Власники нафтових танкерів призупинили маршрути до Близького Сходу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , ,

Власники нафтових танкерів призупинили маршрути до Близького Сходу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Нестабільність у регіоні штовхає фрахтові ставки вгору і загрожує світовим постачанням через Ормузську затоку.

Ризики для танкерного фрахту та постачання на світовий ринок

Оцінка ризиків власниками і операторами танкерів призвела до тимчасового зупинення пропозицій суден на маршрути через Ормузську та Перську затоки.

  • Зростання ставок – ставки для VLCC на маршруті Перська затока – Японія підскочили на понад 20 %
  • Недостатність судів – трейдери скаржаться на недостатню кількість доступних танкерів;
  • Альтернативні маршрути – обговорюється використання маршрутів із Саудівської Аравії та ОАЕ, але їхня пропускна здатність обмежена;
  • Компанії типу Frontline відмовляються від нових контрактів і залишають регіональні конвої під охороною;
  • Зростання страхових премій – можливе збільшення на $3–8 за барель у випадку ударів по інфраструктурі;
  • Підвищена напруга – загроза закриття Ормузського проливу з боку Ірану створює додаткову невизначеність;
  • Ціноутворення – удари по об’єктах енергетичної інфраструктури призвели до чергового стрибка цін на нафту.

Наслідки для глобального ринку

Попри що критичних перебоїв з постачанням наразі не відзначено, фрахтовий ринок демонструє «охолодження», а страховий ризик і витрати на безпечне проходження регіону суттєво зросли. Якщо конфлікт загостриться, можуть знадобитися триваліший перехід на альтернативні маршрути та довша логістика, що здорожчить морський транспорт і може відобразитися на цінах на нафту.

Водночас, власники суден та страхові компанії уважно стежать за розвитком подій. Будь-яке подальше загострення загрожує подальшим зростанням ставок і страховок, а також ризиком триваліших перебоїв у постачаннях через ключові маршрути.

Для енергетичного ринку наростання невизначеності означає потенційну турбулентність: у короткостроковій перспективі – дорожчий фрахт і вище страхування; у середньостроковій – можливі перебої в логістиці, росту вартості нафти й енергоносіїв.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, FT, FT

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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