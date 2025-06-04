Тиждень Petrobras: зниження цін на пальне, нові інвестиції та міжнародне партнерство

З 30 травня по 3 червня 2025 року бразильська нафтогазова компанія Petrobras оголосила про низку стратегічних ініціатив, спрямованих на зміцнення позицій на внутрішньому та міжнародному ринках. Серед ключових подій — зниження цін на бензин і авіапальне, запуск нових виробничих потужностей, розширення глибоководного видобутку та укладення міжнародних угод.
Головні події тижня
- Зниження цін на бензин: Petrobras з 3 червня зменшила оптову ціну на бензин на 5,6%, до 2,85 реалів за літр (приблизно $0,50). Це перше зниження з жовтня 2023 року, що відображає зростання внутрішнього попиту на пальне.
- Зменшення вартості авіапального: З 1 червня компанія знизила середню ціну на авіаційне паливо на 7,9%, або на 0,28 реала за літр, у відповідь на ринкові умови.
- Запуск нової установки гідроочищення дизелю: На нафтопереробному заводі REPLAN у Паулінії запущено нову установку з виробництва дизельного пального з низьким вмістом сірки (S-10) потужністю 63 тис. барелів на добу. Проєкт реалізовано на три місяці раніше запланованого терміну.
- Початок видобутку на родовищі Mero-4: Petrobras розпочала видобуток нафти на глибоководному родовищі Mero-4 у басейні Сантос за допомогою FPSO Alexandre de Gusmão. Загальна потужність родовища досягла 770 тис. барелів на добу.
- Контракт з Mota-Engil на обслуговування офшорних платформ: Португальська компанія Mota-Engil уклала з Petrobras контракт на суму приблизно 1,56 млрд реалів (близько 240 млн євро) на обслуговування офшорних платформ у басейні Кампус протягом 60 місяців.
- Меморандум про взаєморозуміння з Sonangol: Petrobras підписала угоду з національною нафтовою компанією Анголи Sonangol щодо співпраці в галузі досліджень і розробок у нафтогазовому секторі, що свідчить про повернення Petrobras на африканський ринок.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Yahoo Finance, Brazil Energy Insight, TotalEnergies, Energy Capital & Power
Додаткові джерела інформації по темі:
* Nasdaq: Запуск нової установки гідроочищення дизелю на REPLAN
* Yahoo Finance: Початок видобутку на Mero-4
* MarketScreener: Зниження цін на бензин