водневого проєкту ExxonMobil у Техасі. Це рішення викликало занепокоєння щодо майбутнього інновацій у сфері енергетики та кліматичної політики США.

Скасування фінансування: причини та наслідки

30 травня 2025 року міністр енергетики США Кріс Райт оголосив про скасування 24 грантів, виданих Офісом демонстрацій чистої енергії (OCED), загальною вартістю понад \$3,7 млрд. Серед скасованих проєктів:

  • $331 млн для ExxonMobil на заміну газових пальників на водневі на заводі в Бейтауні, Техас.
  • $500 млн для Heidelberg Materials на проєкт з уловлювання вуглецю в Луїзіані.
  • $375 млн для Eastman Chemical на проєкт з молекулярної переробки пластику в Техасі.
  • $270 млн для Calpine на проєкти з уловлювання вуглецю в Техасі та Каліфорнії.

Міністерство енергетики США заявило, що ці проєкти «не відповідали енергетичним потребам американського народу, були економічно невигідними та не забезпечували позитивну віддачу від інвестицій платників податків». ([Houston Chronicle][1])

Критики вважають, що скасування фінансування підриває зусилля США у боротьбі зі зміною клімату та зменшує конкурентоспроможність країни у сфері чистих технологій. Зокрема, проєкт ExxonMobil у Бейтауні мав стати найбільшим у світі виробником чистого водню та ключовим елементом у перетворенні Техаського узбережжя на центр чистої енергетики. ([Houston Chronicle][1])

«Це величезне розчарування бачити скасування проєктів, які вже пройшли ретельний технічний огляд експертів DOE», — зазначила виконавчий директор Carbon Capture Coalition Джессі Столарк.

Джерело: Terminal

* Renewable Energy World: Energy secretary terminates \$3.7B-worth of Biden-era projects focusing on carbon capture, decarbonization

* TechCrunch: Trump administration to claw back \$3.7B in clean energy and manufacturing awards

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(Всего статей: 40)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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