Енергосистема України збалансована, але заклик до економії залишається

Попри триваючі атаки, енергетики утримують стабільність системи. Планових обмежень на 20 червня не зафіксовано, тривають ремонти та підготовка до зими. Водночас, населення просять обмежити споживання у години пікових навантажень.
Оновлення стану енергосистеми
- 20 червня енергосистема працює у збалансованому режимі, планових відключень не очікується.
- Тривають ремонти енергооб’єктів, пошкоджених через обстріли.
- Ведуться планові роботи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільності у період літньої спеки.
- Споживачів просять економити електроенергію вранці (07:00–11:00) та ввечері (17:00–23:00) — у пікові години.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — 13.92 м.
- Цього достатньо для забезпечення технологічних потреб атомної станції.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на енергосистему.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України