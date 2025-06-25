Ціни на LPG різко впали на тлі можливої угоди про припинення вогню між Israel та iran

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: ,

Ціни на LPG різко впали на тлі можливої угоди про припинення вогню між Israel та iran

Ціна на LPG впала на ~6 % після сигналів про припинення 12‑денної ескалації між Israel та iran — це зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Ситуація

  • Asia Pacific Argus Far East Index (AFEI) для липня знизився на $34,50/т до $555,50/т, а європейський паперовий контракт для пропану — на $33/т до $477/т
  • Своп‑контракти показують утримання настроїв інвесторів, хоча фізичний ринок менш ліквідний
  • Деякі учасники ринку скептично ставляться до довготривалості перемир’я — іран ще не підтвердила свою згоду
  • Ураження інфраструктури в iran та загроза закриття Ормузької протоки могли б серйозно ускладнити постачання LPG — iran експортує ~10 млн т/рік, а через Ормузь проходить ~40 млн т/рік (~27 % світового наземного експорту)
  • У разі перебоїв Китай, найбільший покупець LPG, мав би звернутися до США, що скоротило б поставки до Європи і підвищило б премії європейських цін

Контекст

  • Останні дії Ізраїля — обстріл ядерних об’єктів iran 13 червня спричинили обвал цін на LPG та нафту, підвищивши страховий «геополітичний преміум»
  • Попри тимчасове затишшя, угода про припинення вогню залишається нестабільною, і перемовини тривають

Наслідки для ринку

  • Короткостроково: зниження цін на LPG та нафту сприяло позитивним настроям на ринку, зниженню цін та полегшенню для імпортерів
  • Середньостроково: якщо перемир’я не втримається, повторне напруження може викликати новий стрибок цін через ризик порушення постачання з iran через Ормузьку протоку
  • Глобально: потенційне збільшення покупок США китайськими імпортерами LPG може спровокувати конкуренцію за ресурси серед ринків Європи та Азії

Висновок

Попри ознаки примирення, ринок LPG залишається вразливим до геополітичних ризиків. Поки припинення вогню може підтримати розслаблення цінових хвиль, нестійкість угоди зберігає ймовірність нового шоку для постачань. Отже, найближчі тижні залишатимуться критичними для оцінки реальних можливостей та ризиків iran‑israel перемир’я.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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