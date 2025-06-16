Ізраїль атакував Іран, ціни на нафту Brent підскочили вище $78

13 червня Ізраїль завдав ударів по території Ірану, ціллю яких стали ядерні об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури. Ця атака, а також ймовірність подальшої ескалації призвели до зростання нафтових котирувань. Ситуація в Ормузькому та Баб-ель-Мандебському протоках залишається критично важливою для глобального ринку.
Небезпека у вузьких морських проходах
- Через Ормузький пролив проходить приблизно 20% світового експорту нафти, а також понад 20% світових обсягів скрапленого природного газу (СПГ) — насамперед з Катару.
- Будь-яке перекриття Ормузу або загроза цьому може миттєво підвищити ціни на нафту понад $100 за барель, а ціни на СПГ — повернути до пікових значень 2022 року.
- США роблять усе можливе, щоб зберегти безпечне судноплавство, залучаючи авіаносну групу в регіон.
- У Баб-ель-Мандебському проливі також спостерігається напруженість — дії йеменських хуситів періодично порушують навігацію, однак поки ситуація контрольована.
Ціни на нафту і ризики дефіциту
- Ціни на Brent підскочили на 13–14 %, перевищивши $78 за барель, після чого стабілізувалися в межах $72–75.
- Іран експортує приблизно 2 млн барелів нафти на добу, що становить лише декілька відсотків світового ринку. Навіть повна втрата цих обсягів не створить дефіциту.
- Комерційні резерви нафти у світі перевищують 2,7 млрд барелів, а резервні потужності ОПЕК+ — до 3 млн барелів на добу, зокрема в Саудівській Аравії та ОАЕ.
- Проблема — не в наявності ресурсів, а у швидкості їх мобілізації та логістиці.
Роль США та стратегічні резерви
- У стратегічному нафтовому резерві США нині трохи більше 400 млн барелів, що на 50% менше, ніж до пандемії. Це обмежує можливості Вашингтона для інтервенцій у випадку кризи.
- Адміністрація США може розглянути можливість нового використання резервів для утримання інфляції, однак на даний момент таких сигналів немає.
- Рівень бурової активності в США — найнижчий з початку 2022 року, але потенціал для нарощення видобутку присутній.
Позиція росії
- Високі ціни на нафту вигідні для російського бюджету, однак через обмеження ціни на нафту Urals і санкції проти танкерів прибутковість обмежена.
- Запровадження нових санкцій може посилити залежність росії від тіньового флоту.
- Навіть за зростання Brent понад $70, рентабельність експорту падає через слабкий рубль та логістичні витрати.
Прогноз: що далі?
- Ймовірність довгострокового перекриття Ормузу вкрай низька — всі сторони усвідомлюють його критичну важливість.
- Ціни можуть коливатися в межах $70–85, допоки не буде масштабної ескалації або зупинки видобутку.
- Поки Ізраїль уникає ударів по НПЗ та нафтовидобувним об’єктам Ірану — глобальний ринок реагує спокійніше.
- Китай може стати стримуючим фактором, оскільки залишається найбільшим покупцем іранської нафти та має вплив на Тегеран.
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном вкотре демонструє вразливість глобального ринку енергоносіїв. Ормуз — точка, яку не можна втрачати.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters,
MarketWatch,
The Guardian