Власники нафтових танкерів призупинили маршрути до Близького Сходу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Нестабільність у регіоні штовхає фрахтові ставки вгору і загрожує світовим постачанням через Ормузську затоку.

Ризики для танкерного фрахту та постачання на світовий ринок

Оцінка ризиків власниками і операторами танкерів призвела до тимчасового зупинення пропозицій суден на маршрути через Ормузську та Перську затоки.

Зростання ставок – ставки для VLCC на маршруті Перська затока – Японія підскочили на понад 20 %

– ставки для VLCC на маршруті Перська затока – Японія підскочили на понад 20 % Недостатність судів – трейдери скаржаться на недостатню кількість доступних танкерів;

– трейдери скаржаться на недостатню кількість доступних танкерів; Альтернативні маршрути – обговорюється використання маршрутів із Саудівської Аравії та ОАЕ, але їхня пропускна здатність обмежена;

– обговорюється використання маршрутів із Саудівської Аравії та ОАЕ, але їхня пропускна здатність обмежена; Компанії типу Frontline відмовляються від нових контрактів і залишають регіональні конвої під охороною;

відмовляються від нових контрактів і залишають регіональні конвої під охороною; Зростання страхових премій – можливе збільшення на $3–8 за барель у випадку ударів по інфраструктурі;

– можливе збільшення на $3–8 за барель у випадку ударів по інфраструктурі; Підвищена напруга – загроза закриття Ормузського проливу з боку Ірану створює додаткову невизначеність;

– загроза закриття Ормузського проливу з боку Ірану створює додаткову невизначеність; Ціноутворення – удари по об’єктах енергетичної інфраструктури призвели до чергового стрибка цін на нафту.

Наслідки для глобального ринку

Попри що критичних перебоїв з постачанням наразі не відзначено, фрахтовий ринок демонструє «охолодження», а страховий ризик і витрати на безпечне проходження регіону суттєво зросли. Якщо конфлікт загостриться, можуть знадобитися триваліший перехід на альтернативні маршрути та довша логістика, що здорожчить морський транспорт і може відобразитися на цінах на нафту.

Водночас, власники суден та страхові компанії уважно стежать за розвитком подій. Будь-яке подальше загострення загрожує подальшим зростанням ставок і страховок, а також ризиком триваліших перебоїв у постачаннях через ключові маршрути.

Для енергетичного ринку наростання невизначеності означає потенційну турбулентність: у короткостроковій перспективі – дорожчий фрахт і вище страхування; у середньостроковій – можливі перебої в логістиці, росту вартості нафти й енергоносіїв.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, FT, FT