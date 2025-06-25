Ціни на LPG різко впали на тлі можливої угоди про припинення вогню між Israel та iran

Ціна на LPG впала на ~6 % після сигналів про припинення 12‑денної ескалації між Israel та iran — це зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.
Ситуація
- Asia Pacific Argus Far East Index (AFEI) для липня знизився на $34,50/т до $555,50/т, а європейський паперовий контракт для пропану — на $33/т до $477/т
- Своп‑контракти показують утримання настроїв інвесторів, хоча фізичний ринок менш ліквідний
- Деякі учасники ринку скептично ставляться до довготривалості перемир’я — іран ще не підтвердила свою згоду
- Ураження інфраструктури в iran та загроза закриття Ормузької протоки могли б серйозно ускладнити постачання LPG — iran експортує ~10 млн т/рік, а через Ормузь проходить ~40 млн т/рік (~27 % світового наземного експорту)
- У разі перебоїв Китай, найбільший покупець LPG, мав би звернутися до США, що скоротило б поставки до Європи і підвищило б премії європейських цін
Контекст
- Останні дії Ізраїля — обстріл ядерних об’єктів iran 13 червня спричинили обвал цін на LPG та нафту, підвищивши страховий «геополітичний преміум»
- Попри тимчасове затишшя, угода про припинення вогню залишається нестабільною, і перемовини тривають
Наслідки для ринку
- Короткостроково: зниження цін на LPG та нафту сприяло позитивним настроям на ринку, зниженню цін та полегшенню для імпортерів
- Середньостроково: якщо перемир’я не втримається, повторне напруження може викликати новий стрибок цін через ризик порушення постачання з iran через Ормузьку протоку
- Глобально: потенційне збільшення покупок США китайськими імпортерами LPG може спровокувати конкуренцію за ресурси серед ринків Європи та Азії
Висновок
Попри ознаки примирення, ринок LPG залишається вразливим до геополітичних ризиків. Поки припинення вогню може підтримати розслаблення цінових хвиль, нестійкість угоди зберігає ймовірність нового шоку для постачань. Отже, найближчі тижні залишатимуться критичними для оцінки реальних можливостей та ризиків iran‑israel перемир’я.
Джерело: Terminal
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