Світовий попит на нафту зростатиме до 2029 року попри пік у Китаї в 2027 році — МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує зростання світового попиту на нафту до 105,6 млн барелів на добу до 2029 року, попри очікуване скорочення попиту з боку Китаю через поширення електромобілів. Водночас у США зростання споживання підтримується нижчими цінами на бензин і повільнішим переходом на електротранспорт.

Ключові факти з доповіді МЕА

Світовий попит досягне піку у 2029 році на рівні 105,6 млн барелів на добу.

досягне піку у 2029 році на рівні 105,6 млн барелів на добу. Прогнозований обсяг виробництва перевищить попит: понад 114,7 млн барелів на добу до 2030 року.

перевищить попит: понад 114,7 млн барелів на добу до 2030 року. У 2025 році: приріст видобутку — +1,8 млн барелів на добу, зокрема через активність OPEC+.

приріст видобутку — +1,8 млн барелів на добу, зокрема через активність OPEC+. Очікуване зростання попиту у 2025 році: лише 720 тис. барелів на добу.

Китай: зміна тренду

Після десятиліть лідерства у зростанні попиту, Китай досягне піку нафтового споживання у 2027 році. Основні фактори: поширення електромобілів, розвиток швидкісної залізниці та вантажівок на природному газі. За оцінкою МЕА, споживання нафти у 2030 році в Китаї буде лише трохи вищим за рівень 2024 року, що значно нижче за минулорічний прогноз.

США: нова динаміка попиту

Порівняно з попереднім прогнозом: очікування зростання попиту у США до 2030 року переглянуто вгору на +1,1 млн барелів на добу.

очікування зростання попиту у США до 2030 року переглянуто вгору на +1,1 млн барелів на добу. Причини: уповільнене впровадження електромобілів та дешевий бензин.

Очікувана частка електрокарів у продажах нових авто у 2030 році — лише 20% (проти 55% у попередньому прогнозі).

«На основі фундаментальних показників нафтові ринки виглядають добре забезпеченими на найближчі роки. Але останні події різко підкреслюють значні геополітичні ризики для безпеки постачання нафти», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Геополітичний ризик та ринок

Конфлікт між Ізраїлем і Іраном на початку червня 2025 року нагадав про вразливість постачання з Близького Сходу. Ціни на нафту зросли на 5%, перевищивши $74 за барель. Попри це, МЕА вважає, що глобальна пропозиція нафти є достатньою за відсутності масштабних перебоїв.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Axios