Зниження обсягів виробництва бензину та газойлю в Китаї у першому півріччі 2025 року

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Зниження обсягів виробництва бензину та газойлю в Китаї у першому півріччі 2025 року

У першому півріччі 2025 року сумарне виробництво бензину та газойлю в Китаї склало 181,85 млн тонн, що на 6,1 % менше порівняно з другим півріччям 2024 року та на 7,8 % нижче рівня першого півріччя 2024 року. Причини падіння пов’язані зі зменшенням попиту, проблемами незалежних НПЗ та переходом до альтернативних видів пального.

Ключові тенденції

  • Зниження попиту на транспортне паливо в Китаї — ознака наближення пікового споживання. Це відображається у зменшенні виробництва традиційних видів пального.
  • Навантаження НПЗ залишається на низькому рівні, зокрема серед незалежних переробників, через низьку маржинальність та зниження закупівель іранської нафти.
  • Енергетичний перехід: активна електрифікація транспорту та впровадження альтернативних джерел енергії (як-от LPG, CNG) знижують потребу в бензині та дизпальному.

Геоекономічні чинники

  • Скорочення імпорту іранської нафти через санкції та послаблення попиту серед незалежних НПЗ, відомих як «teapots».
  • Політика консолідації в нафтопереробному секторі Китаю спрямована на закриття застарілих або малоефективних потужностей, що також скорочує обсяги виробництва.

Подальше зниження обсягів виробництва бензину та газойлю очікується до 2027–2028 років у зв’язку з довгостроковими тенденціями в енергетичному балансі Китаю. Переорієнтація НПЗ на виробництво сировини для нафтохімії задля збереження прибутковості у нових умовах. Глобальний вплив: скорочення імпорту сирої нафти Китаєм може мати значний вплив на світові ринки та сприяти зміні цінових трендів. Виробництво бензину та газойлю в Китаї у першій половині 2025 року скоротилося на 7,84 % у річному вимірі, склавши 181,85 млн тонн

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters – Discounts deepen on Iranian oil in China, China Daily / ECNS – Refined oil demand to decline, Reuters – China ‘teapot’ refiners halt plants

Додаткові джерела інформації: Kpler – Refined products demand outlook for 2025, S\&P Global – China’s peak oil demand looms

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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