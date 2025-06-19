Чутливість сланцевої нафти до світових цін

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , ,

Чутливість сланцевої нафти до світових цін

Видобуток сланцевої нафти США чутливий до цін на WTI в межах $45–70 за барель, але з обмеженням потенціалу зростання.

Моделювання IEA

Ціни на нафту, використані для моделювання IEA, базуються на форвардній кривій NYMEX WTI у другому кварталі 2025 року: від 60 дол./барель у 2026 році до 62 дол./барель у 2030 році.

Для 2025 року використано пропорційне поєднання фактичних цін WTI та форвардної кривої. Ці ціни скориговані з урахуванням реальної вартості грошей. Додатково враховано, що деякі оператори сланцевої нафти є менш чутливими до змін ціни через особливості корпоративного планування, програми хеджування або інші чинники.

Також враховано зміни в продуктивності, витратах та рівні незавершених свердловин (DUC). Ручні коригування застосовуються обмежено — для зв’язку з фактичними даними, наприклад, у випадках повторних зупинок через зимову негоду.

Ціна $1

За результатами моделювання, на кожен долар стійкої зміни ціни в діапазоні $45–70 за барель припадає ризик втрати приблизно 4–5 бурових установок та 2–3 гідророзривних бригад. За вищих цін додатковий грошовий потік, як свідчить остання поведінка компаній, не реінвестується в тому ж обсязі.

Базовий сценарій передбачає середньострокове зростання видобутку сланцевої нафти на 360 тис. барелів на добу. Хоча стійкі вищі ціни можуть стимулювати додаткову активність, стеля виробництва нижча, ніж показували попередні аналізи. Якщо ціни знову знизяться і залишаться нижчими за поріг доцільності буріння нових свердловин, очікується нова хвиля скорочення активності.

Оцінки показують, що при стабільній реальній ціні WTI $80/барель можливе додаткове зростання на 580 тис. барелів/добу до 2030 року, тоді як при $40/барель втрата у порівнянні з базовим сценарієм становитиме 1,2 млн барелів/добу до того ж року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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