Інвестиції в сонячну енергетику зростають рекордними темпами

У 2025 році глобальні витрати на виробництво електроенергії з низьким рівнем викидів наблизились до історичного максимуму. Сонячна енергетика, особливо завдяки китайським технологіям і попиту з боку країн, що розвиваються, стала флагманом інвестиційного буму.
Глобальний ривок у бік чистої енергії
- Інвестиції у сонячну енергетику — як на промислових об’єктах, так і на дахах — досягнуть 450 млрд доларів США у 2025 році. Це найбільший показник серед усіх напрямів енергетичних капіталовкладень.
- Завдяки жорсткій конкуренції серед постачальників і вкрай низькій собівартості, імпортні сонячні панелі з акумуляторами дедалі активніше впроваджуються в країнах, що розвиваються.
- Китай став ключовим експортером сонячних технологій: вже на початку 2025 року постачання панелей до країн, що розвиваються, перевищили постачання до розвинених країн.
- Пакистан за один лише 2024 рік імпортував приблизно 19 ГВт сонячних потужностей, що становить майже половину всієї електромережевої потужності країни.
- Паралельно з розвитком генерації зростають інвестиції у зберігання: глобальні витрати на акумулятори для енергосистем у 2025 році сягнуть 66 млрд доларів.
Сонячна енергетика вже не просто альтернативне джерело — це глобальний інвестиційний центр з високим рівнем конкуренції та масовим розгортанням у країнах, які раніше покладалися переважно на викопне паливо, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
* IEA – World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації:
* PV Tech – Industry News
* Bloomberg Energy
* Statista – Global Solar Investment Data