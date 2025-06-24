Ескалація між Іраном та Ізраїлем загрожує енергетичній безпеці світу

Обновлено: Июнь 24, 2025. Тэги: , , ,

Менше ніж за два тижні після активізації дипломатичних контактів між США та Іраном, конфлікт різко загострився: удари по ядерних об’єктах, санкції, закриття Ормузької протоки — все це створює реальну загрозу для глобального нафтового ринку.

Нова енергетична криза: контури конфлікту

  • США завдали удару по ядерних об’єктах Ірану, що спровокувало заяву Тегерана про закриття Ормузької протоки.
  • Ормузька протока — ключова артерія, через яку транспортується понад 20 млн барелів нафти щоденно, або третина морської торгівлі нафтою у світі.
  • Ціни на нафту різко зросли: Brent наближається до $80, а прогнози Goldman Sachs уже вказують на можливість $110 за барель у разі тривалої блокади.
  • Очікування дефіциту: аналітики ING прогнозують глибокий дефіцит у разі ефективного перекриття протоки навіть на місяць.
  • Поведінка ринків була спершу спокійною, але невизначеність посилюється — гравці шукають безпечні активи.
  • ОПЕК+ має обмежені можливості втрутитися: більшість резервних потужностей — у Перській затоці, де ймовірні бойові дії.
  • Іран активно експортував нафту останніми тижнями, готуючись до можливої ізоляції, однак довгостроково країна залежна від експорту.

Чутливість ринку до геополітики

  • Попри присутність П’ятого флоту США в регіоні, ризик зриву постачання зростає.
  • Досвід попередніх конфліктів свідчить, що подібні цінові сплески тримаються довше, ніж очікується — як це було у 2022 році.
  • Мирні ініціативи наразі обмежені: США намагаються переконати Китай вплинути на Іран, аби уникнути ескалації.

Це може бути лише початком. Ормузька протока — найуразливіше місце для світового ринку нафти

Джерело: Terminal
За матеріалами:
OilPrice,
Reuters,
Financial Times

Додаткові джерела інформації:
S&P Global,
Associated Press

Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 1852)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: