Країни Південно-Східної Азії шукають фінансування для декарбонізації біодизельної галузі

Під час 5-ї конференції з пальмового біодизелю в Бангкоку асоціації виробників біодизелю Таїланду, Індонезії та Малайзії закликали до підтримки зацікавлених сторін задля досягнення кліматичних цілей і переходу до більш екологічних видів пального.

Виклики для біодизельної промисловості Таїланду

Таїланд активно просуває електромобілі у межах політики 30@30, що передбачає частку не менш ніж 30% електрокарів серед щорічно виробленого транспорту до 2030 року. Водночас, як зазначив голова асоціації виробників біодизелю Санін Тріянонд, підтримка для біодизельних заводів знижується.

З 24 вересня 2026 року субсидії на біопаливо за законом про нафтовий фонд скасують.

Низький рівень обов’язкового домішування біодизелю означає використання лише близько 30% від наявної потужності у 11,7 млн л/день.

Високі виробничі витрати обумовлені як внутрішніми, так і імпортними цінами на сиру пальмову олію, на яку діє 143% імпортне мито.

Тріянонд наголосив на потребі співіснування біопального та електричного секторів, посилаючись на дослідження, що рекомендує поєднання обох джерел енергії. Управління запасами сирої пальмової олії через змінні домішкові цілі потребує перегляду для кращої підтримки виробників.

Індонезія прагне збільшити домішковий відсоток до B50

Індонезія ставить за мету спожити 15,6 млн кілолітрів біодизелю у 2025 році та вже проводить дорожні випробування суміші B50.

Для досягнення цієї мети потрібні інвестиції приватного сектору та державна підтримка в питаннях ціноутворення, фінансування й законодавства.

Логістичні виклики у віддалених регіонах призводять до підвищення витрат на транспортування.

Ціновий розрив між біодизелем для державного сектору (PSO) і комерційного ринку (NPSO) ускладнює забезпечення потрібних клієнтів відповідним пальним.

«Подальше підвищення обов’язкової частки домішування поглибить конкуренцію між харчовим і паливним використанням пальмової олії», — зазначив Раві Фархан Пратама, заступник керівника з промоції та комунікацій APROBI.

Біодизельні заводи Індонезії працюють на 80% від встановленої потужності у 20,9 млн кілолітрів на рік. Перехід до B50 очікують у 2027 році чи пізніше.

Малайзія прагне ширшого впровадження B20 та розвитку виробництва на основі відходів

З 2020 року мандат B20 у транспортному секторі діє лише у кількох регіонах Малайзії. Президент асоціації біодизелю Малайзії Ті Ліп Тенг виступає за національне впровадження B20 і збільшення частки до B30 до 2030 року.

Для цього знадобляться капіталовкладення понад 600 млн ринггитів (понад $142 млн).

Водночас країна готується до запровадження податку на вуглець вже наступного року, що має зробити ціни на метиловий ефір пальмової олії (PME) більш конкурентоспроможними.

Додатково, планується розвиток виробництва біодизелю з відпрацьованих кулінарних олій і пальмових відходів (Pomeme та Ucome).

«Виробники біодизелю першого покоління повинні отримати гранти на модернізацію заводів для використання відходів як сировини», — зазначила генеральна директорка зі стратегії та сталого розвитку Petronas Dagangan Берхад Харліна Пікрі.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Argus, The Edge Markets