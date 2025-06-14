HDF Energy залучає 2,3 млрд євро інвестицій для проєктів водню та аміаку в Індонезії

Обновлено: Июнь 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

HDF Energy залучає 2,3 млрд євро інвестицій для проєктів водню та аміаку в Індонезії

Французька компанія HDF Energy уклала тристоронню угоду з індонезійськими державними підприємствами PLN та PT SMI на загальну суму 2,3 мільярда євро (2,6 мільярда доларів) для розвитку проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Деталі угоди

  • Мета партнерства — розробка виробничих потужностей з виробництва зеленого водню та аміаку для енергетичних потреб Південно-Східної Азії.
  • Фінансування здійснюватиметься шляхом державного та приватного капіталу, включаючи інституційних інвесторів.
  • HDF Energy забезпечить технологічну експертизу та інтеграцію рішень для зберігання енергії.

Геоенергетичне значення

  • Цей проєкт є частиною ширшої стратегії Франції з просування зелених технологій на ринках, що розвиваються.
  • Індонезія, як один із найбільших ринків регіону, отримує значний імпульс для розвитку власної водневої економіки.
  • Проєкт відповідає енергетичній стратегії Індонезії до 2060 року з нульовими викидами.

Цитата

«Ця угода закладає основу для сталого партнерства у сфері водневої енергетики, яка має потенціал змінити майбутнє енергетичного балансу регіону», — заявив представник HDF Energy.

Джерело: Terminal

За матеріалами: HDF Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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