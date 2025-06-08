Інвестиції у сферу електрифікації зростають і сягнуть $800 млрд у 2025 році

Обсяг інвестицій у кінцеве енергоспоживання — зокрема в електрифікацію транспорту, оновлення будівель та промислову модернізацію — продовжує зростати та, за прогнозами, досягне \$800 млрд вже у 2025 році.
Фокус на ефективність та електротрансформацію
- Інвестиції у кінцеве використання енергії майже подвоїлися за останні десять років, що свідчить про структурну перебудову енергоспоживання в бік декарбонізації.
- Зростання фінансування електрифікації транспорту підтримується високими продажами електромобілів по всьому світу.
- Активна модернізація будівель, включаючи енергоефективні реновації та встановлення сучасних систем охолодження, додає імпульсу загальним обсягам інвестицій.
- Промисловість також інвестує у переходи на електричні технології, замінюючи традиційні викопні джерела енергії.
Гальмівні чинники та компенсуючі ефекти
- Попри загальне зростання, інвестиції в будівельний сектор стримуються через зниження темпів початку нового будівництва, зокрема в Китаї.
- Водночас цей спад компенсується передбачуваним зростанням продажів енергоефективної побутової техніки та систем кондиціювання.
«Попри локальні спади в окремих сегментах, зростання інтересу до енергоефективних рішень демонструє впевнений тренд на довгострокову трансформацію енергоспоживання»
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA World Energy Investment 2024
Додаткові джерела інформації: IRENA Publications, IEA Energy Efficiency