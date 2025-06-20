Енергосистема України збалансована, але заклик до економії залишається

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергосистема України збалансована, але заклик до економії залишається

Попри триваючі атаки, енергетики утримують стабільність системи. Планових обмежень на 20 червня не зафіксовано, тривають ремонти та підготовка до зими. Водночас, населення просять обмежити споживання у години пікових навантажень.

Оновлення стану енергосистеми

  • 20 червня енергосистема працює у збалансованому режимі, планових відключень не очікується.
  • Тривають ремонти енергооб’єктів, пошкоджених через обстріли.
  • Ведуться планові роботи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільності у період літньої спеки.
  • Споживачів просять економити електроенергію вранці (07:00–11:00) та ввечері (17:00–23:00) — у пікові години.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — 13.92 м.
  • Цього достатньо для забезпечення технологічних потреб атомної станції.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на енергосистему.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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