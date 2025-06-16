Власники нафтових танкерів призупинили маршрути до Близького Сходу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Нестабільність у регіоні штовхає фрахтові ставки вгору і загрожує світовим постачанням через Ормузську затоку.
Ризики для танкерного фрахту та постачання на світовий ринок
Оцінка ризиків власниками і операторами танкерів призвела до тимчасового зупинення пропозицій суден на маршрути через Ормузську та Перську затоки.
- Зростання ставок – ставки для VLCC на маршруті Перська затока – Японія підскочили на понад 20 %
- Недостатність судів – трейдери скаржаться на недостатню кількість доступних танкерів;
- Альтернативні маршрути – обговорюється використання маршрутів із Саудівської Аравії та ОАЕ, але їхня пропускна здатність обмежена;
- Компанії типу Frontline відмовляються від нових контрактів і залишають регіональні конвої під охороною;
- Зростання страхових премій – можливе збільшення на $3–8 за барель у випадку ударів по інфраструктурі;
- Підвищена напруга – загроза закриття Ормузського проливу з боку Ірану створює додаткову невизначеність;
- Ціноутворення – удари по об’єктах енергетичної інфраструктури призвели до чергового стрибка цін на нафту.
Наслідки для глобального ринку
Попри що критичних перебоїв з постачанням наразі не відзначено, фрахтовий ринок демонструє «охолодження», а страховий ризик і витрати на безпечне проходження регіону суттєво зросли. Якщо конфлікт загостриться, можуть знадобитися триваліший перехід на альтернативні маршрути та довша логістика, що здорожчить морський транспорт і може відобразитися на цінах на нафту.
Водночас, власники суден та страхові компанії уважно стежать за розвитком подій. Будь-яке подальше загострення загрожує подальшим зростанням ставок і страховок, а також ризиком триваліших перебоїв у постачаннях через ключові маршрути.
Для енергетичного ринку наростання невизначеності означає потенційну турбулентність: у короткостроковій перспективі – дорожчий фрахт і вище страхування; у середньостроковій – можливі перебої в логістиці, росту вартості нафти й енергоносіїв.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, FT, FT