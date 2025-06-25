18 енергетичних підприємств отримали понад 100 т гуманітарного обладнання для підвищення надійності постачання

Протягом тижня 18 фахових компаній енергетичного сектору України отримали від міжнародних партнерів обладнання вагою понад 102 т, яке вже застосовується для відновлення після обстрілів та підготовки до опалювального сезону.

Масштабна підтримка енергетичної інфраструктури

Гуманітарна допомога включає силові трансформатори, трансформаторні підстанції, генератори, електродвигуни, кабельні матеріали, лампи вуличного освітлення та димові труби.

Загалом надійшло 12 вантажів загальною вагою понад 132 т від Швеції, Франції, Литви та Німеччини.

Донори: Kvanumbygdens energi ek.for. та Trafikverket (Швеція), GE wind France SAS (Франція), AB Ignitis gamyba (Литва), GIZ (Німеччина).

Водночас від початку координації з березня 2022 року Міністерством енергетики було доставлено 1851 гуманітарний вантаж вагою понад 23 900 т від 38 країн, спрямований для підтримки роботи енергетичних підприємств.

Поширений контекст міжнародної допомоги

З 22 березня 2024 року надійшли 184 гуманітарні вантажі вагою 2 335,8 т підтримки енергетиці.

Протягом квітня–травня 2025 року було здійснено 11 поставок загальної кількості понад 150 000 одиниць техніки для 70 компаній.

Станом на 7 червня 2025 року, Україна отримала понад 7 000 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів.

Ці дані ілюструють продовження масштабної підтримки міжнародної спільноти для забезпечення функціонування енергетики України під час війни.

Наслідки для енергетичного сектору

Ремонтні роботи вже в процесі — обладнання активно застосовується для поточних ремонтів та підготовки до майбутнього опалювального сезону.

— обладнання активно застосовується для поточних ремонтів та підготовки до майбутнього опалювального сезону. Постачання трансформаторів і генераторів дозволяє зменшувати ризики масштабних відключень, спричинених обстрілами.

Тривала і системна співпраця з міжнародними партнерами підсилює енергетичну стійкість і прискорює відновлення.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Міненерго

Додаткові джерела інформації:

Ukrinform — 184 гуманітарні вантажі вагою 2 335,8 т

Ukrinform — 11 поставок у квітні–травні для 70 компаній

Ukrinform — понад 7 000 одиниць обладнання станом на 7 червня 2025