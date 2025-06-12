Світові інвестиції у вуглецеві технології зросли у понад $4 млрд у 2024 році

CCUS стає ключовим інструментом кліматичної стратегії: реалізуються рекордні проєкти, а капіталовкладення зростають попри виклики
Новий імпульс для CCUS: будівництво, фінансування, масштабування
- Світові інвестиції у технології уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS) у 2024 році перевищили 4 млрд доларів США, що на 35% більше, ніж у 2023 році.
- На сьогодні у світі функціонує понад 50 млн тонн CO₂ річної потужності з уловлювання.
- Перший у світі завод на природному газі з CCS отримав фінансове рішення щодо інвестування (FID) у Великій Британії у грудні 2024 року в межах «East Coast Cluster».
- У Китаї запущено перший у світі завод великого масштабу з уловлювання CO₂ від виробництва цементу.
- Австралія ввела в експлуатацію перший великий об’єкт зі зберігання CO₂ у виснаженому газовому родовищі.
Географія поширення та розширення проєктів
- BP оголосила FID щодо переоснащення заводу з виробництва LNG в Індонезії для CCS із бюджетом $7 млрд.
- Пілотний проєкт із прямого уловлювання CO₂ з повітря (DAC) розпочав будівництво в Кенії.
Державна підтримка та фінансування
- Велика Британія зобов’язалася надати $28 млрд протягом 25 років на підтримку CCUS і виробництва водню з низькими викидами у двох промислових кластерах.
- Данія надала $1,2 млрд щорічних операційних субсидій на створення хабу BECCS та $24 млн на ще три об’єкти.
- Швеція підтримала проєкт Stockholm Exergi (0,8 млн тонн CO₂ на рік) операційними субсидіями у розмірі $1,8 млрд.
Приватні інвестиції й ринки вуглецевих угод
- Кооперація BP, Equinor та TotalEnergies у межах «Northern Endurance Partnership» залучила понад $10 млрд кредитного фінансування для CO₂-транспортування та зберігання — це перший у світі проєкт CO₂-інфраструктури, профінансований за схемою проєктного фінансування.
- У 2024 році на добровільних ринках вуглецевих контрактів було укладено угод на майже 6 млн тонн видалення CO₂ для BECCS і DAC — це вдвічі більше, ніж у 2023 році.
Очікування на 2025 рік і прогноз до 2030 року
- У 2025 році очікується ухвалення FID для найбільшого у світі заводу з уловлювання CO₂ на цементному підприємстві у Норвегії та найбільшого DAC-заводу у США.
- Якщо всі анонсовані проєкти будуть реалізовані, світова потужність з уловлювання CO₂ досягне близько 430 млн тонн/рік, а потужність зберігання — до 670 млн тонн/рік до 2030 року.
- Це вимагатиме зростання інвестицій у 10 разів у період до 2027 року від поточного рівня.
«Ми спостерігаємо безпрецедентну динаміку у реалізації першого покоління масштабних проєктів зі зберігання вуглецю – завдяки поєднанню державної підтримки, приватного фінансування та технологічних проривів», — йдеться у звіті IEA.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA — Carbon Capture, Utilisation and Storage 2024
Додаткові джерела інформації:
BP Official Site,
UK Government — Net Zero Strategy,
Stockholm Exergi