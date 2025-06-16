СТАН РИНКУ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Спеціальний випуск часопису «Термінал: нафтовий огляд»
Дата випуску: 16.06.2025
Період аналізу: травень – червень 2025 року
I. ОГЛЯД РИНКУ УКРАЇНИ
1. Загальна ситуація на ринку
У травні 2025 року імпорт скрапленого газу в Україну зріс на 27% у порівнянні з квітнем — до 77,5 тис. тонн, що стало рекордом з вересня 2024 року. Однак це на 8% менше у порівнянні з травнем 2024 року. Зростання імпорту зумовлено активізацією постачання з Румунії, Туреччини, Польщі, Литви та інших країн, зокрема автотранспортом (+50%, до 29,3 тис. т) та залізницею (+90%, до 13,3 тис. т).
2. Основні постачальники та компанії-імпортери
Найбільшими імпортерами в травні стали:
- БРСМ-Нафта — 10 тис. т (-10% до квітня)
- Надєжда — 7,1 тис. т (+90%)
- Авантаж — 6,9 тис. т (+93%)
- Данкор Трейд — 3,9 тис. т (+75%)
- Мартін Трейд — 4,6 тис. т (+43%)
Значне нарощування обсягів імпорту компаніями «Надєжда» та «Авантаж» свідчить про підвищену активність та розширення географії постачання (Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Німеччина).
3. Ціни та цінові тенденції
У червні зафіксовано зниження гуртових цін у прикордонних регіонах. У Галаці (Румунія) автомобільні партії суміші подешевшали до $580–585/т FCA, тоді як у Мангалії пропан залишився на рівні $660/т FCA. У Польщі суміш пропонувалась по $610–650/т FCA, але продажі майже відсутні. Бутан торгувався активніше: $565–580/т FCA у Польщі, $560/т FCA у Плоєшті.
На тлі високого імпорту ринок України сформував надлишок ресурсу. Це призвело до цінового тиску і реалізації з мінімальною або нульовою націнкою.
4. Тендерна активність
ПАТ «Укрнафта» оголосила другий тур тендерів на постачання LPG у липні 2025 року. Передбачено закупівлю від 500 тонн за базисом FCA (для резидентів) та DAP (для нерезидентів). Це сигналізує про підготовку держкомпанії до зростання попиту в сезон пікових навантажень.
5. Прогнози та очікування
У червні очікується зниження темпів імпорту через профіцит у травні. Більшість трейдерів декларують наміри скорочувати постачання. Пропозиція з Туреччини та Литви збережеться, але ціни будуть залежати від динаміки на ринках Центральної Європи. Дефіцит бутану у Румунії може впливати на склад автогазу та логістику.
II. ЗОВНІШНІ РИНКИ
II. ФАКТОРИ ВПЛИВУ
II. ПРОГНОЗ
II. МАРКЕТИНГ
Замовити експертний аналітичний звіт
Отримайте детальний огляд ринку скрапленого газу України та Європи з аналізом цін, обсягів постачання та головних чинників впливу на ринок. Прогноз розвитку ситуації. Маркетингові поради операторам гуртового та роздрібного ринків.
Перейти для замовлення звіту →