Чутливість сланцевої нафти до світових цін

Видобуток сланцевої нафти США чутливий до цін на WTI в межах $45–70 за барель, але з обмеженням потенціалу зростання.

Моделювання IEA

Ціни на нафту, використані для моделювання IEA, базуються на форвардній кривій NYMEX WTI у другому кварталі 2025 року: від 60 дол./барель у 2026 році до 62 дол./барель у 2030 році.

Для 2025 року використано пропорційне поєднання фактичних цін WTI та форвардної кривої. Ці ціни скориговані з урахуванням реальної вартості грошей. Додатково враховано, що деякі оператори сланцевої нафти є менш чутливими до змін ціни через особливості корпоративного планування, програми хеджування або інші чинники.

Також враховано зміни в продуктивності, витратах та рівні незавершених свердловин (DUC). Ручні коригування застосовуються обмежено — для зв’язку з фактичними даними, наприклад, у випадках повторних зупинок через зимову негоду.

Ціна $1

За результатами моделювання, на кожен долар стійкої зміни ціни в діапазоні $45–70 за барель припадає ризик втрати приблизно 4–5 бурових установок та 2–3 гідророзривних бригад. За вищих цін додатковий грошовий потік, як свідчить остання поведінка компаній, не реінвестується в тому ж обсязі.

Базовий сценарій передбачає середньострокове зростання видобутку сланцевої нафти на 360 тис. барелів на добу. Хоча стійкі вищі ціни можуть стимулювати додаткову активність, стеля виробництва нижча, ніж показували попередні аналізи. Якщо ціни знову знизяться і залишаться нижчими за поріг доцільності буріння нових свердловин, очікується нова хвиля скорочення активності.

Оцінки показують, що при стабільній реальній ціні WTI $80/барель можливе додаткове зростання на 580 тис. барелів/добу до 2030 року, тоді як при $40/барель втрата у порівнянні з базовим сценарієм становитиме 1,2 млн барелів/добу до того ж року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA