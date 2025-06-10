Електромобілі набирають обертів: Китай і Європа задають темп, США та країни, що розвиваються, шукають баланс

У 2024 році понад 20% усіх автомобілів у світі були електричними — глобальний ринок EV переживає перехід до зрілості попри регіональні виклики та нерівномірну динаміку розвитку
Глобальні тренди продажів електромобілів
У 2024 році продажі електромобілів (EV) сягнули рекордних 17 мільйонів одиниць, що становить понад 20% від загального обсягу продажів легкових авто у світі. Це значне зростання порівняно з лише 1% у 2015 році.
- Китай забезпечив майже дві третини світових продажів EV у 2024 році
- Європа посіла друге місце з часткою 18%
- Північна Америка забезпечила 11% світового обсягу продажів
Попри те що ринки, що розвиваються (без урахування Китаю), ще мають невелику частку в глобальному EV-сегменті, темпи їхнього зростання перевищують показники розвинених економік удвічі.
Китай: на шляху до 60% електричних продажів у 2025
Китай залишається глобальним лідером:
- Продажі EV майже подвоїлися у 2024 році порівняно з 2022
- Уряд продовжив політику оновлення автопарку до 2025 року
- Очікується, що 60% нових продажів авто у 2025 році будуть електричними — попри те, що початково це планувалося на 2035 рік
Європа: суперечливі сигнали попри високу частку
Попри те що електромобілі складають приблизно п’яту частину від усіх продажів у ЄС, у 2024 році регіон вперше за останнє десятиліття зафіксував зниження обсягів продажів EV.
- Німеччина зазнала найгострішого падіння через скасування субсидій наприкінці 2023 року
- Франція поступово скорочує державну підтримку, плануючи подальше зниження у 2025
- Бельгія зазнала тривалого зростання — завдяки новим податковим стимулам для службових авто, продажі EV майже потроїлися
Європейська комісія закликала країни-члени переглянути податкові режими, щоб стимулювати корпоративне оновлення автопарку на користь електромобілів
Сполучені Штати: зростання сповільнюється
У 2024 році у США було продано 1,6 мільйона електромобілів — 10% від усіх нових авто. Це втричі більше, ніж у 2021 році. Але:
- Темпи зростання знизилися: +56% у 2022, +42% у 2023, лише +11% у 2024
- Високі відсоткові ставки обмежили доступне фінансування
- Бракує доступних моделей: у 2024 році було лише 2 моделі BEV дешевше $30 000, проти понад 50 моделей ДВЗ у цій ціновій категорії
Ринки, що розвиваються: швидке зростання, але ще мала частка
У країнах, що розвиваються (без Китаю), продажі EV у 2024 році зросли в 4 рази проти 2022 року.
- У Латинській Америці реєстрації EV подвоїлися, зосередившись у Бразилії, де домінують дешеві китайські моделі
- В Індії зареєстровано понад 90 000 EV — удвічі більше, ніж у 2022, завдяки держпрограмам FAME II, PM E-Drive та локальним субсидіям
Однак навіть із таким зростанням ці країни становлять лише незначну частку глобального EV-ринку.
Ключовий чинник — доступність
- У Китаї завдяки масовим, доступним моделям електромобілі стали дешевшими за звичайні авто
- У Великій Британії EV дорожчі за ДВЗ на 40%, у США — на 30%
- Розширення ринку вживаних EV, нові моделі та зниження цін сприятимуть прискоренню адаптації серед споживачів із середніми доходами
Інвестиції проти субсидій на нафту
Очікується, що інвестиції у чистий транспорт — електромобілі та електрифікацію залізниці — в країнах, що розвиваються (без Китаю), сягнуть \$35 мільярдів до 2025 року.
Водночас субсидії на нафту для транспорту в цих регіонах упродовж останнього десятиліття перевищували $110 мільярдів щорічно