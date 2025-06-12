Світові інвестиції у вуглецеві технології зросли у понад $4 млрд у 2024 році

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Світові інвестиції у вуглецеві технології зросли у понад $4 млрд у 2024 році

CCUS стає ключовим інструментом кліматичної стратегії: реалізуються рекордні проєкти, а капіталовкладення зростають попри виклики

Новий імпульс для CCUS: будівництво, фінансування, масштабування

  • Світові інвестиції у технології уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS) у 2024 році перевищили 4 млрд доларів США, що на 35% більше, ніж у 2023 році.
  • На сьогодні у світі функціонує понад 50 млн тонн CO₂ річної потужності з уловлювання.
  • Перший у світі завод на природному газі з CCS отримав фінансове рішення щодо інвестування (FID) у Великій Британії у грудні 2024 року в межах «East Coast Cluster».
  • У Китаї запущено перший у світі завод великого масштабу з уловлювання CO₂ від виробництва цементу.
  • Австралія ввела в експлуатацію перший великий об’єкт зі зберігання CO₂ у виснаженому газовому родовищі.

Географія поширення та розширення проєктів

  • BP оголосила FID щодо переоснащення заводу з виробництва LNG в Індонезії для CCS із бюджетом $7 млрд.
  • Пілотний проєкт із прямого уловлювання CO₂ з повітря (DAC) розпочав будівництво в Кенії.

Державна підтримка та фінансування

  • Велика Британія зобов’язалася надати $28 млрд протягом 25 років на підтримку CCUS і виробництва водню з низькими викидами у двох промислових кластерах.
  • Данія надала $1,2 млрд щорічних операційних субсидій на створення хабу BECCS та $24 млн на ще три об’єкти.
  • Швеція підтримала проєкт Stockholm Exergi (0,8 млн тонн CO₂ на рік) операційними субсидіями у розмірі $1,8 млрд.

Приватні інвестиції й ринки вуглецевих угод

  • Кооперація BP, Equinor та TotalEnergies у межах «Northern Endurance Partnership» залучила понад $10 млрд кредитного фінансування для CO₂-транспортування та зберігання — це перший у світі проєкт CO₂-інфраструктури, профінансований за схемою проєктного фінансування.
  • У 2024 році на добровільних ринках вуглецевих контрактів було укладено угод на майже 6 млн тонн видалення CO₂ для BECCS і DAC — це вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Очікування на 2025 рік і прогноз до 2030 року

  • У 2025 році очікується ухвалення FID для найбільшого у світі заводу з уловлювання CO₂ на цементному підприємстві у Норвегії та найбільшого DAC-заводу у США.
  • Якщо всі анонсовані проєкти будуть реалізовані, світова потужність з уловлювання CO₂ досягне близько 430 млн тонн/рік, а потужність зберігання — до 670 млн тонн/рік до 2030 року.
  • Це вимагатиме зростання інвестицій у 10 разів у період до 2027 року від поточного рівня.

«Ми спостерігаємо безпрецедентну динаміку у реалізації першого покоління масштабних проєктів зі зберігання вуглецю – завдяки поєднанню державної підтримки, приватного фінансування та технологічних проривів», — йдеться у звіті IEA.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA — Carbon Capture, Utilisation and Storage 2024

Додаткові джерела інформації:
BP Official Site,
UK Government — Net Zero Strategy,
Stockholm Exergi

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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