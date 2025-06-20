Глобальний LPG‑ринок: Пропозиція, попит і динаміка постачань до 2030 р

Забезпечення LPG залишається надмірним

Це стримує ціни й стимулює зростання попиту. До 2030 року глобальний попит зросте на 1,3 mb/d до 11,8 mb/d. Близько 43 % LPG отримується на НПЗ, решта — з фракціям NGL.

Сфери застосування LPG: приготування їжі і опалення (47 %), хімічна промисловість (30 %), промисловість (9 %), транспорт (6 %), енергетика (6 %). Зростання попиту забезпечують хімічна продукція, побутова сфера, опалення.

Постачання: фракція NGL наросте на 850 kb/d до 7,1 mb/d, переважно в Близькому Сході (+600 kb/d) та Північній Америці (+400 kb/d), переважно Саудівська Аравія (+390 kb/d). Нафтопереробка додасть 370 kb/d, завдяки новим потужностям у Китаї та Індії, водночас Європа скорочує виробництво.

Попит: Aзія — +820 kb/d (до 6,6 mb/d). Китай +350 kb/d (до 2,7 mb/d), Індія +170 kb/d (до 1,0 mb/d). Близький Схід +120 kb/d (до 0,79 mb/d), Африка +230 kb/d (до 0,86 mb/d), Північна Америка +150 kb/d (до 1,9 mb/d). Європейський попит — стабільний ~1,1 mb/d, Євразія +11 % (до 0,92 mb/d).

Торгівля та дефіцити: США + Канада збільшать експорт до 2,6 mb/d (+310 kb/d); Близький Схід — до 1,7 mb/d (+490 kb/d). Азійські дефіцити зростуть з −2,6 до −2,9 mb/d, Африка −340 до −570 kb/d, Європа −480 до −600 kb/d.

Зберігання: у 2024 році світові потужності — 709 млн барелів (~70 днів попиту). Північна Америка — 354 млн барелів (50 %), Європа — 49 млн, Азія Океанія — 71 млн, Китай — 78 млн (11 %), Близький Схід — 52 млн (7 %). Очікується додавання — Китай +4,8 млн, Індія +1,4 млн, Бразилія +0,8 млн, Європа +0,4 млн.