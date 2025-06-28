Phillips 66 постачатиме сталий авіаційний пальне для British Airways у Каліфорнії

Phillips 66 уклала угоду з British Airways про постачання сталого авіаційного пального (SAF) для рейсів з Каліфорнії, продемонструвавши зміцнення американської інфраструктури виробництва та стимулювання екологічних ініціатив у секторі авіації.

Угода про постачання SAF для British Airways

Американська нафтопереробна компанія Phillips 66 повідомила, що вже доставила 5 млн галонів SAF для використання British Airways у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. SAF надходить щомісяця з їхнього заводу в Родео (Каліфорнія), який було переобладнано на виробництво переважно відновлюваного дизеля ще торік.

SAF виробляється з місцевої та імпортної сировини , включно з рослинними оліями, відходами тваринних жирів та використаною кулінарною олією.

, включно з рослинними оліями, відходами тваринних жирів та використаною кулінарною олією. Угода з British Airways продовжує практику Phillips 66, що вже постачає SAF для United Airlines у Каліфорнії та Іллінойсі.

Політичний контекст і підтримка SAF у США

Водночас, попри рекордне виробництво SAF у США цього року, випуск схожих біопалив як біодизель чи відновлюваний дизель скорочується через невизначеність майбутніх квот на домішки та критерії отримання нових податкових кредитів.

«У цьому й головна складність — політика постійно змінюється», — сказав Браян Менделл, виконавчий віцепрезидент Phillips 66 на конференції Reuters Global Energy Transition 2025 у Нью-Йорку.

Наразі SAF у США отримує податковий кредит за «чисте паливо», який збільшується для продуктів з меншими викидами, а змішування у Каліфорнії дає додаткові кредити за стандартом низьковуглецевого пального штату.

Плани та виклики у законодавчому полі

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала рекордно високі федеральні мандати на домішки біопалива.

Обговорюється зменшення кредитів для пального з іноземної сировини, що часто використовується на прибережних біопереробних заводах США.

Сенат США розглядає проєкт закону, який передбачає скорочення додаткової субсидії для SAF порівняно з дорожніми паливами в майбутньому.

«Політика стає зрозумілішою, але все ще є багато аспектів, за якими ми уважно стежимо», — додав виконавчий директор Phillips 66 Марк Лаш’єр на конференції JP Morgan 2025 Energy, Power, Renewables, and Mining у Нью-Йорку.

Джерело: Terminal

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