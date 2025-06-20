Світовий попит на нафту зростатиме до 2029 року попри пік у Китаї в 2027 році — МЕА

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світовий попит на нафту зростатиме до 2029 року попри пік у Китаї в 2027 році — МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує зростання світового попиту на нафту до 105,6 млн барелів на добу до 2029 року, попри очікуване скорочення попиту з боку Китаю через поширення електромобілів. Водночас у США зростання споживання підтримується нижчими цінами на бензин і повільнішим переходом на електротранспорт.

Ключові факти з доповіді МЕА

  • Світовий попит досягне піку у 2029 році на рівні 105,6 млн барелів на добу.
  • Прогнозований обсяг виробництва перевищить попит: понад 114,7 млн барелів на добу до 2030 року.
  • У 2025 році: приріст видобутку — +1,8 млн барелів на добу, зокрема через активність OPEC+.
  • Очікуване зростання попиту у 2025 році: лише 720 тис. барелів на добу.

Китай: зміна тренду

Після десятиліть лідерства у зростанні попиту, Китай досягне піку нафтового споживання у 2027 році. Основні фактори: поширення електромобілів, розвиток швидкісної залізниці та вантажівок на природному газі. За оцінкою МЕА, споживання нафти у 2030 році в Китаї буде лише трохи вищим за рівень 2024 року, що значно нижче за минулорічний прогноз.

США: нова динаміка попиту

  • Порівняно з попереднім прогнозом: очікування зростання попиту у США до 2030 року переглянуто вгору на +1,1 млн барелів на добу.
  • Причини: уповільнене впровадження електромобілів та дешевий бензин.
  • Очікувана частка електрокарів у продажах нових авто у 2030 році — лише 20% (проти 55% у попередньому прогнозі).

«На основі фундаментальних показників нафтові ринки виглядають добре забезпеченими на найближчі роки. Але останні події різко підкреслюють значні геополітичні ризики для безпеки постачання нафти», — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Геополітичний ризик та ринок

Конфлікт між Ізраїлем і Іраном на початку червня 2025 року нагадав про вразливість постачання з Близького Сходу. Ціни на нафту зросли на 5%, перевищивши $74 за барель. Попри це, МЕА вважає, що глобальна пропозиція нафти є достатньою за відсутності масштабних перебоїв.

Джерело: Terminal
За матеріалами: ReutersAxios

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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