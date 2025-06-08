Світова енергетика за десятиріччя: інвестиції у трансформацію та виклики безпеки

Попри глибоку трансформацію енергетичного ландшафту за останнє десятиріччя, деякі тенденції залишаються актуальними: напруження на ринку нафти, лідерство Китаю в енергетичних інвестиціях та зростання ролі низьковуглецевих технологій. У новому звіті «World Energy Investment 2025» Міжнародне енергетичне агентство проаналізувало, як змінилися пріоритети, ризики та можливості світової енергетики.
Інвестиційна трансформація: від нафти до чистої енергії
- Виклики на нафтовому ринку: як і десять років тому, цінові коливання залишаються визначальним чинником у секторі нафти. Сланцева галузь знову опинилася на передовій адаптаційних процесів.
- Китай лідирує у світових інвестиціях: ще у 2015 році Китай обігнав США за обсягом інвестицій у енергетику, і ця тенденція зберігається у 2025-му.
- Переорієнтація на низьковуглецеву генерацію: відбувається масштабне перенаправлення капіталу у джерела чистої енергії. Це не лише реакція на кліматичні цілі, а й відповідь на нові економічні та технологічні реалії.
Нові виклики та ресурси для енергетичних рішень
- Геополітична нестабільність загрожує новими енергетичними шоками. Питання енергетичної безпеки знову у центрі уваги урядів.
- Розширення інструментарію: у 2025 році політики мають ширший арсенал технологій та значний досвід, що дозволяє пришвидшити впровадження ефективних рішень у сфері енергетики.
«Своєчасні та належні інвестиції залишаються критично важливими для енергетичної безпеки, стійкості та доступності»
Джерело: Terminal
За матеріалами: World Energy Investment 2025 – IEA
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