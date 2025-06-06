Європарламент продовжив дію угоди з Україною про автомобільні перевезення до кінця 2025 року

Угода між ЄС та Україною спростить перевезення нафтопродуктів і сприятиме безперебійному постачанню пального, попри війну.

Угода як відповідь на виклики воєнного часу

Європейський парламент схвалив рішення продовжити до кінця 2025 року дію угоди про автомобільні перевезення з Україною, що стала критично важливою для збереження логістичних ланцюгів постачання пального та стратегічних товарів.

3 червня Комітет з питань транспорту і туризму підтримав продовження угоди, укладеної в червні 2022 року.

Комітет з питань транспорту і туризму підтримав продовження угоди, укладеної в червні 2022 року. Угода дозволяє здійснювати міжнародні перевезення без необхідності отримання спеціальних дозволів, що пришвидшує рух пального та товарів між Україною та країнами ЄС.

без необхідності отримання спеціальних дозволів, що пришвидшує рух пального та товарів між Україною та країнами ЄС. Завдяки угоді, обсяг автомобільного експорту з України зріс на дві третини , а імпорт з ЄС – на 300 тис. тонн на місяць .

, а . Особливе значення має можливість перевезення нафтопродуктів, гуманітарної допомоги та іншого критичного вантажу попри блокування морських і залізничних шляхів.

Нові умови й запобіжні механізми

Оновлена редакція угоди передбачає низку змін, спрямованих на підвищення прозорості та контроль на ринку автомобільних перевезень:

Водії повинні мати при собі документи , що підтверджують право на міжнародні перевезення.

, що підтверджують право на міжнародні перевезення. На лобове скло транспортного засобу потрібно наносити спеціальну наклейку , яка підтверджує, що діяльність відповідає положенням угоди.

, яка підтверджує, що діяльність відповідає положенням угоди. Угода містить запобіжний пункт, який дозволяє тимчасово призупинити її дію в окремому регіоні у разі порушень або суттєвих збоїв на ринку.

Ці положення мають запобігти зловживанням та зберегти рівновагу між внутрішніми перевізниками ЄС і українськими операторами, забезпечивши прозорі умови конкуренції.

Ця угода допомогла Україні, здійснювати транзит через території один одного та працювати між ними без необхідності отримання певних дозволів. Це критично важливо для безперебійного забезпечення економіки України, Збройних сил й населення пальним, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Перспективи на 2025 рік

Очікується, що голосування Європарламенту за оновлену угоду відбудеться вже у червні. Зараз вона тимчасово застосовується з червня 2024 року і залишатиметься чинною до кінця 2025 року. Її пролонгація свідчить про готовність ЄС надалі підтримувати Україну у забезпеченні критично важливих постачань, включаючи пальне.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

European Parliament Press Room

European Commission