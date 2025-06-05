Від 52 500 грн/т до корекції: що чекає ринок скрапленого газу на початку червня

Ситуація на ринку LPG в Україні та Європі (26.05–04.06.2025)

Україна

У період з 26 травня по 3 червня 2025 року ринок скрапленого нафтового газу (ГС-АТ, LPG, пропан, бутан) в Україні характеризувався профіцитом ресурсу, тиском на гуртові ціни в Україні та зростанням спотових котирувань у частині європейських хабів.

В Україні середні гуртові ціни були на рівны 48 800–52 500 грн/т (04.06.2025), на тлі рекордного тижневого імпорту (24,3 тис. т, 29.05.2025) та активних аукціонів Укрнафти і приватних трейдерів. На роздрібному ринку середнє зниження вартості склало 30–100 коп./л, найнижча ціна — 32,65 грн/л, ціна в мережі Shell — 35,45 грн/л (26.05.2025). Ціни стабілізувались на кінець періоду, але зберігається тиск на маржу.

Середземноморський регіон

У Середземноморському регіоні Європи зафіксоване зростання цін на 5% (02.06.2025) на фоні зростаючого попиту та високих запасів. У Північно-Західній Європі спотові баржі зросли на 7% (02.06.2025), але зберігається ризик дефіциту. Саудівська Аравія зменшила контрактні ціни: $600/т за пропан і $570/т за бутан (29.05.2025). Водночас пом’якшення тарифів між США та Китаєм (27.05.2025) стимулює міжнародну конкуренцію.

Прогноз: у найближчі 1–2 тижні в Україні можливе плавне зниження цін, у Європі — корекція або подальше зростання. У середньостроковій перспективі очікується стабілізація з потенційним зростанням в обох регіонах у разі зниження запасів і зменшення імпорту.

ДЖЕРЕЛА:

Oilreview.kiev.ua

Sintonec_LPG

Enkorr.ua

Energy Intelligence

Bloomberg

Barchart