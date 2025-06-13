Світові інвестиції в транспорт у 2025 році сягнуть рекорду: понад 330 мільярдів доларів на електрифікацію

Світовий обсяг інвестицій у транспортний сектор у 2025 році вперше перевищить 330 мільярдів доларів США. Основним рушієм цього зростання стане електрифікація транспорту, зокрема електромобілі, на які припадає більш як половина цієї суми. Водночас нові торгівельні бар’єри і мита можуть перерозподілити капітал між ключовими ринками.

Електрифікація – головний вектор зростання

Світові інвестиції в транспорт більш ніж подвоїлися за останнє десятиліття. У 2025 році вони досягнуть рекордного рівня — приблизно 330 мільярдів доларів США, з яких:

~175 мільярдів доларів буде спрямовано на електромобілі (EV);

буде спрямовано на електромобілі (EV); майже 35 мільярдів доларів — на електрифікацію залізниць.

Загалом, близько 60% усіх інвестицій у транспортну сферу спрямовуються на електрифікацію. Проте ця частка значно відрізняється за регіонами:

Китай та Європа зосереджують майже всі свої транспортні інвестиції на електрифікації;

зосереджують майже всі свої транспортні інвестиції на електрифікації; Північна Америка — понад 75%.

Електрифікація сприяє підвищенню енергоефективності, однак також активно інвестують у заміну застарілих моделей транспортних засобів більш енергоефективними — як на дорогах, так і на залізниці.

Торгівельні бар’єри та відповідь Китаю

Зростання мит та ускладнення торгівлі можуть змінити географію інвестицій у світовій автомобільній галузі. Компанії перерозподіляють капітал, аби адаптуватися до нових умов і зберегти конкурентоспроможність.

Китайські автовиробники уже розширили свою глобальну присутність, інвестувавши понад 80 мільярдів доларів у пов’язані з EV прямі іноземні інвестиції протягом останніх п’яти років.

Майже половина цих коштів спрямована на Європу;

Нещодавно фокус змістився на Азію та Латинську Америку, з огляду на регіональні стимули та доступ до ринків.

BYD відкрила виробничі потужності в Таїланді, Узбекистані та Індонезії, а також має плани щодо Бразилії та Туреччини. SAIC Motor активно інвестує у Таїланд та Індонезію, а також будує завод вартістю 1 мільярд доларів у Мексиці для постачання на ринок Латинської Америки. Паралельно розширюється виробництво акумуляторів, насамперед китайськими компаніями.

Мита та вплив на ланцюги постачання

Зростання тарифів може призвести до:

підвищення цін на авто для кінцевого споживача;

для кінцевого споживача; зниження попиту через здорожчання продукції;

через здорожчання продукції; збоїв у глобальних ланцюгах постачання, оскільки виробництво, складання та розробка часто розосереджені по різних країнах.

Ці збої можуть вплинути на глобальний ВВП та інфляцію, породжуючи ланцюгову реакцію економічних наслідків.

Судноплавство: потенціал нових регуляцій

Хоча на судноплавство припадає лише незначна частка транспортних інвестицій, нові екологічні правила можуть змінити ситуацію. У квітні 2025 року Міжнародна морська організація (IMO) схвалила проєкт нових правил, які передбачають:

ціль досягнення нульових викидів до 2050 року ;

; введення глобального стандарту пального ;

; впровадження механізмів ціноутворення на викиди ;

; підтримку технологій із нульовими викидами.

Правила мають бути остаточно ухвалені в жовтні 2025 року та почнуть діяти з 2027-го.

«Нові цілі IMO можуть стати вирішальним імпульсом для інвестицій у декарбонізацію морського транспорту», йдеться у звіті IEA.

Джерело: Terminal

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