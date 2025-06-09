Бум газової генерації в США: як дата-центри та ШІ змінюють енергобаланс

Штучний інтелект і стрімке зростання кількості дата-центрів у США спричинили небачене відродження інтересу до газових електростанцій. Попри заявлені кліматичні цілі, енергетична інфраструктура країни дедалі більше покладається на викопне паливо.

Попит на ШІ зростає — разом із ним і попит на електроенергію

У США спостерігається нова хвиля інвестицій у газову генерацію. Основними драйверами виступають:

Дата-центри для обчислень ШІ , що споживають у рази більше електроенергії, ніж традиційні серверні потужності.

, що споживають у рази більше електроенергії, ніж традиційні серверні потужності. Розвиток хмарних сервісів та онлайн-технологій, які вимагають постійної доступності потужностей.

та онлайн-технологій, які вимагають постійної доступності потужностей. Зростання споживання в промисловості на фоні відновлення виробничих потужностей у США.

Низка аналітичних центрів повідомляє, що заплановані дата-центри можуть подвоїти попит на електроенергію у низці штатів, зокрема у Вірджинії та Джорджії, вже протягом наступного десятиріччя.

Газова генерація повертається у фокус

На тлі обмеженої здатності відновлюваних джерел швидко нарощувати обсяги генерації, США знову звертаються до газових турбін. Ключові моменти:

Газові проєкти нині знову отримують схвалення державних регуляторів після кількох років спаду інтересу.

нині знову отримують схвалення державних регуляторів після кількох років спаду інтересу. Енергетичні компанії просувають нові газові об’єкти, пояснюючи це нестачею гнучких потужностей.

Частка газової генерації в балансі виробництва США може зрости до 45–50% у разі реалізації заявлених ініціатив.

Водночас, попри офіційну прихильність до декарбонізації, у 2024–2025 роках багато штатів дали «зелене світло» на понад 10 нових газових блоків.

«Попит на генерацію зростає значно швидше, ніж очікувалося, і відновлювані джерела просто не встигають. Нам потрібна гнучкість, яку наразі забезпечують газові станції» — представник енергетичної компанії Dominion Energy.

Кліматичні ризики та критика екологів

Новий виток газової експансії викликає гостру критику з боку кліматичних активістів і частини наукової спільноти:

Ризик відкату у декарбонізації, оскільки газ — викопне паливо із суттєвими викидами CO₂.

Небезпека інституціоналізації газової генерації , що може блокувати перехід до «зеленої» енергетики у середньо- та довгостроковій перспективі.

, що може блокувати перехід до «зеленої» енергетики у середньо- та довгостроковій перспективі. Поява нових інвестицій у газ може відволікти ресурси від сонячної та вітрової генерації, зменшуючи привабливість ВДЕ.

Втім, представники енергетичних компаній наголошують, що газова генерація є лише тимчасовим рішенням, допоки не будуть створені ефективні системи накопичення енергії на базі батарей або водню.

Трансформація енергобалансу — виклик на роки вперед

Аналітики попереджають, що ситуація у США може стати прикладом для інших країн, де зростає попит на цифрові сервіси, ШІ, а енергосистеми залишаються вразливими:

Необхідне нове стратегічне планування енергетики , що враховує цифровізацію економіки.

, що враховує цифровізацію економіки. Має бути забезпечено баланс між гнучкістю, безпечністю та екологічністю генерації.

Підхід «ШІ — за будь-яку ціну може обернутися екологічною кризою вже у найближче десятиріччя.

«Ми стоїмо на межі нової енергетичної епохи, де цифра й екологія мають знайти спільну мову. Інакше ми отримаємо глибшу залежність від викопного палива, а не декарбонізацію» — вважає дослідник з енергетичного центру в Техасі.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Bloomberg: Data Centers Spark Natural Gas Power Boom

Utility Dive: Gas plants find new life amid AI and power demand

Додаткові джерела інформації:

U.S. Energy Information Administration

International Energy Agency