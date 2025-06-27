Ціни на нафту знижуються через зникнення «премії за війну»

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються через зникнення «премії за війну»

Попри скорочення запасів у США, нафтові котирування цього тижня демонструють спад через зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході та очікування нових рішень OPEC+ щодо підвищення видобутку.

Ситуація на ринку нафти наприкінці червня 2025 року

Цього тижня ціни на нафту знижуються через послаблення побоювань щодо зриву постачання на Близькому Сході. Ізраїль та Іран припинили обстріли один одного, що заспокоїло ринки. Brent котирується на рівні близько 68 дол./барель, а WTI — 65,55 дол./барель, що значно нижче від більш як 77 та 73 дол./барель відповідно наприкінці минулого тижня.

Водночас у четвер ціни дещо підросли після звіту Управління енергетичної інформації США про зниження запасів сирої нафти та нафтопродуктів, а також через ознаки зростання попиту та активності на НПЗ.

«Ринок починає усвідомлювати, що запаси сирої нафти раптово стали дуже обмеженими», — сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group у коментарі Reuters.

Аналітики ING відзначили, що після зняття ризику зриву постачання з Близького Сходу увага повернеться до тарифної політики. США мають фіналізувати торговельні угоди ще з десятьма країнами після домовленості з Китаєм на початку місяця. Очікується успішне завершення переговорів, що може прибрати тарифний ризик із нафтового ринку та стимулювати попит. Зниження вартості долара США також може цьому посприяти.

ING нагадує про майбутню зустріч OPEC+ 6 липня. Очікується рішення про збільшення видобутку ще на 411 тис. барелів на добу. Це може привести до значного профіциту на ринку нафти до кінця року, якщо не буде повторної ескалації на Близькому Сході.

  • Ключові фактори зниження цін: зняття напруги між Ізраїлем та Іраном
  • Очікування торговельних угод США з іншими країнами
  • Можливе збільшення видобутку OPEC+
  • Послаблення долара США

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Джерело: Terminal.
За матеріалами: OilPrice.
Додаткові джерела інформації: Reuters Energy, ING.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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