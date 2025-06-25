росія розглядає AI‑дата‑центри та видобуток криптовалюти як альтернативу експорту газу

Попри різке падіння постачання газу до Європи, російські чиновники вивчають можливість перенаправити надлишкові ресурси на забезпечення енергопостачання AI‑дата‑центрів або криптомайнінгу.
Зниження експорту та потенційне рішення
- Обсяг експорту впав з приблизно 0,5 млрд м³/день до мінімального рівня після припинення роботи Nord Stream і скорочення постачання до ЄС.
- Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Алексєй Чекунков заявив: “раніше півмільярда кубометрів газу щодня йшло на Захід, тепер — ні, і питання, що з ним робити, є дуже нагальним.”
- У травні Чекунков запропонував використовувати надлишковий газ для майнінгу криптовалюти: “Встановлюйте енергетичні установки та запускайте майнінг.”
- Перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін натомість наполягає, що газ більше не є дешевим ресурсом для подібних ініціатив.
- Сорокін зазначив, що доцільніше використовувати вугілля для енергозабезпечення дата-центрів: “Можемо будувати електростанції на вугільних копальнях — це дозволяє економити $50–60/т на транспорті та електропередачі.”
- Газові ресурси планується спрямувати на виробництво добрив, розвиток газоємних галузей і виконання зобов’язань на Далекому Сході.
Наслідки та стратегічний зсув
- У 2024 році Газпром видобув 416 млрд м³ газу, але продав лише 361,7 млрд м³ — надлишок зберігається в системі.
- За словами Сорокіна, “залишкові запаси спадщини СРСР виснажуються, і нові джерела, як-от Сахалін і Кірінське, дуже дорогі”.
- Розглядаються нові моделі енергозабезпечення з фокусом на вугіллі та зменшенні газової залежності для нестратегічних проєктів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Reuters – Russia faces gas surplus as European exports collapse, Interfax – Павло Сорокін про дороговизну видобутку газу
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