Танкерний трафік панічно залишає Ормузську протоку через загрозу ескалації між Іраном та Ізраїлем

Попри напругу, ринки нафти реагують зростанням ціни та логістичними викликами, що загрожують глобальній енергетичній стабільності.
Танкерна торгівля зазнає удару
- За останні 2–3 дні трафік через Ормузську протоку скоротився на 20–46 % порівняно зі звичайним рівнем.
- До 50 танкерів одночасно чекають на вихід у конвоях або на обхідні шляхи.
- Через інциденти (зіткнення, глушіння GPS/AIS) і геополітичну напругу компанії Frontline і Shell переносять рейси або обходять Ормуз.
Ціновий і логістичний тиск на ринки
- Фрахт VLCC‑танкерів подорожчав на 20–40 %, страховики підвищили ставки.
- Консалтингові агентства прогнозують зростання ціни Brent до $90–95 у разі збереження загрози.
- У разі повної блокади ціна може перевищити $100, що створить тиск на ринки та бюджети імпортерів.
Іранські погрози та реакції
- Окремі депутати Ірану натякають на можливість закриття Ормузу, визнаючи це крайнім заходом.
- Підрозділи безпеки Ірану готуються до можливих сценаріїв ескалації.
Глобальні наслідки для ринку нафти
- Через Ормуз щодня проходить майже 20 % світових обсягів нафти.
- Навіть короткочасні затримки формують психологічну премію для ф’ючерсів на нафту.
- росія може виграти на тлі ризиків: її нафта транспортується в обхід Ормузу – через Чорне, Балтійське моря та Тихий океан.
Енергетичне вікно для Кремля
- Ціни на нафту, що зростають на $5–7 за барель, здатні забезпечити додаткові $800–900 мільйонів доходу навіть з урахуванням знижок.
- У разі блокади доходи можуть зрости на десятки мільярдів доларів.
- Імпортери з Китаю та Індії можуть активніше переключитися на російську нафту, побоюючись збоїв постачання з Ірану.
Політичний фокус та ризики
- Увага Заходу зміщується з росії на Іран, що створює санкційний глухий кут.
- Менше політичної волі для нових обмежень – більше шансів для кремля обійти обмеження на експорт.
- Україна має вікно часу, щоб нагадати: кожен барель дорожчої нафти — це ракета, що летить по наших містах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: politcom.org.ua, Reuters, sea.live, S&P Global
Додаткові джерела інформації: Business Insider, Foreign Policy, Times of India