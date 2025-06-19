Ціни на LPG зросли на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану

Міжнародні ціни на скраплений газ (LPG) злетіли після ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня, викликавши побоювання щодо перебоїв у торгівлі енергоносіями з Близького Сходу. Однак 16 червня ринок частково стабілізувався, аналізуючи ризики атак на інфраструктуру та судноплавство в регіоні.
Ключові зміни на ринку LPG
- Ціни на пропан у Північно-Східній Азії за Argus Far East Index (AFEI) та Argus Ningbo Index зросли більш ніж на $30/т, до $577/т та $636,25/т відповідно.
- Контрактна ціна на пропан у Перській затоці піднялася до $588/т, скоротивши дисконт до AFEI swap з $39,50/т до $16/т.
- У США фоб-ціна пропану на узбережжі Мексиканської затоки зросла на $21/т до $442,20/т, а ціна Mont Belvieu LST — на $23/т до $423,30/т.
- Арбітраж між США та Азією сягнув $147–150/т, стимулюючи завантаження терміналів США.
- У Північно-Західній Європі ціни на пропан CIF ARA підвищилися на $22,50/т до $485,50/т.
Логістичні виклики та геополітика
- Фрахтові ставки для Very Large Gas Carrier (VLGC) на маршруті Рас-Танура – Тіба зросли з $69/т до $85/т з 13 по 16 червня.
- Маршрути з Хʼюстона до Японії та Європи залишилися стабільні через обережність судновласників.
- Закриття Ормузької протоки, через яку проходить 25–30% світових потоків нафти й газу, може суттєво обмежити експорт із регіону.
Інфраструктурні інциденти в Ірані
«Лише один удар безпілотника пошкодив завод із переробки газу в Асалуйє, де виробляється 2 900 т/добу LPG. Проте Іран має резервну потужність, і це літо — сезон низького попиту», — прокоментував Іман Нассері з консалтингової компанії FGE.
- Завод Fajr-e-Jam також зазнав пожежі, але це вплинуло лише на 200 т/день LPG та 80 т/день природних газових рідин.
- Попри атаки, вплив на виробництво LPG в Ірані обмежений завдяки значним резервним потужностям.
Китайський фактор
- Очікуване імпортування LPG з Ірану до Китаю у першому півріччі 2025 року оцінюється в 4,6 млн т, що перевищує чверть загального обсягу імпорту країни.
- Потенційні перебої з постачанням з Близького Сходу можуть посилити інтерес Китаю до закупівель з США.