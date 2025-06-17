Ізраїль атакує енергетичні об’єкти Ірану: чи наближається глобальна енергетична криза?

Конфлікт на Близькому Сході виходить на новий рівень: вплив нафти і газу знову стає центром геополітики.
Основне
- Ізраїль завдав ударів по газопереробному комплексу South Pars і газовому об’єкту Fajr Jam, а також по щонайменше трьом нафтосховищам у районі Тегерана
- Такі удари вивели з ладу до 60 % потужностей Phase 14 на South Pars (~20 млн м³/добу) та ~10 % національного газового виробництва Ірану
- Світові ціни нафти відреагували стрибком приблизно на $10 – $11 за барель до ~$74, потім трохи знизились
- Головний фактор невизначеності – загроза Ірану перекрити протоку Хормуз, що несе до 20 % світового експорту нафти та СПГ
Последствия атак на енергетику
- Паливна криза й інфляційний тиск. У США подорожчання бензину на 20 ¢/галон вже в межах кількох днів; у Британії – до 5 p/літр газу і дизеля
- Ринки СПГ на межі перегріву. Пошкодження South Pars загрожує спровокувати заяви про force majeure від Катару, що зруйнує постачання СПГ до Європи й Азії
- Збільшення вартості страхування суден через ризики атаки в фактоpах Хормузу й Bab el‑Mandeb; можливе перенаправлення танкерів навколо мису Доброї Надії
- Геополітична ескалація. Якщо Іран активує проксі у Ємені, Сирії, Іраку чи Лівані або перетне межу активними ударами по Kharg Island чи South Pars, ціна на Brent може підскочити до $100–150 за барель
Можливі сценарії
- Сценарій дипломатичного розрядження: Іран закликає арабських посередників домовитися про перемир’я; заява про деескалацію вже викликала падіння цін нафти на >$2 за барель
- Ескалація до економічної війни: нові цілі–об’єкти енергетики, навіть Kharg Island чи СПГ–потужності, матимуть глибокий вплив на глобальне енергопостачання
- Морський аспект: шахтовання проток або напади на комерційні танкери – це не лише пряма загроза енергопотокам, але й страхи учасників ринку та зростання премії ризиків
Прогнози ринку
- На випадок закриття Хормузу Brent теоретично може досягти $120–150/барель; короткостроково ринок може утриматися біля $80 при помірній ескалації
- СПГ–постачання до Європи, Японії, Індії стануть найбільш вразливими, з ризиком зростання тарифів на доставку і альтернативного імпорту
- Міжнародні резерви — запаси, прокачка, стратегічні резерви — можуть заповнити розрив, але на заспокоєння ринку потрібен час
Висновки
- Поки що обмежена ескалація зберігає глобальні ціни нафта і газ на «контрольованих» рівнях — але найслабкіша ланка разом із стратегічними ходами сторін може обернути це у сплеск кризи
- Ключовий чинник – Хормуз. Якщо Іран закриє протоку або Ізраїль атакує ключові експортні об’єкти, наслідки розтягнуться на всі енергетичні контракти, країни та альянси
- Наступні дні можуть стати вирішальними — чи зможуть дипломатичні учасники зупинити ескалацію, або світ ввійде у нову фазу енергетичної війни і нестабільності
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Washington Post,
Financial Times,
Reuters,
The Guardian,
Wikipedia: Strait of Hormuz