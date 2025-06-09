Бум газової генерації в США: як дата-центри та ШІ змінюють енергобаланс

Штучний інтелект і стрімке зростання кількості дата-центрів у США спричинили небачене відродження інтересу до газових електростанцій. Попри заявлені кліматичні цілі, енергетична інфраструктура країни дедалі більше покладається на викопне паливо.
Попит на ШІ зростає — разом із ним і попит на електроенергію
У США спостерігається нова хвиля інвестицій у газову генерацію. Основними драйверами виступають:
- Дата-центри для обчислень ШІ, що споживають у рази більше електроенергії, ніж традиційні серверні потужності.
- Розвиток хмарних сервісів та онлайн-технологій, які вимагають постійної доступності потужностей.
- Зростання споживання в промисловості на фоні відновлення виробничих потужностей у США.
Низка аналітичних центрів повідомляє, що заплановані дата-центри можуть подвоїти попит на електроенергію у низці штатів, зокрема у Вірджинії та Джорджії, вже протягом наступного десятиріччя.
Газова генерація повертається у фокус
На тлі обмеженої здатності відновлюваних джерел швидко нарощувати обсяги генерації, США знову звертаються до газових турбін. Ключові моменти:
- Газові проєкти нині знову отримують схвалення державних регуляторів після кількох років спаду інтересу.
- Енергетичні компанії просувають нові газові об’єкти, пояснюючи це нестачею гнучких потужностей.
- Частка газової генерації в балансі виробництва США може зрости до 45–50% у разі реалізації заявлених ініціатив.
Водночас, попри офіційну прихильність до декарбонізації, у 2024–2025 роках багато штатів дали «зелене світло» на понад 10 нових газових блоків.
«Попит на генерацію зростає значно швидше, ніж очікувалося, і відновлювані джерела просто не встигають. Нам потрібна гнучкість, яку наразі забезпечують газові станції» — представник енергетичної компанії Dominion Energy.
Кліматичні ризики та критика екологів
Новий виток газової експансії викликає гостру критику з боку кліматичних активістів і частини наукової спільноти:
- Ризик відкату у декарбонізації, оскільки газ — викопне паливо із суттєвими викидами CO₂.
- Небезпека інституціоналізації газової генерації, що може блокувати перехід до «зеленої» енергетики у середньо- та довгостроковій перспективі.
- Поява нових інвестицій у газ може відволікти ресурси від сонячної та вітрової генерації, зменшуючи привабливість ВДЕ.
Втім, представники енергетичних компаній наголошують, що газова генерація є лише тимчасовим рішенням, допоки не будуть створені ефективні системи накопичення енергії на базі батарей або водню.
Трансформація енергобалансу — виклик на роки вперед
Аналітики попереджають, що ситуація у США може стати прикладом для інших країн, де зростає попит на цифрові сервіси, ШІ, а енергосистеми залишаються вразливими:
- Необхідне нове стратегічне планування енергетики, що враховує цифровізацію економіки.
- Має бути забезпечено баланс між гнучкістю, безпечністю та екологічністю генерації.
- Підхід «ШІ — за будь-яку ціну може обернутися екологічною кризою вже у найближче десятиріччя.
«Ми стоїмо на межі нової енергетичної епохи, де цифра й екологія мають знайти спільну мову. Інакше ми отримаємо глибшу залежність від викопного палива, а не декарбонізацію» — вважає дослідник з енергетичного центру в Техасі.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Bloomberg: Data Centers Spark Natural Gas Power Boom
Utility Dive: Gas plants find new life amid AI and power demand
Додаткові джерела інформації:
U.S. Energy Information Administration
International Energy Agency