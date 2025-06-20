Глобальний LPG‑ринок: Пропозиція, попит і динаміка постачань до 2030 р

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Глобальний LPG‑ринок: Пропозиція, попит і динаміка постачань до 2030 р

Світовий ринок скрапленого нафтового газу (LPG) демонструє високу стабільність постачань, що підтримує попит. До 2030 року попит збільшиться на 1,3 млн барелів на день (mb/d), досягнувши 11,8 mb/d. Основні джерела — фракціонат з NGL (+850 kb/d) та нафтопереробка (+370 kb/d). Попит стримується у регіонах Сходу від Суецького каналу (+820 kb/d), особливо в Азії: Китай +350 kb/d, Індія +170 kb/d. Африка, Близький Схід, США також зростають, тоді як Європа стабілізується.

США та Канада нарощують експорт до 2,6 mb/d, до 2030 р. майже 95 % глобального експорту забезпечуватимуться цими регіонами. Світовий об’єм зберігання складає 709 млн барелів, зокрема 50 % — у Північній Америці, 11 % в Китаї, 7 % на Близькому Сході. Збільшення потужностей в Азії та Африці підтримує енергонезалежність та забезпечення.

Забезпечення LPG залишається надмірним

Це стримує ціни й стимулює зростання попиту. До 2030 року глобальний попит зросте на 1,3 mb/d до 11,8 mb/d. Близько 43 % LPG отримується на НПЗ, решта — з фракціям NGL.

Сфери застосування LPG: приготування їжі і опалення (47 %), хімічна промисловість (30 %), промисловість (9 %), транспорт (6 %), енергетика (6 %). Зростання попиту забезпечують хімічна продукція, побутова сфера, опалення.

Постачання: фракція NGL наросте на 850 kb/d до 7,1 mb/d, переважно в Близькому Сході (+600 kb/d) та Північній Америці (+400 kb/d), переважно Саудівська Аравія (+390 kb/d). Нафтопереробка додасть 370 kb/d, завдяки новим потужностям у Китаї та Індії, водночас Європа скорочує виробництво.

Попит: Aзія — +820 kb/d (до 6,6 mb/d). Китай +350 kb/d (до 2,7 mb/d), Індія +170 kb/d (до 1,0 mb/d). Близький Схід +120 kb/d (до 0,79 mb/d), Африка +230 kb/d (до 0,86 mb/d), Північна Америка +150 kb/d (до 1,9 mb/d). Європейський попит — стабільний ~1,1 mb/d, Євразія +11 % (до 0,92 mb/d).

Торгівля та дефіцити: США + Канада збільшать експорт до 2,6 mb/d (+310 kb/d); Близький Схід — до 1,7 mb/d (+490 kb/d). Азійські дефіцити зростуть з −2,6 до −2,9 mb/d, Африка −340 до −570 kb/d, Європа −480 до −600 kb/d.

Зберігання: у 2024 році світові потужності — 709 млн барелів (~70 днів попиту). Північна Америка — 354 млн барелів (50 %), Європа — 49 млн, Азія Океанія — 71 млн, Китай — 78 млн (11 %), Близький Схід — 52 млн (7 %). Очікується додавання — Китай +4,8 млн, Індія +1,4 млн, Бразилія +0,8 млн, Європа +0,4 млн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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