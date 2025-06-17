Ізраїль атакує енергетичні об’єкти Ірану: чи наближається глобальна енергетична криза?

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Конфлікт на Близькому Сході виходить на новий рівень: вплив нафти і газу знову стає центром геополітики.

Основне

  • Ізраїль завдав ударів по газопереробному комплексу South Pars і газовому об’єкту Fajr Jam, а також по щонайменше трьом нафтосховищам у районі Тегерана
  • Такі удари вивели з ладу до 60 % потужностей Phase 14 на South Pars (~20 млн м³/добу) та ~10 % національного газового виробництва Ірану
  • Світові ціни нафти відреагували стрибком приблизно на $10 – $11 за барель до ~$74, потім трохи знизились
  • Головний фактор невизначеності – загроза Ірану перекрити протоку Хормуз, що несе до 20 % світового експорту нафти та СПГ

Последствия атак на енергетику

  • Паливна криза й інфляційний тиск. У США подорожчання бензину на 20 ¢/галон вже в межах кількох днів; у Британії – до 5 p/літр газу і дизеля
  • Ринки СПГ на межі перегріву. Пошкодження South Pars загрожує спровокувати заяви про force majeure від Катару, що зруйнує постачання СПГ до Європи й Азії
  • Збільшення вартості страхування суден через ризики атаки в фактоpах Хормузу й Bab el‑Mandeb; можливе перенаправлення танкерів навколо мису Доброї Надії
  • Геополітична ескалація. Якщо Іран активує проксі у Ємені, Сирії, Іраку чи Лівані або перетне межу активними ударами по Kharg Island чи South Pars, ціна на Brent може підскочити до $100–150 за барель

Можливі сценарії

  • Сценарій дипломатичного розрядження: Іран закликає арабських посередників домовитися про перемир’я; заява про деескалацію вже викликала падіння цін нафти на >$2 за барель
  • Ескалація до економічної війни: нові цілі–об’єкти енергетики, навіть Kharg Island чи СПГ–потужності, матимуть глибокий вплив на глобальне енергопостачання
  • Морський аспект: шахтовання проток або напади на комерційні танкери – це не лише пряма загроза енергопотокам, але й страхи учасників ринку та зростання премії ризиків

Прогнози ринку

  • На випадок закриття Хормузу Brent теоретично може досягти $120–150/барель; короткостроково ринок може утриматися біля $80 при помірній ескалації
  • СПГ–постачання до Європи, Японії, Індії стануть найбільш вразливими, з ризиком зростання тарифів на доставку і альтернативного імпорту
  • Міжнародні резерви — запаси, прокачка, стратегічні резерви — можуть заповнити розрив, але на заспокоєння ринку потрібен час

Висновки

  • Поки що обмежена ескалація зберігає глобальні ціни нафта і газ на «контрольованих» рівнях — але найслабкіша ланка разом із стратегічними ходами сторін може обернути це у сплеск кризи
  • Ключовий чинник – Хормуз. Якщо Іран закриє протоку або Ізраїль атакує ключові експортні об’єкти, наслідки розтягнуться на всі енергетичні контракти, країни та альянси
  • Наступні дні можуть стати вирішальними — чи зможуть дипломатичні учасники зупинити ескалацію, або світ ввійде у нову фазу енергетичної війни і нестабільності

Джерело: Terminal

За матеріалами:
Washington Post,
Financial Times,
Reuters,
The Guardian,
Wikipedia: Strait of Hormuz

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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