Інвестиції в сонячну енергетику зростають рекордними темпами

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Інвестиції в сонячну енергетику зростають рекордними темпами

У 2025 році глобальні витрати на виробництво електроенергії з низьким рівнем викидів наблизились до історичного максимуму. Сонячна енергетика, особливо завдяки китайським технологіям і попиту з боку країн, що розвиваються, стала флагманом інвестиційного буму.

Глобальний ривок у бік чистої енергії

  • Інвестиції у сонячну енергетику — як на промислових об’єктах, так і на дахах — досягнуть 450 млрд доларів США у 2025 році. Це найбільший показник серед усіх напрямів енергетичних капіталовкладень.
  • Завдяки жорсткій конкуренції серед постачальників і вкрай низькій собівартості, імпортні сонячні панелі з акумуляторами дедалі активніше впроваджуються в країнах, що розвиваються.
  • Китай став ключовим експортером сонячних технологій: вже на початку 2025 року постачання панелей до країн, що розвиваються, перевищили постачання до розвинених країн.
  • Пакистан за один лише 2024 рік імпортував приблизно 19 ГВт сонячних потужностей, що становить майже половину всієї електромережевої потужності країни.
  • Паралельно з розвитком генерації зростають інвестиції у зберігання: глобальні витрати на акумулятори для енергосистем у 2025 році сягнуть 66 млрд доларів.

Сонячна енергетика вже не просто альтернативне джерело — це глобальний інвестиційний центр з високим рівнем конкуренції та масовим розгортанням у країнах, які раніше покладалися переважно на викопне паливо, — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

* IEA – World Energy Investment 2025

Додаткові джерела інформації:

* PV Tech – Industry News
* Bloomberg Energy
* Statista – Global Solar Investment Data

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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