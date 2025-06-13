Світові інвестиції в транспорт у 2025 році сягнуть рекорду: понад 330 мільярдів доларів на електрифікацію

Обновлено: Июнь 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Світові інвестиції в транспорт у 2025 році сягнуть рекорду: понад 330 мільярдів доларів на електрифікацію

Світовий обсяг інвестицій у транспортний сектор у 2025 році вперше перевищить 330 мільярдів доларів США. Основним рушієм цього зростання стане електрифікація транспорту, зокрема електромобілі, на які припадає більш як половина цієї суми. Водночас нові торгівельні бар’єри і мита можуть перерозподілити капітал між ключовими ринками.

Електрифікація – головний вектор зростання

Світові інвестиції в транспорт більш ніж подвоїлися за останнє десятиліття. У 2025 році вони досягнуть рекордного рівня — приблизно 330 мільярдів доларів США, з яких:

  • ~175 мільярдів доларів буде спрямовано на електромобілі (EV);
  • майже 35 мільярдів доларів — на електрифікацію залізниць.

Загалом, близько 60% усіх інвестицій у транспортну сферу спрямовуються на електрифікацію. Проте ця частка значно відрізняється за регіонами:

  • Китай та Європа зосереджують майже всі свої транспортні інвестиції на електрифікації;
  • Північна Америка — понад 75%.

Електрифікація сприяє підвищенню енергоефективності, однак також активно інвестують у заміну застарілих моделей транспортних засобів більш енергоефективними — як на дорогах, так і на залізниці.

Торгівельні бар’єри та відповідь Китаю

Зростання мит та ускладнення торгівлі можуть змінити географію інвестицій у світовій автомобільній галузі. Компанії перерозподіляють капітал, аби адаптуватися до нових умов і зберегти конкурентоспроможність.

Китайські автовиробники уже розширили свою глобальну присутність, інвестувавши понад 80 мільярдів доларів у пов’язані з EV прямі іноземні інвестиції протягом останніх п’яти років.

  • Майже половина цих коштів спрямована на Європу;
  • Нещодавно фокус змістився на Азію та Латинську Америку, з огляду на регіональні стимули та доступ до ринків.

BYD відкрила виробничі потужності в Таїланді, Узбекистані та Індонезії, а також має плани щодо Бразилії та Туреччини. SAIC Motor активно інвестує у Таїланд та Індонезію, а також будує завод вартістю 1 мільярд доларів у Мексиці для постачання на ринок Латинської Америки. Паралельно розширюється виробництво акумуляторів, насамперед китайськими компаніями.

Мита та вплив на ланцюги постачання

Зростання тарифів може призвести до:

  • підвищення цін на авто для кінцевого споживача;
  • зниження попиту через здорожчання продукції;
  • збоїв у глобальних ланцюгах постачання, оскільки виробництво, складання та розробка часто розосереджені по різних країнах.

Ці збої можуть вплинути на глобальний ВВП та інфляцію, породжуючи ланцюгову реакцію економічних наслідків.

Судноплавство: потенціал нових регуляцій

Хоча на судноплавство припадає лише незначна частка транспортних інвестицій, нові екологічні правила можуть змінити ситуацію. У квітні 2025 року Міжнародна морська організація (IMO) схвалила проєкт нових правил, які передбачають:

  • ціль досягнення нульових викидів до 2050 року;
  • введення глобального стандарту пального;
  • впровадження механізмів ціноутворення на викиди;
  • підтримку технологій із нульовими викидами.

Правила мають бути остаточно ухвалені в жовтні 2025 року та почнуть діяти з 2027-го.

«Нові цілі IMO можуть стати вирішальним імпульсом для інвестицій у декарбонізацію морського транспорту», йдеться у звіті IEA.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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