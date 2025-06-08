Китай лідирує, США сповільнюють, Близький Схід посилює позиції: як змінюється географія енергетичних інвестицій

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Китай лідирує, США сповільнюють, Близький Схід посилює позиції: як змінюється географія енергетичних інвестицій

Частка Китаю у глобальних інвестиціях у чисту енергетику стрімко зросла, у той час, як США сповільнюють темпи, а Близький Схід виходить на рекордні показники в нафтовидобутку

Зрушення, що формують майбутнє

У світі відбувається **перерозподіл інвестицій в енергетичному секторі**, що впливатиме на глобальний ринок упродовж наступних десятиліть. Основні тенденції вказують на **посилення ролі Китаю, зниження динаміки США та зміцнення позицій Близького Сходу у сфері нафти й газу**.

  • Китай став найбільшим інвестором у глобальну енергетику з помітним акцентом на відновлювані джерела енергії.
  • Його частка у світових інвестиціях у чисту енергетику зросла з 25% десять років тому до майже 33% сьогодні.
  • США майже подвоїли інвестиції в чисту енергетику за останнє десятиліття, але тепер очікується стабілізація через поступове згортання державної підтримки.
  • Близький Схід приваблює все більше коштів у нафтогазовий сектор: частка регіону в глобальних upstream-інвестиціях зросте до 20% у 2025 році — це рекордний рівень.
  • Основна перевага регіону — дуже низька собівартість видобутку, що робить інвестування привабливим попри глобальний тренд декарбонізації.
  • росія втрачає частку в нафтовидобувних інвестиціях — зниження до 6% обумовлено обмеженням фінансування та технологічним тиском через санкції.

«Китай стрімко нарощує інвестиції в чисту енергетику, в той час як США стикаються зі спадом через політичну невизначеність, а Близький Схід отримує вигоду від дешевої нафти», — йдеться в аналітичному матеріалі.

Джерело: Terminal
За матеріалами:IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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