Світова енергетика за десятиріччя: інвестиції у трансформацію та виклики безпеки

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Світова енергетика за десятиріччя: інвестиції у трансформацію та виклики безпеки

Попри глибоку трансформацію енергетичного ландшафту за останнє десятиріччя, деякі тенденції залишаються актуальними: напруження на ринку нафти, лідерство Китаю в енергетичних інвестиціях та зростання ролі низьковуглецевих технологій. У новому звіті «World Energy Investment 2025» Міжнародне енергетичне агентство проаналізувало, як змінилися пріоритети, ризики та можливості світової енергетики.

Інвестиційна трансформація: від нафти до чистої енергії

  • Виклики на нафтовому ринку: як і десять років тому, цінові коливання залишаються визначальним чинником у секторі нафти. Сланцева галузь знову опинилася на передовій адаптаційних процесів.
  • Китай лідирує у світових інвестиціях: ще у 2015 році Китай обігнав США за обсягом інвестицій у енергетику, і ця тенденція зберігається у 2025-му.
  • Переорієнтація на низьковуглецеву генерацію: відбувається масштабне перенаправлення капіталу у джерела чистої енергії. Це не лише реакція на кліматичні цілі, а й відповідь на нові економічні та технологічні реалії.

Нові виклики та ресурси для енергетичних рішень

  • Геополітична нестабільність загрожує новими енергетичними шоками. Питання енергетичної безпеки знову у центрі уваги урядів.
  • Розширення інструментарію: у 2025 році політики мають ширший арсенал технологій та значний досвід, що дозволяє пришвидшити впровадження ефективних рішень у сфері енергетики.

«Своєчасні та належні інвестиції залишаються критично важливими для енергетичної безпеки, стійкості та доступності»

Джерело: Terminal
За матеріалами: World Energy Investment 2025 – IEA
Додаткові джерела інформації:

* IEA: Energy Investment Topics
* IEA Main Website

Автор:

(Всего статей: 91)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: