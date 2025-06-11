Саудівська Аравія готується до затяжної цінової війни на нафтовому ринку

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Саудівська Аравія готується до затяжної цінової війни на нафтовому ринку

Bank of America: корекція нафтових цін не буде швидкою — на нас чекає тривале протистояння. Bank of America прогнозує, що Саудівська Аравія розпочинає затяжну і помірну за інтенсивністю цінову війну на нафтовому ринку.

Головною ціллю є повернення втрачених часток ринку, передусім у США, де видобуток сланцевої нафти більше не має колишнього запасу міцності.

  • Сланцева нафта США потребує цін понад $65 за барель для прибуткової роботи, що ускладнює її конкурентоспроможність в умовах дешевої нафти
  • Саудівська Аравія поступово відмовляється від ролі «гнучкого» виробника ОПЕК та офіційної цілі в $100 за барель
  • OPEC+ оголосила третє поспіль збільшення видобутку — на 411 тис. барелів на добу у липні

«Ця війна буде не короткою і різкою, а довгою і помірною», — Франсіско Бланш, директор з досліджень сировинних товарів Bank of America

Ринок реагує: ф’ючерси сигналізують про нові ризики

  • Трейдери очікують перенасичення ринку вже з 2026 року — за формою ф’ючерсної кривої можна простежити модель «хокейної ключки»
  • Спред між контрактами WTI на липень і серпень звузився до $0,93/бар., а між груднем 2025 і груднем 2026 — розширився до $0,53/бар.
  • Відкриті позиції в опціонах на календарні спреди досягли рекордних рівнів, свідчить звіт CME Group

Очікування для України та глобального ринку

Потенційна надпропозиція може зумовити період тривалих низьких цін на нафту, що може мати як позитивний, так і негативний ефект для імпортозалежних країн. Для трейдерів і гуртових операторів в Україні варто враховувати ймовірність посиленої конкуренції в торгівельних контрактах з Близького Сходу та США, а також зростання волатильності на ф’ючерсному ринку вже з початку 2026 року.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
Додаткові джерела інформації: Bloomberg, CME Group

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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