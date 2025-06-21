Німеччина запропонувала штраф €17 000/т за недопоставку e‑SAF

Німеччина планує ввести штрафи у розмірі €17 000 за кожну тонну недопоставленого синтетичного авіаційного пального на водневій основі (e‑SAF). Така ініціатива стала частиною проєкту закону, що імплементує оновлену Директиву ЄС з відновлюваної енергетики (RED III) у транспортному секторі.
Регламент ReFuelEU Aviation зобов’язує паливних постачальників забезпечити щонайменше 1,2 % e‑SAF у складі авіапального у 2030–2031 роках, з поступовим зростанням до 35 % до 2050 року.
Порогові санкції встановлені на рівні щонайменше подвійної різниці між ціною e‑SAF з відновлюваного водню та традиційного авіапального. За оцінками Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), це приблизно €13 922/т. Німецький рівень у €17 000/т суттєво перевищує мінімальний штраф і передбачає можливість перегляду в майбутньому.
Можливий вплив на ринок
- Стимул до інвестицій: жорсткі санкції можуть пришвидшити ухвалення остаточних інвестиційних рішень у проєкти виробництва e‑SAF.
- Фінансовий тиск: високий розмір штрафу може збільшити ризики для постачальників у разі технологічних чи логістичних збоїв.
- Довгостроковий сигнал: країни ЄС отримують сигнал до посилення політик декарбонізації авіації через обов’язкове запровадження SAF-компонентів.