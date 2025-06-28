Попит на нафтопродукти у Великій Британії досягнув річного піку

У квітні постачання нафтопродуктів у Великій Британії зросли до найвищого рівня цього року, що пов’язано з відновленням внутрішніх і міжнародних перевезень та підвищеним попитом на бензин, який досягнув 12-річного максимуму.
Попит та тенденції
У Великій Британії у квітні 2025 року спостерігалося різке зростання обсягів постачання нафтопродуктів, що пояснюється такими факторами:
- Відновлення подорожей – збільшення внутрішнього та міжнародного авіасполучення стимулювало зростання попиту на транспортні види пального.
- Бензин на 12-річному максимумі – попит на бензин сягнув найвищого рівня за понад десятиліття, що свідчить про стійке відновлення автотранспорту.
- Загальний обсяг постачання нафтопродуктів став найвищим у 2025 році станом на квітень.
Попри виклики в енергетичному секторі, споживчий попит у Великій Британії демонструє стійке зростання. Водночас сплеск попиту на бензин може стимулювати додаткову активність на ринку нафтопродуктів та впливати на ціни у регіоні. Сектор транспортних перевезень, що відновлюється, залишається ключовим драйвером споживання.
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Джерело: Terminal.
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