Світові ціни на LPG знижуються через ймовірне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ціни на скраплений газ знизилися на 6% після повідомлень про можливе припинення бойових дій між Іраном та Ізраїлем. Ринок реагує на перспективу стабілізації постачань з регіону, що раніше загрожував перебоями через військові дії.

Ситуація на ринку LPG: реакція на геополітичну напругу

У понеділок, 24 червня, котирування LPG суттєво знизилися через ознаки можливого припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Контракт на липень по індексу Argus Far East Index (AFEI) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подешевшав на $34,5/т — до $555,5/т

в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подешевшав на $34,5/т — до $555,5/т Європейський паперовий контракт на пропан зменшився на $33/т — до $477/т

зменшився на $33/т — до $477/т Зниження пов’язане з ослабленням очікувань перебоїв у постачанні LPG

Учасники ринку вважають, що своп-контракти, які мають значно більшу ліквідність, ніж фізичні угоди, точніше відображають глобальні настрої.

Липневий своп-контракт, як найактивніший, оперативно реагує на зміни у фізичних поставках

Водночас частина трейдерів висловлює сумніви у довговічності перемир’я, адже Іран офіційно ще не підтвердив свою згоду.

Збройне протистояння ставило під загрозу іранську інфраструктуру, включаючи порти та термінали, що могли вплинути на експорт LPG

Іран експортує близько 10 млн т LPG щороку , більшість — до Китаю

, більшість — до Китаю Через Ормузьку протоку проходить 40 млн т LPG щороку, що становить понад чверть світового обсягу морських постачань

Будь-яке блокування експорту з регіону може змусити Китай звернутись до США як найбільшого експортера, що, своєю чергою, скоротить обсяги LPG для європейських споживачів.

Європейським трейдерам доведеться підвищувати премії, щоб конкурувати з Азією

За матеріалами: Argus Media

Додаткові джерела інформації: Reuters Commodities, Bloomberg Energy