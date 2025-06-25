Світові ціни на LPG знижуються через ймовірне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові ціни на LPG знижуються через ймовірне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ціни на скраплений газ знизилися на 6% після повідомлень про можливе припинення бойових дій між Іраном та Ізраїлем. Ринок реагує на перспективу стабілізації постачань з регіону, що раніше загрожував перебоями через військові дії.

Ситуація на ринку LPG: реакція на геополітичну напругу

У понеділок, 24 червня, котирування LPG суттєво знизилися через ознаки можливого припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

  • Контракт на липень по індексу Argus Far East Index (AFEI) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подешевшав на $34,5/т — до $555,5/т
  • Європейський паперовий контракт на пропан зменшився на $33/т — до $477/т
  • Зниження пов’язане з ослабленням очікувань перебоїв у постачанні LPG

Учасники ринку вважають, що своп-контракти, які мають значно більшу ліквідність, ніж фізичні угоди, точніше відображають глобальні настрої.

  • Липневий своп-контракт, як найактивніший, оперативно реагує на зміни у фізичних поставках

Водночас частина трейдерів висловлює сумніви у довговічності перемир’я, адже Іран офіційно ще не підтвердив свою згоду.

Збройне протистояння ставило під загрозу іранську інфраструктуру, включаючи порти та термінали, що могли вплинути на експорт LPG

  • Іран експортує близько 10 млн т LPG щороку, більшість — до Китаю
  • Через Ормузьку протоку проходить 40 млн т LPG щороку, що становить понад чверть світового обсягу морських постачань

Будь-яке блокування експорту з регіону може змусити Китай звернутись до США як найбільшого експортера, що, своєю чергою, скоротить обсяги LPG для європейських споживачів.

  • Європейським трейдерам доведеться підвищувати премії, щоб конкурувати з Азією

За матеріалами: Argus Media

Додаткові джерела інформації: Reuters Commodities, Bloomberg Energy

Замовити тижневий звіт по ринку

 

Автор:

(Всего статей: 1858)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: