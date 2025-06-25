росія розглядає AI‑дата‑центри та видобуток криптовалюти як альтернативу експорту газу

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

росія розглядає AI‑дата‑центри та видобуток криптовалюти як альтернативу експорту газу

Попри різке падіння постачання газу до Європи, російські чиновники вивчають можливість перенаправити надлишкові ресурси на забезпечення енергопостачання AI‑дата‑центрів або криптомайнінгу.

Зниження експорту та потенційне рішення

  • Обсяг експорту впав з приблизно 0,5 млрд м³/день до мінімального рівня після припинення роботи Nord Stream і скорочення постачання до ЄС.
  • Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Алексєй Чекунков заявив: “раніше півмільярда кубометрів газу щодня йшло на Захід, тепер — ні, і питання, що з ним робити, є дуже нагальним.”
  • У травні Чекунков запропонував використовувати надлишковий газ для майнінгу криптовалюти: “Встановлюйте енергетичні установки та запускайте майнінг.”
  • Перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін натомість наполягає, що газ більше не є дешевим ресурсом для подібних ініціатив.
  • Сорокін зазначив, що доцільніше використовувати вугілля для енергозабезпечення дата-центрів: “Можемо будувати електростанції на вугільних копальнях — це дозволяє економити $50–60/т на транспорті та електропередачі.”
  • Газові ресурси планується спрямувати на виробництво добрив, розвиток газоємних галузей і виконання зобов’язань на Далекому Сході.

Наслідки та стратегічний зсув

  • У 2024 році Газпром видобув 416 млрд м³ газу, але продав лише 361,7 млрд м³ — надлишок зберігається в системі.
  • За словами Сорокіна, “залишкові запаси спадщини СРСР виснажуються, і нові джерела, як-от Сахалін і Кірінське, дуже дорогі”.
  • Розглядаються нові моделі енергозабезпечення з фокусом на вугіллі та зменшенні газової залежності для нестратегічних проєктів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.comReuters – Russia faces gas surplus as European exports collapseInterfax – Павло Сорокін про дороговизну видобутку газу

Додаткові джерела інформації:

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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