Зниження обсягів виробництва бензину та газойлю в Китаї у першому півріччі 2025 року

У першому півріччі 2025 року сумарне виробництво бензину та газойлю в Китаї склало 181,85 млн тонн, що на 6,1 % менше порівняно з другим півріччям 2024 року та на 7,8 % нижче рівня першого півріччя 2024 року. Причини падіння пов’язані зі зменшенням попиту, проблемами незалежних НПЗ та переходом до альтернативних видів пального.
Ключові тенденції
- Зниження попиту на транспортне паливо в Китаї — ознака наближення пікового споживання. Це відображається у зменшенні виробництва традиційних видів пального.
- Навантаження НПЗ залишається на низькому рівні, зокрема серед незалежних переробників, через низьку маржинальність та зниження закупівель іранської нафти.
- Енергетичний перехід: активна електрифікація транспорту та впровадження альтернативних джерел енергії (як-от LPG, CNG) знижують потребу в бензині та дизпальному.
Геоекономічні чинники
- Скорочення імпорту іранської нафти через санкції та послаблення попиту серед незалежних НПЗ, відомих як «teapots».
- Політика консолідації в нафтопереробному секторі Китаю спрямована на закриття застарілих або малоефективних потужностей, що також скорочує обсяги виробництва.
Подальше зниження обсягів виробництва бензину та газойлю очікується до 2027–2028 років у зв’язку з довгостроковими тенденціями в енергетичному балансі Китаю. Переорієнтація НПЗ на виробництво сировини для нафтохімії задля збереження прибутковості у нових умовах. Глобальний вплив: скорочення імпорту сирої нафти Китаєм може мати значний вплив на світові ринки та сприяти зміні цінових трендів. Виробництво бензину та газойлю в Китаї у першій половині 2025 року скоротилося на 7,84 % у річному вимірі, склавши 181,85 млн тонн
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters – Discounts deepen on Iranian oil in China, China Daily / ECNS – Refined oil demand to decline, Reuters – China ‘teapot’ refiners halt plants
Додаткові джерела інформації: Kpler – Refined products demand outlook for 2025, S\&P Global – China’s peak oil demand looms