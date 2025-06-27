Ціни на нафту знижуються через зникнення «премії за війну»

Попри скорочення запасів у США, нафтові котирування цього тижня демонструють спад через зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході та очікування нових рішень OPEC+ щодо підвищення видобутку.

Ситуація на ринку нафти наприкінці червня 2025 року

Цього тижня ціни на нафту знижуються через послаблення побоювань щодо зриву постачання на Близькому Сході. Ізраїль та Іран припинили обстріли один одного, що заспокоїло ринки. Brent котирується на рівні близько 68 дол./барель, а WTI — 65,55 дол./барель, що значно нижче від більш як 77 та 73 дол./барель відповідно наприкінці минулого тижня.

Водночас у четвер ціни дещо підросли після звіту Управління енергетичної інформації США про зниження запасів сирої нафти та нафтопродуктів, а також через ознаки зростання попиту та активності на НПЗ.

«Ринок починає усвідомлювати, що запаси сирої нафти раптово стали дуже обмеженими», — сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group у коментарі Reuters.

Аналітики ING відзначили, що після зняття ризику зриву постачання з Близького Сходу увага повернеться до тарифної політики. США мають фіналізувати торговельні угоди ще з десятьма країнами після домовленості з Китаєм на початку місяця. Очікується успішне завершення переговорів, що може прибрати тарифний ризик із нафтового ринку та стимулювати попит. Зниження вартості долара США також може цьому посприяти.

ING нагадує про майбутню зустріч OPEC+ 6 липня. Очікується рішення про збільшення видобутку ще на 411 тис. барелів на добу. Це може привести до значного профіциту на ринку нафти до кінця року, якщо не буде повторної ескалації на Близькому Сході.

Ключові фактори зниження цін: зняття напруги між Ізраїлем та Іраном

зняття напруги між Ізраїлем та Іраном Очікування торговельних угод США з іншими країнами

Можливе збільшення видобутку OPEC+

Послаблення долара США

Джерело: Terminal.

За матеріалами: OilPrice.

Додаткові джерела інформації: Reuters Energy, ING.