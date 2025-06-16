Ізраїль атакував Іран, ціни на нафту Brent підскочили вище $78

Обновлено: Июнь 16, 2025.

Ізраїль атакував Іран, ціни на нафту Brent підскочили вище $78

13 червня Ізраїль завдав ударів по території Ірану, ціллю яких стали ядерні об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури. Ця атака, а також ймовірність подальшої ескалації призвели до зростання нафтових котирувань. Ситуація в Ормузькому та Баб-ель-Мандебському протоках залишається критично важливою для глобального ринку.

Небезпека у вузьких морських проходах

  • Через Ормузький пролив проходить приблизно 20% світового експорту нафти, а також понад 20% світових обсягів скрапленого природного газу (СПГ) — насамперед з Катару.
  • Будь-яке перекриття Ормузу або загроза цьому може миттєво підвищити ціни на нафту понад $100 за барель, а ціни на СПГ — повернути до пікових значень 2022 року.
  • США роблять усе можливе, щоб зберегти безпечне судноплавство, залучаючи авіаносну групу в регіон.
  • У Баб-ель-Мандебському проливі також спостерігається напруженість — дії йеменських хуситів періодично порушують навігацію, однак поки ситуація контрольована.

Ціни на нафту і ризики дефіциту

  • Ціни на Brent підскочили на 13–14 %, перевищивши $78 за барель, після чого стабілізувалися в межах $72–75.
  • Іран експортує приблизно 2 млн барелів нафти на добу, що становить лише декілька відсотків світового ринку. Навіть повна втрата цих обсягів не створить дефіциту.
  • Комерційні резерви нафти у світі перевищують 2,7 млрд барелів, а резервні потужності ОПЕК+ — до 3 млн барелів на добу, зокрема в Саудівській Аравії та ОАЕ.
  • Проблема — не в наявності ресурсів, а у швидкості їх мобілізації та логістиці.

Роль США та стратегічні резерви

  • У стратегічному нафтовому резерві США нині трохи більше 400 млн барелів, що на 50% менше, ніж до пандемії. Це обмежує можливості Вашингтона для інтервенцій у випадку кризи.
  • Адміністрація США може розглянути можливість нового використання резервів для утримання інфляції, однак на даний момент таких сигналів немає.
  • Рівень бурової активності в США — найнижчий з початку 2022 року, але потенціал для нарощення видобутку присутній.

Позиція росії

  • Високі ціни на нафту вигідні для російського бюджету, однак через обмеження ціни на нафту Urals і санкції проти танкерів прибутковість обмежена.
  • Запровадження нових санкцій може посилити залежність росії від тіньового флоту.
  • Навіть за зростання Brent понад $70, рентабельність експорту падає через слабкий рубль та логістичні витрати.

Прогноз: що далі?

  • Ймовірність довгострокового перекриття Ормузу вкрай низька — всі сторони усвідомлюють його критичну важливість.
  • Ціни можуть коливатися в межах $70–85, допоки не буде масштабної ескалації або зупинки видобутку.
  • Поки Ізраїль уникає ударів по НПЗ та нафтовидобувним об’єктам Ірану — глобальний ринок реагує спокійніше.
  • Китай може стати стримуючим фактором, оскільки залишається найбільшим покупцем іранської нафти та має вплив на Тегеран.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном вкотре демонструє вразливість глобального ринку енергоносіїв. Ормуз — точка, яку не можна втрачати.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters,
MarketWatch,
The Guardian

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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