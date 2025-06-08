Китай лідирує, США сповільнюють, Близький Схід посилює позиції: як змінюється географія енергетичних інвестицій

Частка Китаю у глобальних інвестиціях у чисту енергетику стрімко зросла, у той час, як США сповільнюють темпи, а Близький Схід виходить на рекордні показники в нафтовидобутку
Зрушення, що формують майбутнє
У світі відбувається **перерозподіл інвестицій в енергетичному секторі**, що впливатиме на глобальний ринок упродовж наступних десятиліть. Основні тенденції вказують на **посилення ролі Китаю, зниження динаміки США та зміцнення позицій Близького Сходу у сфері нафти й газу**.
- Китай став найбільшим інвестором у глобальну енергетику з помітним акцентом на відновлювані джерела енергії.
- Його частка у світових інвестиціях у чисту енергетику зросла з 25% десять років тому до майже 33% сьогодні.
- США майже подвоїли інвестиції в чисту енергетику за останнє десятиліття, але тепер очікується стабілізація через поступове згортання державної підтримки.
- Близький Схід приваблює все більше коштів у нафтогазовий сектор: частка регіону в глобальних upstream-інвестиціях зросте до 20% у 2025 році — це рекордний рівень.
- Основна перевага регіону — дуже низька собівартість видобутку, що робить інвестування привабливим попри глобальний тренд декарбонізації.
- росія втрачає частку в нафтовидобувних інвестиціях — зниження до 6% обумовлено обмеженням фінансування та технологічним тиском через санкції.
«Китай стрімко нарощує інвестиції в чисту енергетику, в той час як США стикаються зі спадом через політичну невизначеність, а Близький Схід отримує вигоду від дешевої нафти», — йдеться в аналітичному матеріалі.