Саудівська Аравія готується до затяжної цінової війни на нафтовому ринку

Bank of America: корекція нафтових цін не буде швидкою — на нас чекає тривале протистояння. Bank of America прогнозує, що Саудівська Аравія розпочинає затяжну і помірну за інтенсивністю цінову війну на нафтовому ринку.

Головною ціллю є повернення втрачених часток ринку, передусім у США, де видобуток сланцевої нафти більше не має колишнього запасу міцності.

Сланцева нафта США потребує цін понад $65 за барель для прибуткової роботи, що ускладнює її конкурентоспроможність в умовах дешевої нафти

для прибуткової роботи, що ускладнює її конкурентоспроможність в умовах дешевої нафти Саудівська Аравія поступово відмовляється від ролі «гнучкого» виробника ОПЕК та офіційної цілі в $100 за барель

та офіційної цілі в $100 за барель OPEC+ оголосила третє поспіль збільшення видобутку — на 411 тис. барелів на добу у липні

«Ця війна буде не короткою і різкою, а довгою і помірною», — Франсіско Бланш, директор з досліджень сировинних товарів Bank of America

Ринок реагує: ф’ючерси сигналізують про нові ризики

Трейдери очікують перенасичення ринку вже з 2026 року — за формою ф’ючерсної кривої можна простежити модель «хокейної ключки»

— за формою ф’ючерсної кривої можна простежити модель «хокейної ключки» Спред між контрактами WTI на липень і серпень звузився до $0,93/бар. , а між груднем 2025 і груднем 2026 — розширився до $0,53/бар.

, а між груднем 2025 і груднем 2026 — розширився до $0,53/бар. Відкриті позиції в опціонах на календарні спреди досягли рекордних рівнів, свідчить звіт CME Group

Очікування для України та глобального ринку

Потенційна надпропозиція може зумовити період тривалих низьких цін на нафту, що може мати як позитивний, так і негативний ефект для імпортозалежних країн. Для трейдерів і гуртових операторів в Україні варто враховувати ймовірність посиленої конкуренції в торгівельних контрактах з Близького Сходу та США, а також зростання волатильності на ф’ючерсному ринку вже з початку 2026 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Додаткові джерела інформації: Bloomberg, CME Group