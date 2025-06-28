Попит на нафтопродукти у Великій Британії досягнув річного піку

Обновлено: Июнь 28, 2025. Тэги: , , , , , ,

Попит на нафтопродукти у Великій Британії досягнув річного піку

У квітні постачання нафтопродуктів у Великій Британії зросли до найвищого рівня цього року, що пов’язано з відновленням внутрішніх і міжнародних перевезень та підвищеним попитом на бензин, який досягнув 12-річного максимуму.

Попит та тенденції

У Великій Британії у квітні 2025 року спостерігалося різке зростання обсягів постачання нафтопродуктів, що пояснюється такими факторами:

  • Відновлення подорожей – збільшення внутрішнього та міжнародного авіасполучення стимулювало зростання попиту на транспортні види пального.
  • Бензин на 12-річному максимумі – попит на бензин сягнув найвищого рівня за понад десятиліття, що свідчить про стійке відновлення автотранспорту.
  • Загальний обсяг постачання нафтопродуктів став найвищим у 2025 році станом на квітень.

Попри виклики в енергетичному секторі, споживчий попит у Великій Британії демонструє стійке зростання. Водночас сплеск попиту на бензин може стимулювати додаткову активність на ринку нафтопродуктів та впливати на ціни у регіоні. Сектор транспортних перевезень, що відновлюється, залишається ключовим драйвером споживання.

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Джерело: Terminal.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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