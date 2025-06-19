Ціни на LPG зросли на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на LPG зросли на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану

Міжнародні ціни на скраплений газ (LPG) злетіли після ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня, викликавши побоювання щодо перебоїв у торгівлі енергоносіями з Близького Сходу. Однак 16 червня ринок частково стабілізувався, аналізуючи ризики атак на інфраструктуру та судноплавство в регіоні.

Ключові зміни на ринку LPG

  • Ціни на пропан у Північно-Східній Азії за Argus Far East Index (AFEI) та Argus Ningbo Index зросли більш ніж на $30/т, до $577/т та $636,25/т відповідно.
  • Контрактна ціна на пропан у Перській затоці піднялася до $588/т, скоротивши дисконт до AFEI swap з $39,50/т до $16/т.
  • У США фоб-ціна пропану на узбережжі Мексиканської затоки зросла на $21/т до $442,20/т, а ціна Mont Belvieu LST — на $23/т до $423,30/т.
  • Арбітраж між США та Азією сягнув $147–150/т, стимулюючи завантаження терміналів США.
  • У Північно-Західній Європі ціни на пропан CIF ARA підвищилися на $22,50/т до $485,50/т.

Логістичні виклики та геополітика

  • Фрахтові ставки для Very Large Gas Carrier (VLGC) на маршруті Рас-Танура – Тіба зросли з $69/т до $85/т з 13 по 16 червня.
  • Маршрути з Хʼюстона до Японії та Європи залишилися стабільні через обережність судновласників.
  • Закриття Ормузької протоки, через яку проходить 25–30% світових потоків нафти й газу, може суттєво обмежити експорт із регіону.

Інфраструктурні інциденти в Ірані

«Лише один удар безпілотника пошкодив завод із переробки газу в Асалуйє, де виробляється 2 900 т/добу LPG. Проте Іран має резервну потужність, і це літо — сезон низького попиту», — прокоментував Іман Нассері з консалтингової компанії FGE.

  • Завод Fajr-e-Jam також зазнав пожежі, але це вплинуло лише на 200 т/день LPG та 80 т/день природних газових рідин.
  • Попри атаки, вплив на виробництво LPG в Ірані обмежений завдяки значним резервним потужностям.

Китайський фактор

  • Очікуване імпортування LPG з Ірану до Китаю у першому півріччі 2025 року оцінюється в 4,6 млн т, що перевищує чверть загального обсягу імпорту країни.
  • Потенційні перебої з постачанням з Близького Сходу можуть посилити інтерес Китаю до закупівель з США.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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