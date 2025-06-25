Світові ціни на LPG знижуються через ймовірне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ціни на скраплений газ знизилися на 6% після повідомлень про можливе припинення бойових дій між Іраном та Ізраїлем. Ринок реагує на перспективу стабілізації постачань з регіону, що раніше загрожував перебоями через військові дії.
Ситуація на ринку LPG: реакція на геополітичну напругу
У понеділок, 24 червня, котирування LPG суттєво знизилися через ознаки можливого припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
- Контракт на липень по індексу Argus Far East Index (AFEI) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подешевшав на $34,5/т — до $555,5/т
- Європейський паперовий контракт на пропан зменшився на $33/т — до $477/т
- Зниження пов’язане з ослабленням очікувань перебоїв у постачанні LPG
Учасники ринку вважають, що своп-контракти, які мають значно більшу ліквідність, ніж фізичні угоди, точніше відображають глобальні настрої.
- Липневий своп-контракт, як найактивніший, оперативно реагує на зміни у фізичних поставках
Водночас частина трейдерів висловлює сумніви у довговічності перемир’я, адже Іран офіційно ще не підтвердив свою згоду.
Збройне протистояння ставило під загрозу іранську інфраструктуру, включаючи порти та термінали, що могли вплинути на експорт LPG
- Іран експортує близько 10 млн т LPG щороку, більшість — до Китаю
- Через Ормузьку протоку проходить 40 млн т LPG щороку, що становить понад чверть світового обсягу морських постачань
Будь-яке блокування експорту з регіону може змусити Китай звернутись до США як найбільшого експортера, що, своєю чергою, скоротить обсяги LPG для європейських споживачів.
- Європейським трейдерам доведеться підвищувати премії, щоб конкурувати з Азією
За матеріалами: Argus Media
Додаткові джерела інформації: Reuters Commodities, Bloomberg Energy
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