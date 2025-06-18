Ціни на нафту зросли більш ніж на 4% через ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Попри відсутність серйозного впливу на постачання, ринок закладає у вартість ризики безпеки. У вівторок ціни на нафту зросли більш ніж на 4% на тлі триваючого збройного протистояння між Іраном та Ізраїлем, попри те, що ключова нафтогазова інфраструктура поки що не зазнала серйозних ушкоджень. Про це повідомляє Reuters.

Ціна зростає через ризики

Фʼючерси на нафту марки Brent завершили торги на рівні $76,45 за барель, що на $3,22 або 4,4% вище. Американська нафта WTI зросла до $74,84 за барель, прибавивши $3,07 або 4,28%.

Хоча серйозних порушень у постачанні не зафіксовано, Іран частково зупинив видобуток газу на родовищі South Pars, яке ділить із Катаром, після того як ізраїльський удар спричинив пожежу на обʼєкті. Також Ізраїль завдав удару по нафтобазі Шахран в Ірані.

Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group, заявив, що ескалація ударів між сторонами повернула на ринок геополітичні ризики на тлі вже напруженого балансу попиту та пропозиції. «Це не одноразовий інцидент. Це більше схоже на ситуацію між росією та Україною,» — зазначив він.

Ніхто не зацікавлений у блокуванні Ормуза

Зіткнення двох нафтових танкерів поблизу Ормузької протоки — на тлі зростання електронних завад у регіоні — підкреслило ризик припинення руху на цьому стратегічно важливому маршруті.

Водночас, на думку аналітика Saxo Bank Оле Гансена, ймовірність такого розвитку подій є низькою: «Іран втратив би прибутки, а США прагнуть знизити ціни на нафту та інфляцію — ніхто не зацікавлений у блокуванні Ормуза.»

Як зазначив партнер Again Capital Джон Кілдафф, ринок оцінює ризикову надбавку до ціни на рівні понад $10 за барель: «Невизначеність змушує інвесторів замислитись, як діятиме іранське керівництво у разі втрати контролю над ситуацією.»

Пропозиції нафти

Попри геополітичні ризики, пропозиція нафти наразі залишається достатньою. У своєму червневому звіті Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз попиту на нафту на 20 тис. барелів на добу та водночас підвищило оцінку пропозиції на 200 тис. барелів на добу — до 1,8 млн барелів щодня.

Також увага інвесторів зосереджена на очікуваних рішеннях центральних банків щодо облікових ставок. У вівторок відбудеться засідання Федерального комітету США з відкритих ринків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters