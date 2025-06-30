Країни Південно-Східної Азії шукають фінансування для декарбонізації біодизельної галузі

Обновлено: Июнь 30, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Країни Південно-Східної Азії шукають фінансування для декарбонізації біодизельної галузі

Під час 5-ї конференції з пальмового біодизелю в Бангкоку асоціації виробників біодизелю Таїланду, Індонезії та Малайзії закликали до підтримки зацікавлених сторін задля досягнення кліматичних цілей і переходу до більш екологічних видів пального.

Виклики для біодизельної промисловості Таїланду

Таїланд активно просуває електромобілі у межах політики 30@30, що передбачає частку не менш ніж 30% електрокарів серед щорічно виробленого транспорту до 2030 року. Водночас, як зазначив голова асоціації виробників біодизелю Санін Тріянонд, підтримка для біодизельних заводів знижується.

  • З 24 вересня 2026 року субсидії на біопаливо за законом про нафтовий фонд скасують.
  • Низький рівень обов’язкового домішування біодизелю означає використання лише близько 30% від наявної потужності у 11,7 млн л/день.
  • Високі виробничі витрати обумовлені як внутрішніми, так і імпортними цінами на сиру пальмову олію, на яку діє 143% імпортне мито.

Тріянонд наголосив на потребі співіснування біопального та електричного секторів, посилаючись на дослідження, що рекомендує поєднання обох джерел енергії. Управління запасами сирої пальмової олії через змінні домішкові цілі потребує перегляду для кращої підтримки виробників.

Індонезія прагне збільшити домішковий відсоток до B50

Індонезія ставить за мету спожити 15,6 млн кілолітрів біодизелю у 2025 році та вже проводить дорожні випробування суміші B50.

  • Для досягнення цієї мети потрібні інвестиції приватного сектору та державна підтримка в питаннях ціноутворення, фінансування й законодавства.
  • Логістичні виклики у віддалених регіонах призводять до підвищення витрат на транспортування.
  • Ціновий розрив між біодизелем для державного сектору (PSO) і комерційного ринку (NPSO) ускладнює забезпечення потрібних клієнтів відповідним пальним.

«Подальше підвищення обов’язкової частки домішування поглибить конкуренцію між харчовим і паливним використанням пальмової олії», — зазначив Раві Фархан Пратама, заступник керівника з промоції та комунікацій APROBI.

Біодизельні заводи Індонезії працюють на 80% від встановленої потужності у 20,9 млн кілолітрів на рік. Перехід до B50 очікують у 2027 році чи пізніше.

Малайзія прагне ширшого впровадження B20 та розвитку виробництва на основі відходів

З 2020 року мандат B20 у транспортному секторі діє лише у кількох регіонах Малайзії. Президент асоціації біодизелю Малайзії Ті Ліп Тенг виступає за національне впровадження B20 і збільшення частки до B30 до 2030 року.

  • Для цього знадобляться капіталовкладення понад 600 млн ринггитів (понад $142 млн).
  • Водночас країна готується до запровадження податку на вуглець вже наступного року, що має зробити ціни на метиловий ефір пальмової олії (PME) більш конкурентоспроможними.
  • Додатково, планується розвиток виробництва біодизелю з відпрацьованих кулінарних олій і пальмових відходів (Pomeme та Ucome).

«Виробники біодизелю першого покоління повинні отримати гранти на модернізацію заводів для використання відходів як сировини», — зазначила генеральна директорка зі стратегії та сталого розвитку Petronas Dagangan Берхад Харліна Пікрі.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Argus, The Edge Markets

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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