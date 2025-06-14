HDF Energy залучає 2,3 млрд євро інвестицій для проєктів водню та аміаку в Індонезії

Французька компанія HDF Energy уклала тристоронню угоду з індонезійськими державними підприємствами PLN та PT SMI на загальну суму 2,3 мільярда євро (2,6 мільярда доларів) для розвитку проєктів у сфері відновлюваної енергетики.
Деталі угоди
- Мета партнерства — розробка виробничих потужностей з виробництва зеленого водню та аміаку для енергетичних потреб Південно-Східної Азії.
- Фінансування здійснюватиметься шляхом державного та приватного капіталу, включаючи інституційних інвесторів.
- HDF Energy забезпечить технологічну експертизу та інтеграцію рішень для зберігання енергії.
Геоенергетичне значення
- Цей проєкт є частиною ширшої стратегії Франції з просування зелених технологій на ринках, що розвиваються.
- Індонезія, як один із найбільших ринків регіону, отримує значний імпульс для розвитку власної водневої економіки.
- Проєкт відповідає енергетичній стратегії Індонезії до 2060 року з нульовими викидами.
Цитата
«Ця угода закладає основу для сталого партнерства у сфері водневої енергетики, яка має потенціал змінити майбутнє енергетичного балансу регіону», — заявив представник HDF Energy.
Джерело: Terminal
За матеріалами: HDF Energy