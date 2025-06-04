Тиждень Petrobras: зниження цін на пальне, нові інвестиції та міжнародне партнерство

Обновлено: Июнь 04, 2025.

Тиждень Petrobras: зниження цін на пальне, нові інвестиції та міжнародне партнерство

З 30 травня по 3 червня 2025 року бразильська нафтогазова компанія Petrobras оголосила про низку стратегічних ініціатив, спрямованих на зміцнення позицій на внутрішньому та міжнародному ринках. Серед ключових подій — зниження цін на бензин і авіапальне, запуск нових виробничих потужностей, розширення глибоководного видобутку та укладення міжнародних угод.

Головні події тижня

  • Зниження цін на бензин: Petrobras з 3 червня зменшила оптову ціну на бензин на 5,6%, до 2,85 реалів за літр (приблизно $0,50). Це перше зниження з жовтня 2023 року, що відображає зростання внутрішнього попиту на пальне.
  • Зменшення вартості авіапального: З 1 червня компанія знизила середню ціну на авіаційне паливо на 7,9%, або на 0,28 реала за літр, у відповідь на ринкові умови.
  • Запуск нової установки гідроочищення дизелю: На нафтопереробному заводі REPLAN у Паулінії запущено нову установку з виробництва дизельного пального з низьким вмістом сірки (S-10) потужністю 63 тис. барелів на добу. Проєкт реалізовано на три місяці раніше запланованого терміну.
  • Початок видобутку на родовищі Mero-4: Petrobras розпочала видобуток нафти на глибоководному родовищі Mero-4 у басейні Сантос за допомогою FPSO Alexandre de Gusmão. Загальна потужність родовища досягла 770 тис. барелів на добу.
  • Контракт з Mota-Engil на обслуговування офшорних платформ: Португальська компанія Mota-Engil уклала з Petrobras контракт на суму приблизно 1,56 млрд реалів (близько 240 млн євро) на обслуговування офшорних платформ у басейні Кампус протягом 60 місяців.
  • Меморандум про взаєморозуміння з Sonangol: Petrobras підписала угоду з національною нафтовою компанією Анголи Sonangol щодо співпраці в галузі досліджень і розробок у нафтогазовому секторі, що свідчить про повернення Petrobras на африканський ринок.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Yahoo Finance, Brazil Energy Insight, TotalEnergies, Energy Capital & Power

Додаткові джерела інформації по темі:

* Nasdaq: Запуск нової установки гідроочищення дизелю на REPLAN
* Yahoo Finance: Початок видобутку на Mero-4
* MarketScreener: Зниження цін на бензин

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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