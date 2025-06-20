Нігерія вперше експортує бензин з нафтопереробного заводу Dangote до Азії

Бензиновий танкер обсягом 90 тис. тонн, відвантажений з найбільшого у Африці нафтопереробного заводу Dangote в Нігерії, вирушить до Азії — уперше за час експорту цього продукту. Раніше весь обсяг залишався в Західній Африці.
Новий напрям експорту з Африки до Азії
- 22 червня компанія Mercuria планує завантажити першу партію бензину на експорт за межі регіону.
- 90 тис. метричних тонн бензину вирушать до Азії, що стане першим виходом продукції заводу на нові ринки.
- Раніше після запуску нафтопереробного заводу потужністю 650 тис. барелів на добу у 2023–2024 роках весь бензин реалізовувався у Західній Африці.
«Ми продаємо продукцію тим, хто пропонує найвищу ціну. Покупець має право доставити її до будь-якого обраного регіону», — заявив представник компанії-експортера.