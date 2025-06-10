Електромобілі набирають обертів: Китай і Європа задають темп, США та країни, що розвиваються, шукають баланс

У 2024 році понад 20% усіх автомобілів у світі були електричними — глобальний ринок EV переживає перехід до зрілості попри регіональні виклики та нерівномірну динаміку розвитку

Глобальні тренди продажів електромобілів

У 2024 році продажі електромобілів (EV) сягнули рекордних 17 мільйонів одиниць, що становить понад 20% від загального обсягу продажів легкових авто у світі. Це значне зростання порівняно з лише 1% у 2015 році.

Китай забезпечив майже дві третини світових продажів EV у 2024 році

забезпечив майже дві третини світових продажів EV у 2024 році Європа посіла друге місце з часткою 18%

посіла друге місце з часткою Північна Америка забезпечила 11% світового обсягу продажів

Попри те що ринки, що розвиваються (без урахування Китаю), ще мають невелику частку в глобальному EV-сегменті, темпи їхнього зростання перевищують показники розвинених економік удвічі.

Китай: на шляху до 60% електричних продажів у 2025

Китай залишається глобальним лідером:

Продажі EV майже подвоїлися у 2024 році порівняно з 2022

Уряд продовжив політику оновлення автопарку до 2025 року

Очікується, що 60% нових продажів авто у 2025 році будуть електричними — попри те, що початково це планувалося на 2035 рік

Європа: суперечливі сигнали попри високу частку

Попри те що електромобілі складають приблизно п’яту частину від усіх продажів у ЄС, у 2024 році регіон вперше за останнє десятиліття зафіксував зниження обсягів продажів EV.

Німеччина зазнала найгострішого падіння через скасування субсидій наприкінці 2023 року

зазнала найгострішого падіння через скасування субсидій наприкінці 2023 року Франція поступово скорочує державну підтримку, плануючи подальше зниження у 2025

поступово скорочує державну підтримку, плануючи подальше зниження у 2025 Бельгія зазнала тривалого зростання — завдяки новим податковим стимулам для службових авто, продажі EV майже потроїлися

Європейська комісія закликала країни-члени переглянути податкові режими, щоб стимулювати корпоративне оновлення автопарку на користь електромобілів

Сполучені Штати: зростання сповільнюється

У 2024 році у США було продано 1,6 мільйона електромобілів — 10% від усіх нових авто. Це втричі більше, ніж у 2021 році. Але:

Темпи зростання знизилися: +56% у 2022, +42% у 2023, лише +11% у 2024

Високі відсоткові ставки обмежили доступне фінансування

обмежили доступне фінансування Бракує доступних моделей: у 2024 році було лише 2 моделі BEV дешевше $30 000, проти понад 50 моделей ДВЗ у цій ціновій категорії

Ринки, що розвиваються: швидке зростання, але ще мала частка

У країнах, що розвиваються (без Китаю), продажі EV у 2024 році зросли в 4 рази проти 2022 року.

У Латинській Америці реєстрації EV подвоїлися, зосередившись у Бразилії, де домінують дешеві китайські моделі

реєстрації EV подвоїлися, зосередившись у Бразилії, де домінують дешеві китайські моделі В Індії зареєстровано понад 90 000 EV — удвічі більше, ніж у 2022, завдяки держпрограмам FAME II, PM E-Drive та локальним субсидіям

Однак навіть із таким зростанням ці країни становлять лише незначну частку глобального EV-ринку.

Ключовий чинник — доступність

У Китаї завдяки масовим, доступним моделям електромобілі стали дешевшими за звичайні авто

завдяки масовим, доступним моделям електромобілі стали дешевшими за звичайні авто У Великій Британії EV дорожчі за ДВЗ на 40%, у США — на 30%

EV дорожчі за ДВЗ на 40%, у — на 30% Розширення ринку вживаних EV, нові моделі та зниження цін сприятимуть прискоренню адаптації серед споживачів із середніми доходами

Інвестиції проти субсидій на нафту

Очікується, що інвестиції у чистий транспорт — електромобілі та електрифікацію залізниці — в країнах, що розвиваються (без Китаю), сягнуть \$35 мільярдів до 2025 року.

Водночас субсидії на нафту для транспорту в цих регіонах упродовж останнього десятиліття перевищували $110 мільярдів щорічно

За матеріалами:

Додаткові джерела інформації: