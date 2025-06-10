Електромобілі набирають обертів: Китай і Європа задають темп, США та країни, що розвиваються, шукають баланс

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Електромобілі набирають обертів: Китай і Європа задають темп, США та країни, що розвиваються, шукають баланс

У 2024 році понад 20% усіх автомобілів у світі були електричними — глобальний ринок EV переживає перехід до зрілості попри регіональні виклики та нерівномірну динаміку розвитку

Глобальні тренди продажів електромобілів

У 2024 році продажі електромобілів (EV) сягнули рекордних 17 мільйонів одиниць, що становить понад 20% від загального обсягу продажів легкових авто у світі. Це значне зростання порівняно з лише 1% у 2015 році.

  • Китай забезпечив майже дві третини світових продажів EV у 2024 році
  • Європа посіла друге місце з часткою 18%
  • Північна Америка забезпечила 11% світового обсягу продажів

Попри те що ринки, що розвиваються (без урахування Китаю), ще мають невелику частку в глобальному EV-сегменті, темпи їхнього зростання перевищують показники розвинених економік удвічі.

Китай: на шляху до 60% електричних продажів у 2025

Китай залишається глобальним лідером:

  • Продажі EV майже подвоїлися у 2024 році порівняно з 2022
  • Уряд продовжив політику оновлення автопарку до 2025 року
  • Очікується, що 60% нових продажів авто у 2025 році будуть електричними — попри те, що початково це планувалося на 2035 рік

Європа: суперечливі сигнали попри високу частку

Попри те що електромобілі складають приблизно п’яту частину від усіх продажів у ЄС, у 2024 році регіон вперше за останнє десятиліття зафіксував зниження обсягів продажів EV.

  • Німеччина зазнала найгострішого падіння через скасування субсидій наприкінці 2023 року
  • Франція поступово скорочує державну підтримку, плануючи подальше зниження у 2025
  • Бельгія зазнала тривалого зростання — завдяки новим податковим стимулам для службових авто, продажі EV майже потроїлися

Європейська комісія закликала країни-члени переглянути податкові режими, щоб стимулювати корпоративне оновлення автопарку на користь електромобілів

Сполучені Штати: зростання сповільнюється

У 2024 році у США було продано 1,6 мільйона електромобілів — 10% від усіх нових авто. Це втричі більше, ніж у 2021 році. Але:

  • Темпи зростання знизилися: +56% у 2022, +42% у 2023, лише +11% у 2024
  • Високі відсоткові ставки обмежили доступне фінансування
  • Бракує доступних моделей: у 2024 році було лише 2 моделі BEV дешевше $30 000, проти понад 50 моделей ДВЗ у цій ціновій категорії

Ринки, що розвиваються: швидке зростання, але ще мала частка

У країнах, що розвиваються (без Китаю), продажі EV у 2024 році зросли в 4 рази проти 2022 року.

  • У Латинській Америці реєстрації EV подвоїлися, зосередившись у Бразилії, де домінують дешеві китайські моделі
  • В Індії зареєстровано понад 90 000 EV — удвічі більше, ніж у 2022, завдяки держпрограмам FAME II, PM E-Drive та локальним субсидіям

Однак навіть із таким зростанням ці країни становлять лише незначну частку глобального EV-ринку.

Ключовий чинник — доступність

  • У Китаї завдяки масовим, доступним моделям електромобілі стали дешевшими за звичайні авто
  • У Великій Британії EV дорожчі за ДВЗ на 40%, у США — на 30%
  • Розширення ринку вживаних EV, нові моделі та зниження цін сприятимуть прискоренню адаптації серед споживачів із середніми доходами

Інвестиції проти субсидій на нафту

Очікується, що інвестиції у чистий транспорт — електромобілі та електрифікацію залізниці — в країнах, що розвиваються (без Китаю), сягнуть \$35 мільярдів до 2025 року.

Водночас субсидії на нафту для транспорту в цих регіонах упродовж останнього десятиліття перевищували $110 мільярдів щорічно

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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