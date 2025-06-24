Ескалація між Іраном та Ізраїлем загрожує енергетичній безпеці світу

Менше ніж за два тижні після активізації дипломатичних контактів між США та Іраном, конфлікт різко загострився: удари по ядерних об’єктах, санкції, закриття Ормузької протоки — все це створює реальну загрозу для глобального нафтового ринку.
Нова енергетична криза: контури конфлікту
- США завдали удару по ядерних об’єктах Ірану, що спровокувало заяву Тегерана про закриття Ормузької протоки.
- Ормузька протока — ключова артерія, через яку транспортується понад 20 млн барелів нафти щоденно, або третина морської торгівлі нафтою у світі.
- Ціни на нафту різко зросли: Brent наближається до $80, а прогнози Goldman Sachs уже вказують на можливість $110 за барель у разі тривалої блокади.
- Очікування дефіциту: аналітики ING прогнозують глибокий дефіцит у разі ефективного перекриття протоки навіть на місяць.
- Поведінка ринків була спершу спокійною, але невизначеність посилюється — гравці шукають безпечні активи.
- ОПЕК+ має обмежені можливості втрутитися: більшість резервних потужностей — у Перській затоці, де ймовірні бойові дії.
- Іран активно експортував нафту останніми тижнями, готуючись до можливої ізоляції, однак довгостроково країна залежна від експорту.
Чутливість ринку до геополітики
- Попри присутність П’ятого флоту США в регіоні, ризик зриву постачання зростає.
- Досвід попередніх конфліктів свідчить, що подібні цінові сплески тримаються довше, ніж очікується — як це було у 2022 році.
- Мирні ініціативи наразі обмежені: США намагаються переконати Китай вплинути на Іран, аби уникнути ескалації.
Це може бути лише початком. Ормузька протока — найуразливіше місце для світового ринку нафти
Джерело: Terminal
За матеріалами:
OilPrice,
Reuters,
Financial Times
Додаткові джерела інформації:
S&P Global,
Associated Press