Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Іспанія інвестує понад €1,2 млрд у «водневі долини» — новий поштовх до декарбонізації енергетики

Міністерство екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії оголосило про виділення €1,223 млрд державного фінансування на розвиток семи регіональних кластерів виробництва зеленого водню. Мета — прискорити декарбонізацію промисловості за допомогою масштабних електролізерних проєктів загальною потужністю 2,293 ГВт.

Ключові параметри програми

  • Загальна сума грантового фінансування: €1,223 млрд (приблизно $1,42 млрд)
  • Кількість «водневих долин»: 7 кластерів
  • Проєктів у рамках програми: 12 виробничих майданчиків
  • Сукупна потужність електролізерів: 2,293 ГВт
  • Оголошення про фінансування: зроблено 14 червня 2025 року

Значення для енергетичної системи Іспанії

  • «Водневі долини» інтегрують виробництво, зберігання і споживання H2 на регіональному рівні
  • Програма сприятиме заміщенню викопного палива в промисловості та транспорті
  • Планується створення нових робочих місць у відновлюваній енергетиці

Офіційна позиція

«Це стратегічний крок у трансформації нашої енергетичної моделі. Ми підтримуємо не лише інноваційні технології, а й регіональний розвиток та енергетичну незалежність», — заявила Сара Аагесен Муньйос, міністерка екологічного переходу та демографічних викликів Іспанії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Hydrogen Insight

Додаткові джерела інформації: Міністерство екологічного переходу Іспанії (Miteco)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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