Німеччина запропонувала штраф €17 000/т за недопоставку e‑SAF

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , ,

Німеччина планує ввести штрафи у розмірі €17 000 за кожну тонну недопоставленого синтетичного авіаційного пального на водневій основі (e‑SAF). Така ініціатива стала частиною проєкту закону, що імплементує оновлену Директиву ЄС з відновлюваної енергетики (RED III) у транспортному секторі.

Регламент ReFuelEU Aviation зобов’язує паливних постачальників забезпечити щонайменше 1,2 % e‑SAF у складі авіапального у 2030–2031 роках, з поступовим зростанням до 35 % до 2050 року.

Порогові санкції встановлені на рівні щонайменше подвійної різниці між ціною e‑SAF з відновлюваного водню та традиційного авіапального. За оцінками Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), це приблизно €13 922/т. Німецький рівень у €17 000/т суттєво перевищує мінімальний штраф і передбачає можливість перегляду в майбутньому.

Можливий вплив на ринок

  • Стимул до інвестицій: жорсткі санкції можуть пришвидшити ухвалення остаточних інвестиційних рішень у проєкти виробництва e‑SAF.
  • Фінансовий тиск: високий розмір штрафу може збільшити ризики для постачальників у разі технологічних чи логістичних збоїв.
  • Довгостроковий сигнал: країни ЄС отримують сигнал до посилення політик декарбонізації авіації через обов’язкове запровадження SAF-компонентів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus, SAF Investor

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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