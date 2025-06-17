Іспанія інвестує понад €1,2 млрд у «водневі долини» — новий поштовх до декарбонізації енергетики
Міністерство екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії оголосило про виділення €1,223 млрд державного фінансування на розвиток семи регіональних кластерів виробництва зеленого водню. Мета — прискорити декарбонізацію промисловості за допомогою масштабних електролізерних проєктів загальною потужністю 2,293 ГВт.
Ключові параметри програми
- Загальна сума грантового фінансування: €1,223 млрд (приблизно $1,42 млрд)
- Кількість «водневих долин»: 7 кластерів
- Проєктів у рамках програми: 12 виробничих майданчиків
- Сукупна потужність електролізерів: 2,293 ГВт
- Оголошення про фінансування: зроблено 14 червня 2025 року
Значення для енергетичної системи Іспанії
- «Водневі долини» інтегрують виробництво, зберігання і споживання H2 на регіональному рівні
- Програма сприятиме заміщенню викопного палива в промисловості та транспорті
- Планується створення нових робочих місць у відновлюваній енергетиці
Офіційна позиція
«Це стратегічний крок у трансформації нашої енергетичної моделі. Ми підтримуємо не лише інноваційні технології, а й регіональний розвиток та енергетичну незалежність», — заявила Сара Аагесен Муньйос, міністерка екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight
Додаткові джерела інформації: Міністерство екологічного переходу Іспанії (Miteco)
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