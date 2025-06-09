Бум газової генерації в США: як дата-центри та ШІ змінюють енергобаланс

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Штучний інтелект і стрімке зростання кількості дата-центрів у США спричинили небачене відродження інтересу до газових електростанцій. Попри заявлені кліматичні цілі, енергетична інфраструктура країни дедалі більше покладається на викопне паливо.

Попит на ШІ зростає — разом із ним і попит на електроенергію

У США спостерігається нова хвиля інвестицій у газову генерацію. Основними драйверами виступають:

  • Дата-центри для обчислень ШІ, що споживають у рази більше електроенергії, ніж традиційні серверні потужності.
  • Розвиток хмарних сервісів та онлайн-технологій, які вимагають постійної доступності потужностей.
  • Зростання споживання в промисловості на фоні відновлення виробничих потужностей у США.

Низка аналітичних центрів повідомляє, що заплановані дата-центри можуть подвоїти попит на електроенергію у низці штатів, зокрема у Вірджинії та Джорджії, вже протягом наступного десятиріччя.

Газова генерація повертається у фокус

На тлі обмеженої здатності відновлюваних джерел швидко нарощувати обсяги генерації, США знову звертаються до газових турбін. Ключові моменти:

  • Газові проєкти нині знову отримують схвалення державних регуляторів після кількох років спаду інтересу.
  • Енергетичні компанії просувають нові газові об’єкти, пояснюючи це нестачею гнучких потужностей.
  • Частка газової генерації в балансі виробництва США може зрости до 45–50% у разі реалізації заявлених ініціатив.

Водночас, попри офіційну прихильність до декарбонізації, у 2024–2025 роках багато штатів дали «зелене світло» на понад 10 нових газових блоків.

«Попит на генерацію зростає значно швидше, ніж очікувалося, і відновлювані джерела просто не встигають. Нам потрібна гнучкість, яку наразі забезпечують газові станції» — представник енергетичної компанії Dominion Energy.

Кліматичні ризики та критика екологів

Новий виток газової експансії викликає гостру критику з боку кліматичних активістів і частини наукової спільноти:

  • Ризик відкату у декарбонізації, оскільки газ — викопне паливо із суттєвими викидами CO₂.
  • Небезпека інституціоналізації газової генерації, що може блокувати перехід до «зеленої» енергетики у середньо- та довгостроковій перспективі.
  • Поява нових інвестицій у газ може відволікти ресурси від сонячної та вітрової генерації, зменшуючи привабливість ВДЕ.

Втім, представники енергетичних компаній наголошують, що газова генерація є лише тимчасовим рішенням, допоки не будуть створені ефективні системи накопичення енергії на базі батарей або водню.

Трансформація енергобалансу — виклик на роки вперед

Аналітики попереджають, що ситуація у США може стати прикладом для інших країн, де зростає попит на цифрові сервіси, ШІ, а енергосистеми залишаються вразливими:

  • Необхідне нове стратегічне планування енергетики, що враховує цифровізацію економіки.
  • Має бути забезпечено баланс між гнучкістю, безпечністю та екологічністю генерації.
  • Підхід «ШІ — за будь-яку ціну може обернутися екологічною кризою вже у найближче десятиріччя.

«Ми стоїмо на межі нової енергетичної епохи, де цифра й екологія мають знайти спільну мову. Інакше ми отримаємо глибшу залежність від викопного палива, а не декарбонізацію» — вважає дослідник з енергетичного центру в Техасі.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Bloomberg: Data Centers Spark Natural Gas Power Boom
Utility Dive: Gas plants find new life amid AI and power demand

Додаткові джерела інформації:

U.S. Energy Information Administration
International Energy Agency

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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