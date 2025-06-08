Інвестиції у сферу електрифікації зростають і сягнуть $800 млрд у 2025 році

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Інвестиції у сферу електрифікації зростають і сягнуть $800 млрд у 2025 році

Обсяг інвестицій у кінцеве енергоспоживання — зокрема в електрифікацію транспорту, оновлення будівель та промислову модернізацію — продовжує зростати та, за прогнозами, досягне \$800 млрд вже у 2025 році.

Фокус на ефективність та електротрансформацію

  • Інвестиції у кінцеве використання енергії майже подвоїлися за останні десять років, що свідчить про структурну перебудову енергоспоживання в бік декарбонізації.
  • Зростання фінансування електрифікації транспорту підтримується високими продажами електромобілів по всьому світу.
  • Активна модернізація будівель, включаючи енергоефективні реновації та встановлення сучасних систем охолодження, додає імпульсу загальним обсягам інвестицій.
  • Промисловість також інвестує у переходи на електричні технології, замінюючи традиційні викопні джерела енергії.

Гальмівні чинники та компенсуючі ефекти

  • Попри загальне зростання, інвестиції в будівельний сектор стримуються через зниження темпів початку нового будівництва, зокрема в Китаї.
  • Водночас цей спад компенсується передбачуваним зростанням продажів енергоефективної побутової техніки та систем кондиціювання.

«Попри локальні спади в окремих сегментах, зростання інтересу до енергоефективних рішень демонструє впевнений тренд на довгострокову трансформацію енергоспоживання»

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA World Energy Investment 2024

Додаткові джерела інформації: IRENA Publications, IEA Energy Efficiency

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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